Моечная машина высокого давления DENZEL 58272, K 70 Power, 2500 Вт, 180 бар, 600 л/ч, асинх. двиг.
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Характеристики
Описание товара Моечная машина высокого давления DENZEL 58272, K 70 Power, 2500 Вт, 180 бар, 600 л/ч, асинх. двиг.
Моечная машина высокого давления Denzel K 70 Power 58272 мощностью 2500 Вт и производительностью 600 л/ч, с асинхронным двигателем, обеспечивает подачу воды под давлением до 180 бар. Позволяет при помощи струи воды отмыть фасад дома, дорожку, тротуар, садовую мебель, технику и инструменты, автомобиль, окна и т.д. Машина оснащена самовсасывающим насосом, поэтому может работать даже при отсутствии доступа к водопроводной сети, забирая воду из открытого источника. Надежный асинхронный двигатель устойчив к нагрузкам и не требует сложного обслуживания. Машина оптимальна для бытового применения.
Преимущества
- Высокий ресурс — профессиональная алюминиевая помпа с водяным охлаждением обеспечивает стабильное давление в течение длительного времени: испытаниями подтверждена возможность непрерывной работы на протяжении 700 часов.
- 4 насадки в комплекте — возможно распыление под углом 0, 15, 25 и 40° для наиболее эффективного решения поставленных задач.
- Эффективное очищение — возможно использование моющих средств, для этого предусмотрен специальный бачок с насадкой пеногенератора.
- Защита от засоров — фильтр входного штуцера препятствует попаданию посторонних частиц внутрь машины.
- Быстрая подготовка к работе — быстросъемный адаптер упрощает подключение входного шланга.
- Продуманная конструкция — сменные насадки и бачок для моющего средства крепятся на корпус машины, поэтому он всегда будут под рукой и не потеряются.
- Степень защиты IPX5 — внутренние элементы машины надежно изолированы от попадания влаги.
- Защита от непроизвольного запуска — для включения машины необходимо разблокировать рычаг моечного пистолета.
- Автоматический контроль давления — манометрический выключатель останавливает насос при прекращении подачи воды, перепускной клапан предотвращает превышение допустимого рабочего давления.
- Термозащита — в случае перегрева двигатель отключается для предотвращения поломки.
- Простое
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Моечная машина высокого давления Denzel K 70 Power 58272 мощностью 2500 Вт и производительностью 600 л/ч, с асинхронным двигателем, обеспечивает подачу воды под давлением до 180 бар. Позволяет при помощи струи воды отмыть фасад дома, дорожку, тротуар, садовую мебель, технику и инструменты, автомобиль, окна и т.д. Машина оснащена самовсасывающим насосом, поэтому может работать даже при отсутствии доступа к водопроводной сети, забирая воду из открытого источника. Надежный асинхронный двигатель устойчив к нагрузкам и не требует сложного обслуживания. Машина оптимальна для бытового применения.
Преимущества
- Высокий ресурс — профессиональная алюминиевая помпа с водяным охлаждением обеспечивает стабильное давление в течение длительного времени: испытаниями подтверждена возможность непрерывной работы на протяжении 700 часов.
- 4 насадки в комплекте — возможно распыление под углом 0, 15, 25 и 40° для наиболее эффективного решения поставленных задач.
- Эффективное очищение — возможно использование моющих средств, для этого предусмотрен специальный бачок с насадкой пеногенератора.
- Защита от засоров — фильтр входного штуцера препятствует попаданию посторонних частиц внутрь машины.
- Быстрая подготовка к работе — быстросъемный адаптер упрощает подключение входного шланга.
- Продуманная конструкция — сменные насадки и бачок для моющего средства крепятся на корпус машины, поэтому он всегда будут под рукой и не потеряются.
- Степень защиты IPX5 — внутренние элементы машины надежно изолированы от попадания влаги.
- Защита от непроизвольного запуска — для включения машины необходимо разблокировать рычаг моечного пистолета.
- Автоматический контроль давления — манометрический выключатель останавливает насос при прекращении подачи воды, перепускной клапан предотвращает превышение допустимого рабочего давления.
- Термозащита — в случае перегрева двигатель отключается для предотвращения поломки.
- Простое
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Отзывы о товаре Моечная машина высокого давления DENZEL 58272, K 70 Power, 2500 Вт, 180 бар, 600 л/ч, асинх. двиг.