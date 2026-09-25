Мойка высокого давления Kolner KHPW 2150FSP (8140100196)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мойка высокого давления Kolner KHPW 2150FSP (8140100196)
ФУНКЦИЯ САМОВСАСЫВАНИЯ: специальная конструкция насоса обеспечивает стабильный напор даже при минимальном давлении воды на входе мойки. ФУНКЦИЯ AUTO STOP: мотор останавливается автоматически при отжатой спусковой кнопке пистолета. РАЗБОРНЫЙ ПИСТОЛЕТ-РАСПЫЛИТЕЛЬ: для удобства транспортировки мойки. ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 8 м: увеличенная длина шланга высокого давления позволяет обрабатывать поверхность большего радиуса. КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ АКСЕССУАРОВ: обеспечивают удобство при работе и транспортировке. РЕГУЛИРОВКА РАСПЫЛИТЕЛЯ: позволяет изменить форму струи с мощной без распыления до веерного распыления под углом до 60°. ПЕНОГЕНЕРАТОР: использование моющих средств сокращает время очистки поверхности и способствует устранению сильных загрязнений.
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
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