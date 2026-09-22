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Характеристики
Тип товара
МФУ лазерное
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
100
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
40
Скорость копирования, стр/мин
40
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
68 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723007
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Описание товара МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000cix (1102Z43NL0) A4 белый
МФУ лазерное Kyocera — решение для офиса, где важны скорость, качество и удобство. Цветная печать с максимальным разрешением 1200x1200 dpi обеспечивает яркие и четкие отпечатки. Стартовые картриджи с ресурсом 6000 страниц для ч/б и 5000 — для цвета позволят работать без частой замены расходников даже при больших объемах. Один рабочий цикл до 999 копий снимет лишние хлопоты с долгой загрузкой.
Емкость выходного лотка — целых 250 листов: документы всегда будут в порядке. Благодаря масштабированию до 400% и памяти до 3000 Мб МФУ легко справится с большими пакетами задач. Планшетный и протяжной сканер дают больше возможностей для цифровки любых документов. Поддержка Air Print — быстрый и современный способ печати с мобильных устройств.
При рабочем весе 39 кг устройство устойчиво даже при интенсивной эксплуатации, а низкое энергопотребление в режиме ожидания — всего 18,8 Вт — поможет экономить ресурсы. 575 Вт при активной работе говорят о высокой производительности для крупных офисных задач.
МФУ лазерное Kyocera — решение для офиса, где важны скорость, качество и удобство. Цветная печать с максимальным разрешением 1200x1200 dpi обеспечивает яркие и четкие отпечатки. Стартовые картриджи с ресурсом 6000 страниц для ч/б и 5000 — для цвета позволят работать без частой замены расходников даже при больших объемах. Один рабочий цикл до 999 копий снимет лишние хлопоты с долгой загрузкой.
Емкость выходного лотка — целых 250 листов: документы всегда будут в порядке. Благодаря масштабированию до 400% и памяти до 3000 Мб МФУ легко справится с большими пакетами задач. Планшетный и протяжной сканер дают больше возможностей для цифровки любых документов. Поддержка Air Print — быстрый и современный способ печати с мобильных устройств.
При рабочем весе 39 кг устройство устойчиво даже при интенсивной эксплуатации, а низкое энергопотребление в режиме ожидания — всего 18,8 Вт — поможет экономить ресурсы. 575 Вт при активной работе говорят о высокой производительности для крупных офисных задач.
МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000cix (1102Z43NL0) A4 белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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