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Моечная машина высокого давления DENZEL 58272, K 70 Power, 2500 Вт, 180 бар, 600 л/ч, асинх. двиг. купить с доставкой в Москве
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Моечная машина высокого давления DENZEL 58272, K 70 Power, 2500 Вт, 180 бар, 600 л/ч, асинх. двиг.

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Моечная машина высокого давления DENZEL 58272, K 70 Power, 2500 Вт, 180 бар, 600 л/ч, асинх. двиг. - фото 1
Моечная машина высокого давления DENZEL 58272, K 70 Power, 2500 Вт, 180 бар, 600 л/ч, асинх. двиг. - фото 2
Моечная машина высокого давления DENZEL 58272, K 70 Power, 2500 Вт, 180 бар, 600 л/ч, асинх. двиг. - фото 3
Моечная машина высокого давления DENZEL 58272, K 70 Power, 2500 Вт, 180 бар, 600 л/ч, асинх. двиг. - фото 4
Моечная машина высокого давления DENZEL 58272, K 70 Power, 2500 Вт, 180 бар, 600 л/ч, асинх. двиг. - фото 5
Моечная машина высокого давления DENZEL 58272, K 70 Power, 2500 Вт, 180 бар, 600 л/ч, асинх. двиг. - фото 6
Моечная машина высокого давления DENZEL 58272, K 70 Power, 2500 Вт, 180 бар, 600 л/ч, асинх. двиг. - фото 7
Моечная машина высокого давления DENZEL 58272, K 70 Power, 2500 Вт, 180 бар, 600 л/ч, асинх. двиг. - фото 8
Моечная машина высокого давления DENZEL 58272, K 70 Power, 2500 Вт, 180 бар, 600 л/ч, асинх. двиг. - фото 9
Моечная машина высокого давления DENZEL 58272, K 70 Power, 2500 Вт, 180 бар, 600 л/ч, асинх. двиг. - фото 10
Моечная машина высокого давления DENZEL 58272, K 70 Power, 2500 Вт, 180 бар, 600 л/ч, асинх. двиг. - фото 11
Моечная машина высокого давления DENZEL 58272, K 70 Power, 2500 Вт, 180 бар, 600 л/ч, асинх. двиг. - фото 12
Моечная машина высокого давления DENZEL 58272, K 70 Power, 2500 Вт, 180 бар, 600 л/ч, асинх. двиг. - фото 13
Моечная машина высокого давления DENZEL 58272, K 70 Power, 2500 Вт, 180 бар, 600 л/ч, асинх. двиг. - фото 14
Моечная машина высокого давления DENZEL 58272, K 70 Power, 2500 Вт, 180 бар, 600 л/ч, асинх. двиг. - фото 15
Моечная машина высокого давления DENZEL 58272, K 70 Power, 2500 Вт, 180 бар, 600 л/ч, асинх. двиг. - фото 16
Моечная машина высокого давления DENZEL 58272, K 70 Power, 2500 Вт, 180 бар, 600 л/ч, асинх. двиг. - фото 17
Моечная машина высокого давления DENZEL 58272, K 70 Power, 2500 Вт, 180 бар, 600 л/ч, асинх. двиг. - фото 18
Моечная машина высокого давления DENZEL 58272, K 70 Power, 2500 Вт, 180 бар, 600 л/ч, асинх. двиг. - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность двигателя
2500
Производительность, л/ч
600
Макс. температура воды на входе
50
Максимальное рабочее давление, Бар
180
Источник питания
от сети
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58272, K 70 Power, 2500 Вт, 180 бар, 600 л/ч, асинх. двиг. - фото 1
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58272, K 70 Power, 2500 Вт, 180 бар, 600 л/ч, асинх. двиг. - фото 2
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58272, K 70 Power, 2500 Вт, 180 бар, 600 л/ч, асинх. двиг. - фото 3
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58272, K 70 Power, 2500 Вт, 180 бар, 600 л/ч, асинх. двиг. - фото 4
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58272, K 70 Power, 2500 Вт, 180 бар, 600 л/ч, асинх. двиг. - фото 5
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58272, K 70 Power, 2500 Вт, 180 бар, 600 л/ч, асинх. двиг. - фото 6
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58272, K 70 Power, 2500 Вт, 180 бар, 600 л/ч, асинх. двиг. - фото 7
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58272, K 70 Power, 2500 Вт, 180 бар, 600 л/ч, асинх. двиг. - фото 8
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58272, K 70 Power, 2500 Вт, 180 бар, 600 л/ч, асинх. двиг. - фото 9
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58272, K 70 Power, 2500 Вт, 180 бар, 600 л/ч, асинх. двиг. - фото 10
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58272, K 70 Power, 2500 Вт, 180 бар, 600 л/ч, асинх. двиг. - фото 11
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58272, K 70 Power, 2500 Вт, 180 бар, 600 л/ч, асинх. двиг. - фото 12
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58272, K 70 Power, 2500 Вт, 180 бар, 600 л/ч, асинх. двиг. - фото 13
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58272, K 70 Power, 2500 Вт, 180 бар, 600 л/ч, асинх. двиг. - фото 14
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58272, K 70 Power, 2500 Вт, 180 бар, 600 л/ч, асинх. двиг. - фото 15
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58272, K 70 Power, 2500 Вт, 180 бар, 600 л/ч, асинх. двиг. - фото 16
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58272, K 70 Power, 2500 Вт, 180 бар, 600 л/ч, асинх. двиг. - фото 17
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58272, K 70 Power, 2500 Вт, 180 бар, 600 л/ч, асинх. двиг. - фото 18
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58272, K 70 Power, 2500 Вт, 180 бар, 600 л/ч, асинх. двиг. - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 920 руб. 
Начислим 335 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745472
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Загружаем...
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Моечная машина высокого давления DENZEL 58272, K 70 Power, 2500 Вт, 180 бар, 600 л/ч, асинх. двиг.
20 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Мощность двигателя
2500
Производительность, л/ч
600
Макс. температура воды на входе
50
Максимальное рабочее давление, Бар
180
Источник питания
от сети
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х38х38
Вес, кг.
24.6

