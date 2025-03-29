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Мойка высокого давления ЗУБР 140 Атм, 1700 Вт купить с доставкой в Москве
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Мойка высокого давления ЗУБР 140 Атм, 1700 Вт

10 Отзывы
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Мойка высокого давления ЗУБР 140 Атм, 1700 Вт - фото 1
Мойка высокого давления ЗУБР 140 Атм, 1700 Вт - фото 2
Мойка высокого давления ЗУБР 140 Атм, 1700 Вт - фото 3
Мойка высокого давления ЗУБР 140 Атм, 1700 Вт - фото 4
Мойка высокого давления ЗУБР 140 Атм, 1700 Вт - фото 5
Мойка высокого давления ЗУБР 140 Атм, 1700 Вт - фото 6
Мойка высокого давления ЗУБР 140 Атм, 1700 Вт - фото 7
Мойка высокого давления ЗУБР 140 Атм, 1700 Вт - фото 8
Мойка высокого давления ЗУБР 140 Атм, 1700 Вт - фото 9
Мойка высокого давления ЗУБР 140 Атм, 1700 Вт - фото 10
Мойка высокого давления ЗУБР 140 Атм, 1700 Вт - фото 11
Мойка высокого давления ЗУБР 140 Атм, 1700 Вт - фото 12
Мойка высокого давления ЗУБР 140 Атм, 1700 Вт - фото 13
Мойка высокого давления ЗУБР 140 Атм, 1700 Вт - фото 14
Мойка высокого давления ЗУБР 140 Атм, 1700 Вт - фото 15
Мойка высокого давления ЗУБР 140 Атм, 1700 Вт - фото 16
Мойка высокого давления ЗУБР 140 Атм, 1700 Вт - фото 17
Мойка высокого давления ЗУБР 140 Атм, 1700 Вт - фото 18
Мойка высокого давления ЗУБР 140 Атм, 1700 Вт - фото 19
Мойка высокого давления ЗУБР 140 Атм, 1700 Вт - фото 20
Мойка высокого давления ЗУБР 140 Атм, 1700 Вт - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
1700
Производительность, л/ч
25200
Длина шланга
5 м
Подогрев воды
да
Максимальное рабочее давление
140
Длина шланга, м
5
  • Мойка высокого давления ЗУБР 140 Атм, 1700 Вт - фото 1
  • Мойка высокого давления ЗУБР 140 Атм, 1700 Вт - фото 2
  • Мойка высокого давления ЗУБР 140 Атм, 1700 Вт - фото 3
  • Мойка высокого давления ЗУБР 140 Атм, 1700 Вт - фото 4
  • Мойка высокого давления ЗУБР 140 Атм, 1700 Вт - фото 5
  • Мойка высокого давления ЗУБР 140 Атм, 1700 Вт - фото 6
  • Мойка высокого давления ЗУБР 140 Атм, 1700 Вт - фото 7
  • Мойка высокого давления ЗУБР 140 Атм, 1700 Вт - фото 8
  • Мойка высокого давления ЗУБР 140 Атм, 1700 Вт - фото 9
  • Мойка высокого давления ЗУБР 140 Атм, 1700 Вт - фото 10
  • Мойка высокого давления ЗУБР 140 Атм, 1700 Вт - фото 11
  • Мойка высокого давления ЗУБР 140 Атм, 1700 Вт - фото 12
  • Мойка высокого давления ЗУБР 140 Атм, 1700 Вт - фото 13
  • Мойка высокого давления ЗУБР 140 Атм, 1700 Вт - фото 14
  • Мойка высокого давления ЗУБР 140 Атм, 1700 Вт - фото 15
  • Мойка высокого давления ЗУБР 140 Атм, 1700 Вт - фото 16
  • Мойка высокого давления ЗУБР 140 Атм, 1700 Вт - фото 17
  • Мойка высокого давления ЗУБР 140 Атм, 1700 Вт - фото 18
  • Мойка высокого давления ЗУБР 140 Атм, 1700 Вт - фото 19
  • Мойка высокого давления ЗУБР 140 Атм, 1700 Вт - фото 20
  • Мойка высокого давления ЗУБР 140 Атм, 1700 Вт - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 250 руб. 
Начислим 100 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 603739
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мойка высокого давления ЗУБР 140 Атм, 1700 Вт
6 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
1700
Производительность, л/ч
25200
Длина шланга
5 м
Подогрев воды
да
Максимальное рабочее давление
140
Возможность использовать моющее средство
да
Длина шланга, м
5
Длина, мм
505
Высота, мм
300
Размеры в упаковке, см
52х35х35
Вес, кг.
8

