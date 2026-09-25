Моечная машина высокого давления DENZEL 58237, R-210iD, 2600 Вт, 210 бар, 8,0 л/мин, асинх. двиг., б
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Характеристики
Описание товара Моечная машина высокого давления DENZEL 58237, R-210iD, 2600 Вт, 210 бар, 8,0 л/мин, асинх. двиг., б
Моечная машина высокого давления Denzel R-210iD с асинхронным двигателем и барабаном для шланга оптимально подходит для очищения автомобилей, заборов, дорожек и садового инвентаря. Эффективно справляться с серьезными загрязнениями позволяют мощный мотор 2600 Вт и помпа с производительностью 8 л/мин и максимальным давлением 210 бар.,Отсутствие водопровода поблизости не станет проблемой. Мойка с насосом может производить забор воды из любых емкостей благодаря функции самовсасывания, при этом теряя не более 5% давления. Алюминиевая помпа со стальными плунжерами отличается высокой точностью подгонки деталей, что обеспечивает надежность и стабильное давление на выходе.
Преимущества
- Термозащита — автоматическое отключение при риске перегрева исключает поломку двигателя.
- Работа в труднодоступных местах — быстросъемные форсунки позволяют подобрать оптимальный режим, а насадка-удлинитель — мыть рельефные поверхности.
- Надежная конструкция — металлические штуцеры выдерживают даже сильные рывки шланга.
- Быстрое подключение — HPC коннектор в комплекте позволяет легко подсоединять шланг к патрубку мойки.
- Подготовка к работе за несколько секунд — быстросъёмный коннектор пистолета позволяет подключить шланг одним движением.
- Защита от случайного пуска — блокировка рычага пистолета позволяет включать автомойку только при полной готовности к работе.
- Комфортная работа — оптимальная длина сетевого кабеля 5 м и увеличенная длина шланга 8 м предотвращают их натяжение, а катушка с ручкой позволяет избежать запутывание шланга и быстро намотать его.
- Внешний пенокомплект — можно нанести на поверхности моющий раствор для лучшей борьбы с загрязнениями.
- Очищение всасываемой воды — надежный фильтр исключает риск засора и продлевают срок службы помпы.
- Мобильность — колеса и телескопическая ручка позволяют легко перемещать мойку во время работы.
- Степень защиты IPX5 — исключено прямое попадание вн
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Моечная машина высокого давления Denzel R-210iD с асинхронным двигателем и барабаном для шланга оптимально подходит для очищения автомобилей, заборов, дорожек и садового инвентаря. Эффективно справляться с серьезными загрязнениями позволяют мощный мотор 2600 Вт и помпа с производительностью 8 л/мин и максимальным давлением 210 бар.,Отсутствие водопровода поблизости не станет проблемой. Мойка с насосом может производить забор воды из любых емкостей благодаря функции самовсасывания, при этом теряя не более 5% давления. Алюминиевая помпа со стальными плунжерами отличается высокой точностью подгонки деталей, что обеспечивает надежность и стабильное давление на выходе.
Преимущества
- Термозащита — автоматическое отключение при риске перегрева исключает поломку двигателя.
- Работа в труднодоступных местах — быстросъемные форсунки позволяют подобрать оптимальный режим, а насадка-удлинитель — мыть рельефные поверхности.
- Надежная конструкция — металлические штуцеры выдерживают даже сильные рывки шланга.
- Быстрое подключение — HPC коннектор в комплекте позволяет легко подсоединять шланг к патрубку мойки.
- Подготовка к работе за несколько секунд — быстросъёмный коннектор пистолета позволяет подключить шланг одним движением.
- Защита от случайного пуска — блокировка рычага пистолета позволяет включать автомойку только при полной готовности к работе.
- Комфортная работа — оптимальная длина сетевого кабеля 5 м и увеличенная длина шланга 8 м предотвращают их натяжение, а катушка с ручкой позволяет избежать запутывание шланга и быстро намотать его.
- Внешний пенокомплект — можно нанести на поверхности моющий раствор для лучшей борьбы с загрязнениями.
- Очищение всасываемой воды — надежный фильтр исключает риск засора и продлевают срок службы помпы.
- Мобильность — колеса и телескопическая ручка позволяют легко перемещать мойку во время работы.
- Степень защиты IPX5 — исключено прямое попадание вн
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Отзывы о товаре Моечная машина высокого давления DENZEL 58237, R-210iD, 2600 Вт, 210 бар, 8,0 л/мин, асинх. двиг., б