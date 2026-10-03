МФУ Kyocera TASKalfa 2554ci (SRA3, 25ppm, 300 г/м?, 4GB+32GB SSD, Network, HyPAS ready, 10.1" Touch Panel, дуплекс, б/тонера и крышки)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Максимальный формат
A3
Цветность печати
цветная
Наличие автоподатчика
да
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
223 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 632086
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Характеристики
Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
AirPrint, Ethernet (RJ-45), USB
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A3
Цветность печати
цветная
Наличие автоподатчика
да
Комплектация
МФУ, аксессуары, документация, упаковка
Особенности
информативный жк-дисплей
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
25
Рекомендованный объем печати, стр/мес
100000
Наличие факса
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
95
Описание товара МФУ Kyocera TASKalfa 2554ci (SRA3, 25ppm, 300 г/м?, 4GB+32GB SSD, Network, HyPAS ready, 10.1" Touch Panel, дуплекс, б/тонера и крышки)
Современное многофункциональное устройство сочетает в себе нужные для офисной и домашней работы функции и позволяет экономить место и средства, приобретая один прибор вместо нескольких. Имеет интуитивно-понятное управление.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, недорогие, черно-белые, с wifi, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: цветные
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Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
AirPrint, Ethernet (RJ-45), USB
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A3
Цветность печати
цветная
Наличие автоподатчика
да
Комплектация
МФУ, аксессуары, документация, упаковка
Особенности
информативный жк-дисплей
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
25
Рекомендованный объем печати, стр/мес
100000
Развернуть
Наличие факса
есть
Страна производитель
Китай
Современное многофункциональное устройство сочетает в себе нужные для офисной и домашней работы функции и позволяет экономить место и средства, приобретая один прибор вместо нескольких. Имеет интуитивно-понятное управление.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, недорогие, черно-белые, с wifi, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: цветные
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, недорогие, черно-белые, с wifi, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: цветные
МФУ Kyocera TASKalfa 2554ci (SRA3, 25ppm, 300 г/м?, 4GB+32GB SSD, Network, HyPAS ready, 10.1" Touch Panel, дуплекс, б/тонера и крышки) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре МФУ Kyocera TASKalfa 2554ci (SRA3, 25ppm, 300 г/м?, 4GB+32GB SSD, Network, HyPAS ready, 10.1" Touch Panel, дуплекс, б/тонера и крышки)