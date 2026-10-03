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МФУ Kyocera M2040dn купить с доставкой в Москве
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МФУ Kyocera M2040dn

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МФУ Kyocera M2040dn - фото 1
МФУ Kyocera M2040dn - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
  • МФУ Kyocera M2040dn - фото 1
  • МФУ Kyocera M2040dn - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
115 140 руб. 
Начислим 1843 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 169927
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
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МФУ Kyocera M2040dn
115 140 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kyocera
Тип товара
МФУ лазерные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
24.2

Описание товара МФУ Kyocera M2040dn

МФУ KYOCERA M2040DN изготавливается по лазерной технологии, что обеспечивает высокое качество печати, небольшие затраты на расходные материалы и быструю работу. Представленная модель готова к работе уже через 17 секунд после включения. Прибор содержит в себе функции принтера, сканера и копировального аппарата. Встроенный жидкокристаллический дисплей позволит вам просто и наглядно управлять устройством, производя точные настройки всех функций. МФУ KYOCERA M2040DN поддерживает подключение через разъем RJ-45, что дает возможность использовать его в качестве сетевого принтера, обеспечивая сразу несколько рабочих места. Представленная модель способна производить печать на конвертах, что важно для отправки рабочей корреспонденции, а также поддерживает двустороннюю печать, которая может пригодиться при работе с большим количеством текстовой и графической информации.

Отзывы о товаре МФУ Kyocera M2040dn




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Характеристики
Бренд
Kyocera
Тип товара
МФУ лазерные
Страна производитель
Китай
Описание
МФУ KYOCERA M2040DN изготавливается по лазерной технологии, что обеспечивает высокое качество печати, небольшие затраты на расходные материалы и быструю работу. Представленная модель готова к работе уже через 17 секунд после включения. Прибор содержит в себе функции принтера, сканера и копировального аппарата. Встроенный жидкокристаллический дисплей позволит вам просто и наглядно управлять устройством, производя точные настройки всех функций. МФУ KYOCERA M2040DN поддерживает подключение через разъем RJ-45, что дает возможность использовать его в качестве сетевого принтера, обеспечивая сразу несколько рабочих места. Представленная модель способна производить печать на конвертах, что важно для отправки рабочей корреспонденции, а также поддерживает двустороннюю печать, которая может пригодиться при работе с большим количеством текстовой и графической информации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


МФУ Kyocera M2040dn - купить по цене 115140 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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