Мойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт, Профессионал
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Характеристики
Описание товара Мойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт, Профессионал
Профессиональные мойка высокого давления ЗУБР АВД-П180 – идеальное решение для бесконтактного удаления сильных загрязнений. Мойка позволит без особого труда добиться идеальной чистоты и блеска. Мойки высокого давления используется для мойки автомобилей, велосипедов и другой колесной техники, садового инвентаря, наружных стен и уличных покрытий. Изделие предназначено для использования только вне помещений.Профессиональные мойки высокого давления оснащены бесщеточным двигателем с низкими оборотами и высоким крутящим моментом, используются как для бытовых нужд, так и в сфере клининга или на профессиональной автомойке. Бесщеточный двигатель обладает рядом существенных преимуществ: повышенные характеристики при тех же габаритах, отсутствие перегрева, тишина работы, не требует обслуживания из-за отсутствия щеток.Благодаря системе полной остановки помпа не работает при отпускании клавиши пистолета – это экономит воду и ресурс изделия при неизбежных паузах в работе. Элегантный дизайн и удобная конструкция с держателями для аксессуаров делают работу с устройством приятной.Регулировка давления и формы выходной струи позволяет обрабатывать различные поверхности.Функция самовсасывания позволяет использовать изделие без внешнего источника давления воды.Шланг длиной 8 м позволяет производить обработку без необходимости перемещать мойку.В комплекте идут сменные быстросъемные насадки с различными углами распыления для формирования струи различного давления, а также для нанесения моющего средства:– красная (угол распыления 0°);– зеленая (угол распыления 25°);– белая (угол распыления 40°);– черная (для нанесения моющего средства).Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, комплектацию и конструкцию, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия. Потребляемая мощность: 2.3 кВт. Максимальное давление: 180 бар. Максимальная производительность: 500 л/ч. Длина шланга высокого давления: 8 м. Серия: АВД-П. Максимальная температура воды на входе: 50 °C. Встроенный бачок для моющего средства: да. Комплектация: насадка-пистолет, струйная трубка, фильтр для воды, шланг высокого давления. Высота корпуса: 98 см. Ширина корпуса: 40 см. Глубина корпуса: 38 см. Вес (без принадлежностей): 18.5 кг Бренд - ЗУБР. Производитель - Китай. Артикул - АВД-П180.
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