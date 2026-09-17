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Мойка Huter М135-НР (70/8/13) купить с доставкой в Москве
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Мойка Huter М135-НР (70/8/13)

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Мойка Huter М135-НР (70/8/13)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 51043
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Характеристики

Бренд
Huter
Тип товара
Мойки высокого давления
Размеры в упаковке, см
80х20х9
Вес, кг.
7.1

Описание товара Мойка Huter М135-НР (70/8/13)

Мойка Huter М135-НР (70/8/13). Максимальное давление: 135 бар. Производитель: Германия.

Отзывы о товаре Мойка Huter М135-НР (70/8/13)




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Характеристики
Бренд
Huter
Тип товара
Мойки высокого давления
Описание
Мойка Huter М135-НР (70/8/13). Максимальное давление: 135 бар. Производитель: Германия.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мойка Huter М135-НР (70/8/13) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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