МФУ лазерное Катюша M140 (артикул: M140-pp)
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Характеристики
Описание товара МФУ лазерное Катюша M140 (артикул: M140-pp)
МФУ лазерное «Катюша» — практичное решение для малого и среднего офиса, где важны высокая скорость и удобная работа с документами. Черно-белая печать со скоростью до 40 стр./мин и разрешением 1200?1200 dpi помогает быстро получать чёткие отпечатки формата A4. Модель оснащена автоподатчиком, поддерживает двустороннюю печать и располагает лотком подачи ёмкостью 300 л — это удобно при регулярной офисной нагрузке. Наличие факса расширяет возможности устройства для делового документооборота, а оперативная память до 1024 Мб обеспечивает уверенную обработку заданий. При весе 11,8 кг МФУ остаётся достаточно компактным для размещения в офисе. Предназначено для чёрно-белой печати документов, без функции печати фотографий.
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Теги товара: черно-белые
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Теги товара: черно-белые
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