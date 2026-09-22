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Характеристики
Тип товара
МФУ лазерное
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
100
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
45
Скорость копирования, стр/мин
45
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
78 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723009
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МФУ, стартовый картридж с тонером на 6000 стр., контейнер для отработанного тонера, документация, шнур питания.
Особенности
ЖК-дисплей, сенсорный дисплей
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
45
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Печать фотографий
нет
Рекомендованный объем печати, стр/мес
3000
Скорость копирования, стр/мин
45
Масштабирование (до)
400
Максимальное количество копий за цикл
999 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Оптическое разрешение сканера
600x600 dpi
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45), USB 2.0
Поддержка Air Print
Да
Материалы печати
обычная бумага
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
57.2
Потребляемая мощность при работе, Вт
599.4
Габариты ШхГхВ, мм
475 x 476 x 575 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х58х56
Вес, кг.
32
Описание товара МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4500ix (110C113NL0) A4 белый
Kyocera выпускает солидное лазерное МФУ для офиса — мощная рабочая лошадка, которая не подведёт в самый загруженный день. Устройство поддерживает чёрно-белую печать, идеально подходящую для документов и отчетов. Оно справится с большими объёмами: ресурс стартового картриджа — до 6000 листов, а максимальное количество копий за цикл — целых 999 штук.
Максимальный формат бумаги — стандартный A4, а объём оперативной памяти до 3584 Мб позволит легко справляться даже с большими заданиями. Продуманное масштабирование до 400% пригодится для работы с материалами разных размеров. Выбор интерфейсов — Ethernet (RJ-45) и USB 2.0 — делает подключение гибким и удобным для любой офисной инфраструктуры.
Благодаря поддержке Air Print печатать документы с мобильных устройств легко и быстро. МФУ оснащено планшетным и протяжным сканером: удобно как для быстрой оцифровки, так и для работы с несколькими листами подряд. Несмотря на вес 22,5 кг, аппарат спокоен и стабилен даже при длительной эксплуатации. В режиме ожидания экономит электроэнергию, потребляя всего 57,2 Вт. Отлично адаптирован для интенсивного офисного ритма.
МФУ, стартовый картридж с тонером на 6000 стр., контейнер для отработанного тонера, документация, шнур питания.
Особенности
ЖК-дисплей, сенсорный дисплей
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Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
45
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Печать фотографий
нет
Рекомендованный объем печати, стр/мес
3000
Скорость копирования, стр/мин
45
Масштабирование (до)
400
Максимальное количество копий за цикл
999 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Оптическое разрешение сканера
600x600 dpi
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45), USB 2.0
Поддержка Air Print
Да
Материалы печати
обычная бумага
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
57.2
Потребляемая мощность при работе, Вт
599.4
Габариты ШхГхВ, мм
475 x 476 x 575 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Kyocera выпускает солидное лазерное МФУ для офиса — мощная рабочая лошадка, которая не подведёт в самый загруженный день. Устройство поддерживает чёрно-белую печать, идеально подходящую для документов и отчетов. Оно справится с большими объёмами: ресурс стартового картриджа — до 6000 листов, а максимальное количество копий за цикл — целых 999 штук.
Максимальный формат бумаги — стандартный A4, а объём оперативной памяти до 3584 Мб позволит легко справляться даже с большими заданиями. Продуманное масштабирование до 400% пригодится для работы с материалами разных размеров. Выбор интерфейсов — Ethernet (RJ-45) и USB 2.0 — делает подключение гибким и удобным для любой офисной инфраструктуры.
Благодаря поддержке Air Print печатать документы с мобильных устройств легко и быстро. МФУ оснащено планшетным и протяжным сканером: удобно как для быстрой оцифровки, так и для работы с несколькими листами подряд. Несмотря на вес 22,5 кг, аппарат спокоен и стабилен даже при длительной эксплуатации. В режиме ожидания экономит электроэнергию, потребляя всего 57,2 Вт. Отлично адаптирован для интенсивного офисного ритма.
МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4500ix (110C113NL0) A4 белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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