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МФУ цветное лазерное Aficio M C2000 А3 купить с доставкой в Москве
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МФУ цветное лазерное Aficio M C2000 А3

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МФУ цветное лазерное Aficio M C2000 А3 - фото 1
МФУ цветное лазерное Aficio M C2000 А3 - фото 2
МФУ цветное лазерное Aficio M C2000 А3 - фото 3
МФУ цветное лазерное Aficio M C2000 А3 - фото 4
МФУ цветное лазерное Aficio M C2000 А3 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Максимальный формат
A3
Цветность печати
цветная
  • МФУ цветное лазерное Aficio M C2000 А3 - фото 1
  • МФУ цветное лазерное Aficio M C2000 А3 - фото 2
  • МФУ цветное лазерное Aficio M C2000 А3 - фото 3
  • МФУ цветное лазерное Aficio M C2000 А3 - фото 4
  • МФУ цветное лазерное Aficio M C2000 А3 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
125 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 631618
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Характеристики

Бренд
Aficio
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
Ethernet (RJ-45), USB, Wi-Fi
Максимальный формат
A3
Цветность печати
цветная
Комплектация
МФУ, аксессуары, документация, упаковка
Габариты ШхГхВ, мм
587x884.5x685
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
100

Описание товара МФУ цветное лазерное Aficio M C2000 А3

Интеллектуальное цветное МФУ формата A3 Ricoh C2000 функциями печати, копирования сканирования, производительностью 20 стр/мин поставляется реверсивным АПД. Большая смарт-панель управления диагональю 4.3 дюйма интуитивно понятным интерфейсом упрощает выполнение заданий. Функция автоматического включения экрана при приближении оператора устройству позволяет незамедлительно приступить работе, технология Always Current Technology от Ricoh предоставляет доступ новым функциям по мере их появления. Реверсивный автоподатчик документов автоматизирует процесс сканирования, автоматически переворачивая листы сканируя обеих сторон. Затем оцифрованные документы можно передать по электронной почте или сохранить сетевом хранилище. Высокое качество цветной печати сохраняется на скорости 20 стр./мин, поддержка формата A3 дает возможность производить яркие цветные брошюры помощью дополнительного финишера баннеры внутри компании.



Теги товара: цветные, с wifi, сетевые

Отзывы о товаре МФУ цветное лазерное Aficio M C2000 А3




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Характеристики
Бренд
Aficio
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
Ethernet (RJ-45), USB, Wi-Fi
Максимальный формат
A3
Цветность печати
цветная
Комплектация
МФУ, аксессуары, документация, упаковка
Габариты ШхГхВ, мм
587x884.5x685
Страна производитель
Китай
Описание
Интеллектуальное цветное МФУ формата A3 Ricoh C2000 функциями печати, копирования сканирования, производительностью 20 стр/мин поставляется реверсивным АПД. Большая смарт-панель управления диагональю 4.3 дюйма интуитивно понятным интерфейсом упрощает выполнение заданий. Функция автоматического включения экрана при приближении оператора устройству позволяет незамедлительно приступить работе, технология Always Current Technology от Ricoh предоставляет доступ новым функциям по мере их появления. Реверсивный автоподатчик документов автоматизирует процесс сканирования, автоматически переворачивая листы сканируя обеих сторон. Затем оцифрованные документы можно передать по электронной почте или сохранить сетевом хранилище. Высокое качество цветной печати сохраняется на скорости 20 стр./мин, поддержка формата A3 дает возможность производить яркие цветные брошюры помощью дополнительного финишера баннеры внутри компании.


Теги товара: цветные, с wifi, сетевые
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