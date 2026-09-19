МФУ CANON imageRUNNER 2425i MFP (ЧБ, А3, RADF, 25 копий/мин, USB, Ethernet, Wi-Fi, duplex, без тонера)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
102 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 477821
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Характеристики
Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х80х76
Вес, кг.
55
Описание товара МФУ CANON imageRUNNER 2425i MFP (ЧБ, А3, RADF, 25 копий/мин, USB, Ethernet, Wi-Fi, duplex, без тонера)
Идеальное решение для загруженных офисов малого и среднего размера, где печатается и сканируется большой объем документов. Расширенная персонализация функций на дисплее обеспечит простой доступ к самым часто используемым функциям. Используйте портативное устройство для всех этапов обработки документации благодаря расширенным возможностям подключения к мобильным устройствам.
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Идеальное решение для загруженных офисов малого и среднего размера, где печатается и сканируется большой объем документов. Расширенная персонализация функций на дисплее обеспечит простой доступ к самым часто используемым функциям. Используйте портативное устройство для всех этапов обработки документации благодаря расширенным возможностям подключения к мобильным устройствам.
МФУ CANON imageRUNNER 2425i MFP (ЧБ, А3, RADF, 25 копий/мин, USB, Ethernet, Wi-Fi, duplex, без тонера) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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