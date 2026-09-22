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МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000cix (1102Z43NL0) A4 белый купить с доставкой в Москве
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МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000cix (1102Z43NL0) A4 белый

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МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000cix (1102Z43NL0) A4 белый - фото 1
МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000cix (1102Z43NL0) A4 белый - фото 2
МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000cix (1102Z43NL0) A4 белый - фото 3
МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000cix (1102Z43NL0) A4 белый - фото 4
МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000cix (1102Z43NL0) A4 белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерное
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
100
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
40
Скорость копирования, стр/мин
40
  • МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000cix (1102Z43NL0) A4 белый - фото 1
  • МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000cix (1102Z43NL0) A4 белый - фото 2
  • МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000cix (1102Z43NL0) A4 белый - фото 3
  • МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000cix (1102Z43NL0) A4 белый - фото 4
  • МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000cix (1102Z43NL0) A4 белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
68 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723007
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Характеристики

Бренд
Kyocera
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Количество цветов печати
4
Максимальный объем оперативной памяти, до
3000
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
100
Емкость выходного лотка, л
250
Комплектация
Аппарат, стартовый тонер (черный - 6000 стр, цветные - 5000 стр.), руководство, шнур питания
Особенности
ЖК-дисплей, сенсорный дисплей
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
40
Скорость цветной печати, стр/мин
40
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Рекомендованный объем печати, стр/мес
1900
Скорость копирования, стр/мин
40
Масштабирование (до)
400
Максимальное количество копий за цикл
999 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Оптическое разрешение сканера
1200x1200 dpi
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45)
Поддержка Air Print
Да
Ресурс стартового цветного картриджа, л
5000
Материалы печати
обычная бумага
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
18.8
Потребляемая мощность при работе, Вт
575
Габариты ШхГхВ, мм
480 x 571.5 x 577.5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
79х78х60
Вес, кг.
53

Описание товара МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000cix (1102Z43NL0) A4 белый

МФУ лазерное Kyocera — решение для офиса, где важны скорость, качество и удобство. Цветная печать с максимальным разрешением 1200x1200 dpi обеспечивает яркие и четкие отпечатки. Стартовые картриджи с ресурсом 6000 страниц для ч/б и 5000 — для цвета позволят работать без частой замены расходников даже при больших объемах. Один рабочий цикл до 999 копий снимет лишние хлопоты с долгой загрузкой. Емкость выходного лотка — целых 250 листов: документы всегда будут в порядке. Благодаря масштабированию до 400% и памяти до 3000 Мб МФУ легко справится с большими пакетами задач. Планшетный и протяжной сканер дают больше возможностей для цифровки любых документов. Поддержка Air Print — быстрый и современный способ печати с мобильных устройств. При рабочем весе 39 кг устройство устойчиво даже при интенсивной эксплуатации, а низкое энергопотребление в режиме ожидания — всего 18,8 Вт — поможет экономить ресурсы. 575 Вт при активной работе говорят о высокой производительности для крупных офисных задач.



Теги товара: цветные

Отзывы о товаре МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000cix (1102Z43NL0) A4 белый




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Характеристики
Бренд
Kyocera
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Количество цветов печати
4
Максимальный объем оперативной памяти, до
3000
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
100
Емкость выходного лотка, л
250
Комплектация
Аппарат, стартовый тонер (черный - 6000 стр, цветные - 5000 стр.), руководство, шнур питания
Особенности
ЖК-дисплей, сенсорный дисплей
Развернуть
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
40
Скорость цветной печати, стр/мин
40
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Рекомендованный объем печати, стр/мес
1900
Скорость копирования, стр/мин
40
Масштабирование (до)
400
Максимальное количество копий за цикл
999 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Оптическое разрешение сканера
1200x1200 dpi
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45)
Поддержка Air Print
Да
Ресурс стартового цветного картриджа, л
5000
Материалы печати
обычная бумага
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
18.8
Потребляемая мощность при работе, Вт
575
Габариты ШхГхВ, мм
480 x 571.5 x 577.5 мм
Страна производитель
Китай
Описание
МФУ лазерное Kyocera — решение для офиса, где важны скорость, качество и удобство. Цветная печать с максимальным разрешением 1200x1200 dpi обеспечивает яркие и четкие отпечатки. Стартовые картриджи с ресурсом 6000 страниц для ч/б и 5000 — для цвета позволят работать без частой замены расходников даже при больших объемах. Один рабочий цикл до 999 копий снимет лишние хлопоты с долгой загрузкой. Емкость выходного лотка — целых 250 листов: документы всегда будут в порядке. Благодаря масштабированию до 400% и памяти до 3000 Мб МФУ легко справится с большими пакетами задач. Планшетный и протяжной сканер дают больше возможностей для цифровки любых документов. Поддержка Air Print — быстрый и современный способ печати с мобильных устройств. При рабочем весе 39 кг устройство устойчиво даже при интенсивной эксплуатации, а низкое энергопотребление в режиме ожидания — всего 18,8 Вт — поможет экономить ресурсы. 575 Вт при активной работе говорят о высокой производительности для крупных офисных задач.


Теги товара: цветные
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