Описание товара Моечная машина высокого давления DENZEL 58272, K 70 Power, 2500 Вт, 180 бар, 600 л/ч, асинх. двиг.

Моечная машина высокого давления Denzel K 70 Power 58272 мощностью 2500 Вт и производительностью 600 л/ч, с асинхронным двигателем, обеспечивает подачу воды под давлением до 180 бар. Позволяет при помощи струи воды отмыть фасад дома, дорожку, тротуар, садовую мебель, технику и инструменты, автомобиль, окна и т.д. Машина оснащена самовсасывающим насосом, поэтому может работать даже при отсутствии доступа к водопроводной сети, забирая воду из открытого источника. Надежный асинхронный двигатель устойчив к нагрузкам и не требует сложного обслуживания. Машина оптимальна для бытового применения.

Преимущества

Отзывы о товаре Моечная машина высокого давления DENZEL 58272, K 70 Power, 2500 Вт, 180 бар, 600 л/ч, асинх. двиг.




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Мощность двигателя
2500
Производительность, л/ч
600
Макс. температура воды на входе
50
Максимальное рабочее давление, Бар
180
Источник питания
от сети
Страна производитель
Китай
Описание

Моечная машина высокого давления Denzel K 70 Power 58272 мощностью 2500 Вт и производительностью 600 л/ч, с асинхронным двигателем, обеспечивает подачу воды под давлением до 180 бар. Позволяет при помощи струи воды отмыть фасад дома, дорожку, тротуар, садовую мебель, технику и инструменты, автомобиль, окна и т.д. Машина оснащена самовсасывающим насосом, поэтому может работать даже при отсутствии доступа к водопроводной сети, забирая воду из открытого источника. Надежный асинхронный двигатель устойчив к нагрузкам и не требует сложного обслуживания. Машина оптимальна для бытового применения.

Преимущества

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Моечная машина высокого давления DENZEL 58272, K 70 Power, 2500 Вт, 180 бар, 600 л/ч, асинх. двиг. - по цене 20920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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