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Характеристики
Тип товара
МФУ лазерное
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
550
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
47
Скорость копирования, стр/мин
47
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
78 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723026
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Описание товара МФУ лазерный Xerox Versalink B415DN (B415V_DN) A4 Net серый
Многофункциональное устройство Xerox — мощное решение для офиса, где важна скорость и производительность. За счёт высокой скорости копирования до 47 страниц в минуту вы быстро справитесь с большими задачами. Обработка до 9999 копий за цикл и ресурс стартового чёрно-белого картриджа на 6000 листов позволяют долго забыть о замене расходников.
Двусторонняя печать экономит бумагу и время, а поддержка Air Print упрощает работу с мобильных устройств. Планшетный и протяжной сканер позволяет сканировать как отдельные листы, так и большие стопки документов. Аппарат удобен для компаний с большими объёмами печати, которым нужен надёжный факс и масштабирование до 400%.
Компактный по меркам профессиональной техники, весит 21,7 кг, не станет громоздким даже в небольшом офисе. Экономно расходует электроэнергию в ожидании (17 Вт) и обеспечивает уверенную производительность во время работы (644 Вт). Устройства можно подключать через Ethernet или USB 2.0 — гибкость для любой инфраструктуры.
Многофункциональное устройство Xerox — мощное решение для офиса, где важна скорость и производительность. За счёт высокой скорости копирования до 47 страниц в минуту вы быстро справитесь с большими задачами. Обработка до 9999 копий за цикл и ресурс стартового чёрно-белого картриджа на 6000 листов позволяют долго забыть о замене расходников.
Двусторонняя печать экономит бумагу и время, а поддержка Air Print упрощает работу с мобильных устройств. Планшетный и протяжной сканер позволяет сканировать как отдельные листы, так и большие стопки документов. Аппарат удобен для компаний с большими объёмами печати, которым нужен надёжный факс и масштабирование до 400%.
Компактный по меркам профессиональной техники, весит 21,7 кг, не станет громоздким даже в небольшом офисе. Экономно расходует электроэнергию в ожидании (17 Вт) и обеспечивает уверенную производительность во время работы (644 Вт). Устройства можно подключать через Ethernet или USB 2.0 — гибкость для любой инфраструктуры.
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