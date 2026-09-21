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Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
1500
Производительность
22800
Макс. температура воды на входе
40
Максимальное рабочее давление
125
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 690439
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Описание товара Минимойка Bosch UniversalAquatak 125 1500Вт (06008A7A00)
Минимойка Bosch UniversalAquatak 125 помогает быстро и эффективно очистить требуемую поверхность от загрязнений и пыли. При работе устройство потребляет около 1500 Вт мощности. Забор воды осуществляется или напрямую из водопровода или из специальной емкости большого объема. Производительность устройства достаточно высокая – около 360 л/ч. Прибор может выдержать максимальное давление воды на уровне 125 Бар. Минимойка Bosch UniversalAquatak 125 работает от электрической сети питания напряжением 220 В. Сетевой шнур длиной 5 м наматывается в специальный отсек, благодаря чему устройство занимает меньше места и его легче транспортировать. Во время мойки можно использовать моющее средство, которое можно хранить в емкости объемом 450 мл. Это повышает эффективность процесса очистки. При недостаточном притоке воды двигатель автоматически отключается. Температура используемой воды не должна превышать отметки в 40°. Также двигатель оснащен встроенной защитой от перегрева, что способствует существенному продлению срока его службы.
Минимойка Bosch UniversalAquatak 125 помогает быстро и эффективно очистить требуемую поверхность от загрязнений и пыли. При работе устройство потребляет около 1500 Вт мощности. Забор воды осуществляется или напрямую из водопровода или из специальной емкости большого объема. Производительность устройства достаточно высокая – около 360 л/ч. Прибор может выдержать максимальное давление воды на уровне 125 Бар. Минимойка Bosch UniversalAquatak 125 работает от электрической сети питания напряжением 220 В. Сетевой шнур длиной 5 м наматывается в специальный отсек, благодаря чему устройство занимает меньше места и его легче транспортировать. Во время мойки можно использовать моющее средство, которое можно хранить в емкости объемом 450 мл. Это повышает эффективность процесса очистки. При недостаточном притоке воды двигатель автоматически отключается. Температура используемой воды не должна превышать отметки в 40°. Также двигатель оснащен встроенной защитой от перегрева, что способствует существенному продлению срока его службы.
Минимойка Bosch UniversalAquatak 125 1500Вт (06008A7A00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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