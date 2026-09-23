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Мойка высокого давления Bort BHR-2000M-Pro купить с доставкой в Москве
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Мойка высокого давления Bort BHR-2000M-Pro

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Мойка высокого давления Bort BHR-2000M-Pro - фото 2
Мойка высокого давления Bort BHR-2000M-Pro - фото 3
Мойка высокого давления Bort BHR-2000M-Pro - фото 4
Мойка высокого давления Bort BHR-2000M-Pro - фото 5
Мойка высокого давления Bort BHR-2000M-Pro - фото 6
Мойка высокого давления Bort BHR-2000M-Pro - фото 7
Мойка высокого давления Bort BHR-2000M-Pro - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
2000
Максимальное рабочее давление
150
  • Мойка высокого давления Bort BHR-2000M-Pro - фото 1
  • Мойка высокого давления Bort BHR-2000M-Pro - фото 2
  • Мойка высокого давления Bort BHR-2000M-Pro - фото 3
  • Мойка высокого давления Bort BHR-2000M-Pro - фото 4
  • Мойка высокого давления Bort BHR-2000M-Pro - фото 5
  • Мойка высокого давления Bort BHR-2000M-Pro - фото 6
  • Мойка высокого давления Bort BHR-2000M-Pro - фото 7
  • Мойка высокого давления Bort BHR-2000M-Pro - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 560 руб. 
Начислим 153 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 602880
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мойка высокого давления Bort BHR-2000M-Pro
9 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORT
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
2000
Максимальное рабочее давление
150
Забор воды
да
Насадки
есть, 4 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х36х32
Вес, кг.
9.3

Описание товара Мойка высокого давления Bort BHR-2000M-Pro

Мойка высокого давления BORT BHR-2000M-Pro 93416411 поможет без особого труда добиться идеальной чистоты и блеска там, где присутствуют загрязненные поверхности. В конструкции аппарата предусмотрена рукоятка для комфортного перемещения по рабочей территории. Модель работает от электросети, проста в использовании и не требует сложного технического обслуживания.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT

Отзывы о товаре Мойка высокого давления Bort BHR-2000M-Pro




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Характеристики
Бренд
BORT
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
2000
Максимальное рабочее давление
150
Забор воды
да
Насадки
есть, 4 шт
Страна производитель
Китай
Описание
Мойка высокого давления BORT BHR-2000M-Pro 93416411 поможет без особого труда добиться идеальной чистоты и блеска там, где присутствуют загрязненные поверхности. В конструкции аппарата предусмотрена рукоятка для комфортного перемещения по рабочей территории. Модель работает от электросети, проста в использовании и не требует сложного технического обслуживания.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мойка высокого давления Bort BHR-2000M-Pro - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 9560 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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