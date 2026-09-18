Минимойка Patriot GT970 Imperial 2600Вт
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Характеристики
Тип товара
Минимойка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%23 710 руб. 25 738 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 217784
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
53х48х35
Вес, кг.
24
Описание товара Минимойка Patriot GT970 Imperial 2600Вт
Моющий аппарат PATRIOT GT970 Imperial индукционный двигатель 322306097 - полупрофессиональная модель с продолжительным режимом работы. Оснащен индукционным электродвигателем для долгого срока службы. Имеет режим самовсасывания. Поставляется с насадками, фильтрами и необходимыми аксессуарами. Данная модель комплектуется катушкой для наматывания шланга. Бережно очищает кору дерева от мха и лишайника. Подходит для очистки строительного инструмента, мойки автомобилей, велосипедов, очистки стен и фасадов зданий, мойки дорожек и черепичных крыш.
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Моющий аппарат PATRIOT GT970 Imperial индукционный двигатель 322306097 - полупрофессиональная модель с продолжительным режимом работы. Оснащен индукционным электродвигателем для долгого срока службы. Имеет режим самовсасывания. Поставляется с насадками, фильтрами и необходимыми аксессуарами. Данная модель комплектуется катушкой для наматывания шланга. Бережно очищает кору дерева от мха и лишайника. Подходит для очистки строительного инструмента, мойки автомобилей, велосипедов, очистки стен и фасадов зданий, мойки дорожек и черепичных крыш.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Минимойка Patriot GT970 Imperial 2600Вт - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 23710 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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