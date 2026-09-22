МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4500fx (110C123NL0) A4 белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерное
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
75
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
45
Скорость копирования, стр/мин
45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
74 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723019
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Характеристики
Бренд
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
для малого офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Количество цветов печати
1
Максимальный объем оперативной памяти, до
3000
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
75
Емкость выходного лотка, л
100
Комплектация
МФУ с автоподатчиком, Дуплекс, стартовый тонер на 6000 стр., контейнер для отработанного тонера, шнур питания, лоток пордачи на 500 листов
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
45
Скорость цветной печати, стр/мин
0
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Печать фотографий
нет
Рекомендованный объем печати, стр/мес
0
Скорость копирования, стр/мин
45
Масштабирование (до)
400
Максимальное количество копий за цикл
999 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Оптическое разрешение сканера
1200x1200 dpi
Наличие факса
да
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45), USB 2.0
Поддержка Air Print
Да
Ресурс стартового цветного картриджа, л
0
Материалы печати
обычная бумага
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
55.9
Потребляемая мощность при работе, Вт
606
Габариты ШхГхВ, мм
0.58x0.57x0.69
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х58х56
Вес, кг.
40
Описание товара МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4500fx (110C123NL0) A4 белый
МФУ лазерные Kyocera — практичное решение для задач печати, копирования и сканирования в одном устройстве. Бренд Kyocera и лазерная технология делают эту модель подходящей для повседневной работы с документами.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, недорогие, цветные, с wifi, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: черно-белые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
для малого офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Количество цветов печати
1
Максимальный объем оперативной памяти, до
3000
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
75
Емкость выходного лотка, л
100
Комплектация
МФУ с автоподатчиком, Дуплекс, стартовый тонер на 6000 стр., контейнер для отработанного тонера, шнур питания, лоток пордачи на 500 листов
Двусторонняя печать
Да
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Скорость черно-белой печати, стр/мин
45
Скорость цветной печати, стр/мин
0
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Печать фотографий
нет
Рекомендованный объем печати, стр/мес
0
Скорость копирования, стр/мин
45
Масштабирование (до)
400
Максимальное количество копий за цикл
999 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Оптическое разрешение сканера
1200x1200 dpi
Наличие факса
да
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45), USB 2.0
Поддержка Air Print
Да
Ресурс стартового цветного картриджа, л
0
Материалы печати
обычная бумага
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
55.9
Потребляемая мощность при работе, Вт
606
Габариты ШхГхВ, мм
0.58x0.57x0.69
Страна производитель
Китай
МФУ лазерные Kyocera — практичное решение для задач печати, копирования и сканирования в одном устройстве. Бренд Kyocera и лазерная технология делают эту модель подходящей для повседневной работы с документами.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, недорогие, цветные, с wifi, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: черно-белые
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, недорогие, цветные, с wifi, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: черно-белые
МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4500fx (110C123NL0) A4 белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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