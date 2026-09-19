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МФУ лазерное Ricoh M 2702 (418146) купить с доставкой в Москве
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МФУ лазерное Ricoh M 2702 (418146)

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МФУ лазерное Ricoh M 2702 (418146) - фото 1
МФУ лазерное Ricoh M 2702 (418146) - фото 2
МФУ лазерное Ricoh M 2702 (418146) - фото 3
МФУ лазерное Ricoh M 2702 (418146) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Максимальный формат
A3
Наличие автоподатчика
да
Двусторонняя печать
автоматическая
Скорость черно-белой печати, стр/мин
27
  • МФУ лазерное Ricoh M 2702 (418146) - фото 1
  • МФУ лазерное Ricoh M 2702 (418146) - фото 2
  • МФУ лазерное Ricoh M 2702 (418146) - фото 3
  • МФУ лазерное Ricoh M 2702 (418146) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
118 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 392261
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Характеристики

Бренд
Ricoh
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
Ethernet, USB
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A3
Наличие автоподатчика
да
Двусторонняя печать
автоматическая
Скорость черно-белой печати, стр/мин
27
Наличие факса
нет
Габариты ШхГхВ, мм
587х581х677
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
57

Описание товара МФУ лазерное Ricoh M 2702 (418146)

Ricoh IM 2702 — это многофункциональное устройство формата A3 с интеллектуальными функциями. Панель управления с цветным сенсорным экраном упрощает управление и поддерживает интеграцию с облаком. На смарт-панели управления расположен целый набор инструментов для управления рабочим процессом. Загружаемые интеллектуальные приложения оптимизируют длительные процессы (например, копирование удостоверений личности). Пользователи могут подключаться к МФУ со своих смартфонов и планшетов для выполнения сканирования и печати. Кроме того, благодаря интеграции с облаком они могут сканировать документы и выгружать их в такие службы, как DropBox и Sharepoint.



Теги товара: сетевые

Отзывы о товаре МФУ лазерное Ricoh M 2702 (418146)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Ricoh
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
Ethernet, USB
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A3
Наличие автоподатчика
да
Двусторонняя печать
автоматическая
Скорость черно-белой печати, стр/мин
27
Наличие факса
нет
Габариты ШхГхВ, мм
587х581х677
Страна производитель
Китай
Описание
Ricoh IM 2702 — это многофункциональное устройство формата A3 с интеллектуальными функциями. Панель управления с цветным сенсорным экраном упрощает управление и поддерживает интеграцию с облаком. На смарт-панели управления расположен целый набор инструментов для управления рабочим процессом. Загружаемые интеллектуальные приложения оптимизируют длительные процессы (например, копирование удостоверений личности). Пользователи могут подключаться к МФУ со своих смартфонов и планшетов для выполнения сканирования и печати. Кроме того, благодаря интеграции с облаком они могут сканировать документы и выгружать их в такие службы, как DropBox и Sharepoint.


Теги товара: сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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