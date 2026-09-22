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МФУ лазерный Xerox Versalink B415DN (B415V_DN) A4 Net серый купить с доставкой в Москве
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МФУ лазерный Xerox Versalink B415DN (B415V_DN) A4 Net серый

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МФУ лазерный Xerox Versalink B415DN (B415V_DN) A4 Net серый - фото 1
МФУ лазерный Xerox Versalink B415DN (B415V_DN) A4 Net серый - фото 2
МФУ лазерный Xerox Versalink B415DN (B415V_DN) A4 Net серый - фото 3
МФУ лазерный Xerox Versalink B415DN (B415V_DN) A4 Net серый - фото 4
МФУ лазерный Xerox Versalink B415DN (B415V_DN) A4 Net серый - фото 5
МФУ лазерный Xerox Versalink B415DN (B415V_DN) A4 Net серый - фото 6
МФУ лазерный Xerox Versalink B415DN (B415V_DN) A4 Net серый - фото 7
МФУ лазерный Xerox Versalink B415DN (B415V_DN) A4 Net серый - фото 8
МФУ лазерный Xerox Versalink B415DN (B415V_DN) A4 Net серый - фото 9
МФУ лазерный Xerox Versalink B415DN (B415V_DN) A4 Net серый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерное
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
550
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
47
Скорость копирования, стр/мин
47
  • МФУ лазерный Xerox Versalink B415DN (B415V_DN) A4 Net серый - фото 1
  • МФУ лазерный Xerox Versalink B415DN (B415V_DN) A4 Net серый - фото 2
  • МФУ лазерный Xerox Versalink B415DN (B415V_DN) A4 Net серый - фото 3
  • МФУ лазерный Xerox Versalink B415DN (B415V_DN) A4 Net серый - фото 4
  • МФУ лазерный Xerox Versalink B415DN (B415V_DN) A4 Net серый - фото 5
  • МФУ лазерный Xerox Versalink B415DN (B415V_DN) A4 Net серый - фото 6
  • МФУ лазерный Xerox Versalink B415DN (B415V_DN) A4 Net серый - фото 7
  • МФУ лазерный Xerox Versalink B415DN (B415V_DN) A4 Net серый - фото 8
  • МФУ лазерный Xerox Versalink B415DN (B415V_DN) A4 Net серый - фото 9
  • МФУ лазерный Xerox Versalink B415DN (B415V_DN) A4 Net серый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
78 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723026
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Характеристики

Бренд
Xerox
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Количество цветов печати
1
Максимальный объем оперативной памяти, до
2048
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
550
Емкость выходного лотка, л
250
Комплектация
Стартовый картридж на 6000 стр.
Особенности
ЖК-дисплей, веб-интерфейс, сенсорный дисплей
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
47
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Рекомендованный объем печати, стр/мес
10000
Скорость копирования, стр/мин
47
Масштабирование (до)
400
Максимальное количество копий за цикл
9999 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Оптическое разрешение сканера
600x600 dpi
Наличие факса
да
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45), USB 2.0
Поддержка Air Print
Да
Материалы печати
обычная бумага
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
17
Потребляемая мощность при работе, Вт
644
Габариты ШхГхВ, мм
479 x 514 x 452 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х59х57
Вес, кг.
26

Описание товара МФУ лазерный Xerox Versalink B415DN (B415V_DN) A4 Net серый

Многофункциональное устройство Xerox — мощное решение для офиса, где важна скорость и производительность. За счёт высокой скорости копирования до 47 страниц в минуту вы быстро справитесь с большими задачами. Обработка до 9999 копий за цикл и ресурс стартового чёрно-белого картриджа на 6000 листов позволяют долго забыть о замене расходников. Двусторонняя печать экономит бумагу и время, а поддержка Air Print упрощает работу с мобильных устройств. Планшетный и протяжной сканер позволяет сканировать как отдельные листы, так и большие стопки документов. Аппарат удобен для компаний с большими объёмами печати, которым нужен надёжный факс и масштабирование до 400%. Компактный по меркам профессиональной техники, весит 21,7 кг, не станет громоздким даже в небольшом офисе. Экономно расходует электроэнергию в ожидании (17 Вт) и обеспечивает уверенную производительность во время работы (644 Вт). Устройства можно подключать через Ethernet или USB 2.0 — гибкость для любой инфраструктуры.



Теги товара: черно-белые

Отзывы о товаре МФУ лазерный Xerox Versalink B415DN (B415V_DN) A4 Net серый




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Характеристики
Бренд
Xerox
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Количество цветов печати
1
Максимальный объем оперативной памяти, до
2048
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
550
Емкость выходного лотка, л
250
Комплектация
Стартовый картридж на 6000 стр.
Особенности
ЖК-дисплей, веб-интерфейс, сенсорный дисплей
Развернуть
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
47
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Рекомендованный объем печати, стр/мес
10000
Скорость копирования, стр/мин
47
Масштабирование (до)
400
Максимальное количество копий за цикл
9999 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Оптическое разрешение сканера
600x600 dpi
Наличие факса
да
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45), USB 2.0
Поддержка Air Print
Да
Материалы печати
обычная бумага
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
17
Потребляемая мощность при работе, Вт
644
Габариты ШхГхВ, мм
479 x 514 x 452 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Многофункциональное устройство Xerox — мощное решение для офиса, где важна скорость и производительность. За счёт высокой скорости копирования до 47 страниц в минуту вы быстро справитесь с большими задачами. Обработка до 9999 копий за цикл и ресурс стартового чёрно-белого картриджа на 6000 листов позволяют долго забыть о замене расходников. Двусторонняя печать экономит бумагу и время, а поддержка Air Print упрощает работу с мобильных устройств. Планшетный и протяжной сканер позволяет сканировать как отдельные листы, так и большие стопки документов. Аппарат удобен для компаний с большими объёмами печати, которым нужен надёжный факс и масштабирование до 400%. Компактный по меркам профессиональной техники, весит 21,7 кг, не станет громоздким даже в небольшом офисе. Экономно расходует электроэнергию в ожидании (17 Вт) и обеспечивает уверенную производительность во время работы (644 Вт). Устройства можно подключать через Ethernet или USB 2.0 — гибкость для любой инфраструктуры.


Теги товара: черно-белые
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Отзывы


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