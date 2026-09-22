МФУ лазерное Konica Minolta Bizhub C251i (ADXM021)
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Характеристики
Тип товара
МФУ лазерное
Максимальный формат
A3
Цветность печати
цветная
Наличие автоподатчика
нет
Емкость лотка подачи, л
100
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
25
Скорость копирования, стр/мин
0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
191 100 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723735
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Характеристики
Бренд
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
средний офис
Максимальный формат
A3
Цветность печати
цветная
Количество цветов печати
4
Максимальный объем оперативной памяти, до
0
Наличие автоподатчика
нет
Емкость лотка подачи, л
100
Емкость выходного лотка, л
250
Комплектация
МФУ, документация
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
25
Скорость цветной печати, стр/мин
15
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Печать фотографий
Да
Скорость копирования, стр/мин
0
Масштабирование (до)
400
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Оптическое разрешение сканера
600x600 dpi
Наличие факса
нет
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45), USB
Поддержка Air Print
Нет
Ресурс стартового цветного картриджа, л
0
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
24
Потребляемая мощность при работе, Вт
1580
Габариты ШхГхВ, мм
615 ? 688 ? 779 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
99х75х68
Вес, кг.
100
Описание товара МФУ лазерное Konica Minolta Bizhub C251i (ADXM021)
Лазерное МФУ Konica-Minolta для среднего офиса — универсальное решение для печати, копирования и работы с документами формата до A3. Цветная печать с использованием 4 цветов позволяет создавать как деловые материалы, так и фотографии. Скорость чёрно-белой печати достигает 25 стр./мин, цветной — 15 стр./мин, поэтому устройство уверенно справляется с повседневным офисным документооборотом. Двусторонняя печать помогает экономить бумагу, а разрешение до 1200?1200 dpi обеспечивает чёткую детализацию чёрно-белых документов. Масштабирование до 400% удобно для увеличения материалов и подготовки копий разного размера.
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Теги товара: цветные
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Бренд
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
средний офис
Максимальный формат
A3
Цветность печати
цветная
Количество цветов печати
4
Максимальный объем оперативной памяти, до
0
Наличие автоподатчика
нет
Емкость лотка подачи, л
100
Емкость выходного лотка, л
250
Комплектация
МФУ, документация
Двусторонняя печать
Да
Развернуть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
25
Скорость цветной печати, стр/мин
15
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Печать фотографий
Да
Скорость копирования, стр/мин
0
Масштабирование (до)
400
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Оптическое разрешение сканера
600x600 dpi
Наличие факса
нет
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45), USB
Поддержка Air Print
Нет
Ресурс стартового цветного картриджа, л
0
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
24
Потребляемая мощность при работе, Вт
1580
Габариты ШхГхВ, мм
615 ? 688 ? 779 мм
Страна производитель
Китай
Лазерное МФУ Konica-Minolta для среднего офиса — универсальное решение для печати, копирования и работы с документами формата до A3. Цветная печать с использованием 4 цветов позволяет создавать как деловые материалы, так и фотографии. Скорость чёрно-белой печати достигает 25 стр./мин, цветной — 15 стр./мин, поэтому устройство уверенно справляется с повседневным офисным документооборотом. Двусторонняя печать помогает экономить бумагу, а разрешение до 1200?1200 dpi обеспечивает чёткую детализацию чёрно-белых документов. Масштабирование до 400% удобно для увеличения материалов и подготовки копий разного размера.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, недорогие, черно-белые, с wifi, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: цветные
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, недорогие, черно-белые, с wifi, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: цветные
МФУ лазерное Konica Minolta Bizhub C251i (ADXM021) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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