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Мойка Huter W135-AR купить с доставкой в Москве
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Мойка Huter W135-AR

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Мойка Huter W135-AR
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 35635
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Характеристики

Бренд
Huter
Тип товара
Мойки высокого давления
Размеры в упаковке, см
85х34х33
Вес, кг.
11.58

Описание товара Мойка Huter W135-AR

бытовая мойка, давление до 135 бар, для сети 220/230 В В, производительность 360 л/час, потребляет 1.65 кВт

Отзывы о товаре Мойка Huter W135-AR

Источник: Яндекс Маркет
28.05.2019
Григорий Астанков

Достоинства:
удобная в использовании, компактная, содержит барабан для шланга

Недостатки:
не обнаружил

Комментарий:
эта мойка легко помещается в багажник, у нее есть ручка и колеса. Поэтому транспортировать и перемещать её не проблема. Удобный водяной пистолет который управляет мощностью струи. Можно использовать моющие средства. Теперь моя машина всегда блестит.



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Характеристики
Бренд
Huter
Тип товара
Мойки высокого давления
Описание
бытовая мойка, давление до 135 бар, для сети 220/230 В В, производительность 360 л/час, потребляет 1.65 кВт
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2019
Григорий Астанков

Достоинства:
удобная в использовании, компактная, содержит барабан для шланга

Недостатки:
не обнаружил

Комментарий:
эта мойка легко помещается в багажник, у нее есть ручка и колеса. Поэтому транспортировать и перемещать её не проблема. Удобный водяной пистолет который управляет мощностью струи. Можно использовать моющие средства. Теперь моя машина всегда блестит.


Мойка Huter W135-AR - стоимость товара 12490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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