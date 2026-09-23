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Минимойка Karcher K 3 1600Вт (1.601-888.0) купить с доставкой в Москве
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Минимойка Karcher K 3 1600Вт (1.601-888.0)

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Минимойка Karcher K 3 1600Вт (1.601-888.0) - фото 1
Минимойка Karcher K 3 1600Вт (1.601-888.0) - фото 2
Минимойка Karcher K 3 1600Вт (1.601-888.0) - фото 3
Минимойка Karcher K 3 1600Вт (1.601-888.0) - фото 4
Минимойка Karcher K 3 1600Вт (1.601-888.0) - фото 5
Минимойка Karcher K 3 1600Вт (1.601-888.0) - фото 6
Минимойка Karcher K 3 1600Вт (1.601-888.0) - фото 7
Минимойка Karcher K 3 1600Вт (1.601-888.0) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Минимойка
Мощность двигателя
1600
Производительность, л/ч
22800
Подогрев воды
нет
Макс. температура воды на входе
40
Максимальное рабочее давление
80
Функция автоматического отключения
да
Длина шланга, м
6
  • Минимойка Karcher K 3 1600Вт (1.601-888.0) - фото 1
  • Минимойка Karcher K 3 1600Вт (1.601-888.0) - фото 2
  • Минимойка Karcher K 3 1600Вт (1.601-888.0) - фото 3
  • Минимойка Karcher K 3 1600Вт (1.601-888.0) - фото 4
  • Минимойка Karcher K 3 1600Вт (1.601-888.0) - фото 5
  • Минимойка Karcher K 3 1600Вт (1.601-888.0) - фото 6
  • Минимойка Karcher K 3 1600Вт (1.601-888.0) - фото 7
  • Минимойка Karcher K 3 1600Вт (1.601-888.0) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%
10 430 руб.  21 860 руб. 
Начислим 167 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 603891
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Минимойка Karcher K 3 1600Вт (1.601-888.0)
10 430 руб. -52%
21 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Karcher
Тип товара
Минимойка
Мощность двигателя
1600
Производительность, л/ч
22800
Подогрев воды
нет
Макс. температура воды на входе
40
Максимальное рабочее давление
80
Забор воды
да
Возможность использовать моющее средство
да
Функция автоматического отключения
да
Длина шланга, м
6
Длина, мм
279
Высота, мм
803
Размеры в упаковке, см
49х31х29
Вес, кг.
7.2

Описание товара Минимойка Karcher K 3 1600Вт (1.601-888.0)

Аппарат высокого давления Karcher K 3 1.601-888.0 идеален для периодического использования. Он поможет отмыть несильно загрязненные легковые автомобили, мотоциклы, велосипеды, садовую мебель, площадки вокруг дома и многое другое. Модель оснащена системой Quick Connect, что позволяет подсоединять 6-метровый шланг высокого давления одним движением. Грязевая фреза поможет справиться со стойкими загрязнениями, а струйная трубка Vario Power с регулировкой давления пригодится при мойке мотоциклов, садовой мебели и др. В мойке также предусмотрен интегрированный фильтр для очистки воды.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT

Отзывы о товаре Минимойка Karcher K 3 1600Вт (1.601-888.0)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Karcher
Тип товара
Минимойка
Мощность двигателя
1600
Производительность, л/ч
22800
Подогрев воды
нет
Макс. температура воды на входе
40
Максимальное рабочее давление
80
Забор воды
да
Возможность использовать моющее средство
да
Функция автоматического отключения
да
Длина шланга, м
6
Длина, мм
279
Развернуть
Высота, мм
803
Описание
Аппарат высокого давления Karcher K 3 1.601-888.0 идеален для периодического использования. Он поможет отмыть несильно загрязненные легковые автомобили, мотоциклы, велосипеды, садовую мебель, площадки вокруг дома и многое другое. Модель оснащена системой Quick Connect, что позволяет подсоединять 6-метровый шланг высокого давления одним движением. Грязевая фреза поможет справиться со стойкими загрязнениями, а струйная трубка Vario Power с регулировкой давления пригодится при мойке мотоциклов, садовой мебели и др. В мойке также предусмотрен интегрированный фильтр для очистки воды.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Минимойка Karcher K 3 1600Вт (1.601-888.0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 10430 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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