Описание товара Мойка высокого давления ЗУБР 140 Атм, 1700 Вт

Мойка высокого давления ЗУБР АВД-140 используется для мойки автомобилей, велосипедов и другой колесной техники, садового инвентаря, наружных стен и уличных покрытий. Изделие предназначено для использования только вне помещений. Благодаря системе полной остановки, помпа не работает при не нажатом пистолете - это экономит воду и ресурс изделия при неизбежных паузах в работе. Элегантный дизайн и удобная конструкция с держателями для аксессуаров делают работу с изделием комфортной . Регулировка выходной струи позволяет обрабатывать различные поверхности - автомобили, стены, велосипеды, напольные покрытия и другое.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT

Отзывы о товаре Мойка высокого давления ЗУБР 140 Атм, 1700 Вт

Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
хатмуллин Р.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мойка все как в описание продавца рекомендую ,
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Виктор Т.

Достоинства:


Комментарий:
пришёл целым,пока не опробовали,надеюсь норм.доставка быстрая
Источник: Яндекс Маркет
29.07.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Очень удачная мощная модель. Справляеться с поставленной задачей.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2023
Элла Н.

Достоинства:


Комментарий:
отлично справляется с загрязнениями
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2023
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
Не уступает дорогим моделям. Надеемся, прослужит долго. Помпа алюминиевая.
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2022
алина

Достоинства:


Комментарий:
рекомендую к покупке из этого уенового сегмента лучше даже чем керхер
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2022
Вячеслав К.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел в целости сохранности. Попробовал помыть машину всё хорошо работает. Подключил от бочки самотёком все отлично справляется спасибо. Так что первое испытание прошла, думаю в дальнейшем тоже не разочарует.
Источник: Яндекс Маркет
14.10.2022
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует своей цене но как и сказал нужно доработать пенник снимат только верх но и расчета на то что как профессиональный мыть будет небыло смываем грязь наносим пену пенообразоватилем фирмы келнер пена густая как в ванной с губочкой пробужались и огонь для тех кто расчитыват на то что мыть пыль не то что нужно
Источник: Яндекс Маркет
29.09.2022
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мойка,свои функции выполняет.
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2022
Олег К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мойка. Со своими обязанностями справляется на отлично.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
1700
Производительность, л/ч
25200
Длина шланга
5 м
Подогрев воды
да
Максимальное рабочее давление
140
Возможность использовать моющее средство
да
Длина шланга, м
5
Длина, мм
505
Высота, мм
300
Описание
Мойка высокого давления ЗУБР АВД-140 используется для мойки автомобилей, велосипедов и другой колесной техники, садового инвентаря, наружных стен и уличных покрытий. Изделие предназначено для использования только вне помещений. Благодаря системе полной остановки, помпа не работает при не нажатом пистолете - это экономит воду и ресурс изделия при неизбежных паузах в работе. Элегантный дизайн и удобная конструкция с держателями для аксессуаров делают работу с изделием комфортной . Регулировка выходной струи позволяет обрабатывать различные поверхности - автомобили, стены, велосипеды, напольные покрытия и другое.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
хатмуллин Р.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мойка все как в описание продавца рекомендую ,
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Виктор Т.

Достоинства:


Комментарий:
пришёл целым,пока не опробовали,надеюсь норм.доставка быстрая
Источник: Яндекс Маркет
29.07.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Очень удачная мощная модель. Справляеться с поставленной задачей.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2023
Элла Н.

Достоинства:


Комментарий:
отлично справляется с загрязнениями
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2023
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
Не уступает дорогим моделям. Надеемся, прослужит долго. Помпа алюминиевая.
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2022
алина

Достоинства:


Комментарий:
рекомендую к покупке из этого уенового сегмента лучше даже чем керхер
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2022
Вячеслав К.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел в целости сохранности. Попробовал помыть машину всё хорошо работает. Подключил от бочки самотёком все отлично справляется спасибо. Так что первое испытание прошла, думаю в дальнейшем тоже не разочарует.
Источник: Яндекс Маркет
14.10.2022
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует своей цене но как и сказал нужно доработать пенник снимат только верх но и расчета на то что как профессиональный мыть будет небыло смываем грязь наносим пену пенообразоватилем фирмы келнер пена густая как в ванной с губочкой пробужались и огонь для тех кто расчитыват на то что мыть пыль не то что нужно
Источник: Яндекс Маркет
29.09.2022
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мойка,свои функции выполняет.
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2022
Олег К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мойка. Со своими обязанностями справляется на отлично.


Мойка высокого давления ЗУБР 140 Атм, 1700 Вт – стоимость товара 6250 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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