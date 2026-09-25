Top.Mail.Ru
Мойка высокого давления Kolner KHPW 2150FSP (8140100196) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мойка высокого давления Kolner KHPW 2150FSP (8140100196)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мойка высокого давления Kolner KHPW 2150FSP (8140100196) - фото 1
Мойка высокого давления Kolner KHPW 2150FSP (8140100196) - фото 2
Мойка высокого давления Kolner KHPW 2150FSP (8140100196) - фото 3
Мойка высокого давления Kolner KHPW 2150FSP (8140100196) - фото 4
Мойка высокого давления Kolner KHPW 2150FSP (8140100196) - фото 5
Мойка высокого давления Kolner KHPW 2150FSP (8140100196) - фото 6
Мойка высокого давления Kolner KHPW 2150FSP (8140100196) - фото 7
Мойка высокого давления Kolner KHPW 2150FSP (8140100196) - фото 8
Мойка высокого давления Kolner KHPW 2150FSP (8140100196) - фото 9
Мойка высокого давления Kolner KHPW 2150FSP (8140100196) - фото 10
Мойка высокого давления Kolner KHPW 2150FSP (8140100196) - фото 11
Мойка высокого давления Kolner KHPW 2150FSP (8140100196) - фото 12
Мойка высокого давления Kolner KHPW 2150FSP (8140100196) - фото 13
Мойка высокого давления Kolner KHPW 2150FSP (8140100196) - фото 14
Мойка высокого давления Kolner KHPW 2150FSP (8140100196) - фото 15
Мойка высокого давления Kolner KHPW 2150FSP (8140100196) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность двигателя
2150
Производительность, л/ч
420
Длина шланга
5 м
Подогрев воды
нет
Макс. температура воды на входе
40
Минимальное рабочее давление, Бар
100
Максимальное рабочее давление, Бар
100
Функция автоматического отключения
да
  • Мойка высокого давления Kolner KHPW 2150FSP (8140100196) - фото 1
  • Мойка высокого давления Kolner KHPW 2150FSP (8140100196) - фото 2
  • Мойка высокого давления Kolner KHPW 2150FSP (8140100196) - фото 3
  • Мойка высокого давления Kolner KHPW 2150FSP (8140100196) - фото 4
  • Мойка высокого давления Kolner KHPW 2150FSP (8140100196) - фото 5
  • Мойка высокого давления Kolner KHPW 2150FSP (8140100196) - фото 6
  • Мойка высокого давления Kolner KHPW 2150FSP (8140100196) - фото 7
  • Мойка высокого давления Kolner KHPW 2150FSP (8140100196) - фото 8
  • Мойка высокого давления Kolner KHPW 2150FSP (8140100196) - фото 9
  • Мойка высокого давления Kolner KHPW 2150FSP (8140100196) - фото 10
  • Мойка высокого давления Kolner KHPW 2150FSP (8140100196) - фото 11
  • Мойка высокого давления Kolner KHPW 2150FSP (8140100196) - фото 12
  • Мойка высокого давления Kolner KHPW 2150FSP (8140100196) - фото 13
  • Мойка высокого давления Kolner KHPW 2150FSP (8140100196) - фото 14
  • Мойка высокого давления Kolner KHPW 2150FSP (8140100196) - фото 15
  • Мойка высокого давления Kolner KHPW 2150FSP (8140100196) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 743088
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kolner
Мощность двигателя
2150
Производительность, л/ч
420
Длина шланга
5 м
Подогрев воды
нет
Макс. температура воды на входе
40
Минимальное рабочее давление, Бар
100
Максимальное рабочее давление, Бар
100
Забор воды
да
Возможность использовать моющее средство
да
Функция автоматического отключения
да
Колеса
да
Источник питания
от сети
Длина, мм
340
Высота, мм
760
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х32х28
Вес, кг.
8.16

Описание товара Мойка высокого давления Kolner KHPW 2150FSP (8140100196)

ФУНКЦИЯ САМОВСАСЫВАНИЯ: специальная конструкция насоса обеспечивает стабильный напор даже при минимальном давлении воды на входе мойки. ФУНКЦИЯ AUTO STOP: мотор останавливается автоматически при отжатой спусковой кнопке пистолета. РАЗБОРНЫЙ ПИСТОЛЕТ-РАСПЫЛИТЕЛЬ: для удобства транспортировки мойки. ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 8 м: увеличенная длина шланга высокого давления позволяет обрабатывать поверхность большего радиуса. КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ АКСЕССУАРОВ: обеспечивают удобство при работе и транспортировке. РЕГУЛИРОВКА РАСПЫЛИТЕЛЯ: позволяет изменить форму струи с мощной без распыления до веерного распыления под углом до 60°. ПЕНОГЕНЕРАТОР: использование моющих средств сокращает время очистки поверхности и способствует устранению сильных загрязнений.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT

Отзывы о товаре Мойка высокого давления Kolner KHPW 2150FSP (8140100196)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kolner
Мощность двигателя
2150
Производительность, л/ч
420
Длина шланга
5 м
Подогрев воды
нет
Макс. температура воды на входе
40
Минимальное рабочее давление, Бар
100
Максимальное рабочее давление, Бар
100
Забор воды
да
Возможность использовать моющее средство
да
Функция автоматического отключения
да
Развернуть
Колеса
да
Источник питания
от сети
Длина, мм
340
Высота, мм
760
Страна производитель
Китай
Описание
ФУНКЦИЯ САМОВСАСЫВАНИЯ: специальная конструкция насоса обеспечивает стабильный напор даже при минимальном давлении воды на входе мойки. ФУНКЦИЯ AUTO STOP: мотор останавливается автоматически при отжатой спусковой кнопке пистолета. РАЗБОРНЫЙ ПИСТОЛЕТ-РАСПЫЛИТЕЛЬ: для удобства транспортировки мойки. ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 8 м: увеличенная длина шланга высокого давления позволяет обрабатывать поверхность большего радиуса. КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ АКСЕССУАРОВ: обеспечивают удобство при работе и транспортировке. РЕГУЛИРОВКА РАСПЫЛИТЕЛЯ: позволяет изменить форму струи с мощной без распыления до веерного распыления под углом до 60°. ПЕНОГЕНЕРАТОР: использование моющих средств сокращает время очистки поверхности и способствует устранению сильных загрязнений.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мойка высокого давления Kolner KHPW 2150FSP (8140100196) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...