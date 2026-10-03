МФУ цветное лазерное Aficio M C2000 А3
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Характеристики
Описание товара МФУ цветное лазерное Aficio M C2000 А3
Интеллектуальное цветное МФУ формата A3 Ricoh C2000 функциями печати, копирования сканирования, производительностью 20 стр/мин поставляется реверсивным АПД. Большая смарт-панель управления диагональю 4.3 дюйма интуитивно понятным интерфейсом упрощает выполнение заданий. Функция автоматического включения экрана при приближении оператора устройству позволяет незамедлительно приступить работе, технология Always Current Technology от Ricoh предоставляет доступ новым функциям по мере их появления. Реверсивный автоподатчик документов автоматизирует процесс сканирования, автоматически переворачивая листы сканируя обеих сторон. Затем оцифрованные документы можно передать по электронной почте или сохранить сетевом хранилище. Высокое качество цветной печати сохраняется на скорости 20 стр./мин, поддержка формата A3 дает возможность производить яркие цветные брошюры помощью дополнительного финишера баннеры внутри компании.
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