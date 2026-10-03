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МФУ Kyocera TASKalfa 2554ci (SRA3, 25ppm, 300 г/м?, 4GB+32GB SSD, Network, HyPAS ready, 10.1" Touch Panel, дуплекс, б/тонера и крышки) купить с доставкой в Москве
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МФУ Kyocera TASKalfa 2554ci (SRA3, 25ppm, 300 г/м?, 4GB+32GB SSD, Network, HyPAS ready, 10.1" Touch Panel, дуплекс, б/тонера и крышки)

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МФУ Kyocera TASKalfa 2554ci (SRA3, 25ppm, 300 г/м?, 4GB+32GB SSD, Network, HyPAS ready, 10.1&quot; Touch Panel, дуплекс, б/тонера и крышки) - фото 1
МФУ Kyocera TASKalfa 2554ci (SRA3, 25ppm, 300 г/м?, 4GB+32GB SSD, Network, HyPAS ready, 10.1&quot; Touch Panel, дуплекс, б/тонера и крышки) - фото 2
МФУ Kyocera TASKalfa 2554ci (SRA3, 25ppm, 300 г/м?, 4GB+32GB SSD, Network, HyPAS ready, 10.1&quot; Touch Panel, дуплекс, б/тонера и крышки) - фото 3
МФУ Kyocera TASKalfa 2554ci (SRA3, 25ppm, 300 г/м?, 4GB+32GB SSD, Network, HyPAS ready, 10.1&quot; Touch Panel, дуплекс, б/тонера и крышки) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Максимальный формат
A3
Цветность печати
цветная
Наличие автоподатчика
да
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
25
  • МФУ Kyocera TASKalfa 2554ci (SRA3, 25ppm, 300 г/м?, 4GB+32GB SSD, Network, HyPAS ready, 10.1&quot; Touch Panel, дуплекс, б/тонера и крышки) - фото 1
  • МФУ Kyocera TASKalfa 2554ci (SRA3, 25ppm, 300 г/м?, 4GB+32GB SSD, Network, HyPAS ready, 10.1&quot; Touch Panel, дуплекс, б/тонера и крышки) - фото 2
  • МФУ Kyocera TASKalfa 2554ci (SRA3, 25ppm, 300 г/м?, 4GB+32GB SSD, Network, HyPAS ready, 10.1&quot; Touch Panel, дуплекс, б/тонера и крышки) - фото 3
  • МФУ Kyocera TASKalfa 2554ci (SRA3, 25ppm, 300 г/м?, 4GB+32GB SSD, Network, HyPAS ready, 10.1&quot; Touch Panel, дуплекс, б/тонера и крышки) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
223 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 632086
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Характеристики

Бренд
Kyocera
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
AirPrint, Ethernet (RJ-45), USB
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A3
Цветность печати
цветная
Наличие автоподатчика
да
Комплектация
МФУ, аксессуары, документация, упаковка
Особенности
информативный жк-дисплей
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
25
Рекомендованный объем печати, стр/мес
100000
Наличие факса
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
95

Описание товара МФУ Kyocera TASKalfa 2554ci (SRA3, 25ppm, 300 г/м?, 4GB+32GB SSD, Network, HyPAS ready, 10.1" Touch Panel, дуплекс, б/тонера и крышки)

Современное многофункциональное устройство сочетает в себе нужные для офисной и домашней работы функции и позволяет экономить место и средства, приобретая один прибор вместо нескольких. Имеет интуитивно-понятное управление.



Теги товара: цветные

Отзывы о товаре МФУ Kyocera TASKalfa 2554ci (SRA3, 25ppm, 300 г/м?, 4GB+32GB SSD, Network, HyPAS ready, 10.1" Touch Panel, дуплекс, б/тонера и крышки)




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Характеристики
Бренд
Kyocera
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
AirPrint, Ethernet (RJ-45), USB
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A3
Цветность печати
цветная
Наличие автоподатчика
да
Комплектация
МФУ, аксессуары, документация, упаковка
Особенности
информативный жк-дисплей
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
25
Рекомендованный объем печати, стр/мес
100000
Развернуть
Наличие факса
есть
Страна производитель
Китай
Описание
Современное многофункциональное устройство сочетает в себе нужные для офисной и домашней работы функции и позволяет экономить место и средства, приобретая один прибор вместо нескольких. Имеет интуитивно-понятное управление.


Теги товара: цветные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


МФУ Kyocera TASKalfa 2554ci (SRA3, 25ppm, 300 г/м?, 4GB+32GB SSD, Network, HyPAS ready, 10.1" Touch Panel, дуплекс, б/тонера и крышки) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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