Мойка высокого давления ЗУБР 200 Атм, 2600 Вт, Профессионал
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
2600
Производительность, л/ч
33000
Длина шланга
8 м
Подогрев воды
да
Максимальное рабочее давление
200
Длина кабеля, м
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 950 руб.
В наличии
Код товара: 603743
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Загружаем...
22 950 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
2600
Производительность, л/ч
33000
Длина шланга
8 м
Подогрев воды
да
Максимальное рабочее давление
200
Забор воды
да
Возможность использовать моющее средство
да
Длина кабеля, м
8
Длина, мм
1030
Высота, мм
450
Размеры в упаковке, м
1.03х0.44х0.44
Вес, кг.
28.4
Описание товара Мойка высокого давления ЗУБР 200 Атм, 2600 Вт, Профессионал
Мойка высокого давления ЗУБР Профессионал АВД-П200 используется для мойки автомобилей, велосипедов и другой колесной техники, садового инвентаря, наружных стен и уличных покрытий. Изделие предназначено для использования только вне помещений. Оснащена бесщеточным двигателем с низкими оборотами и высоким крутящим моментом. Благодаря системе полной остановки, помпа не работает при не нажатом пистолете – это экономит воду и ресурс изделия при неизбежных паузах в работе. Элегантный дизайн и удобная конструкция с держателями для аксессуаров делают работу с изделием комфортной. Регулировка давления и формы выходной струи позволяет обрабатывать различные поверхности - автомобили, стены, велосипеды, напольные покрытия и другое.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
2600
Производительность, л/ч
33000
Длина шланга
8 м
Подогрев воды
да
Максимальное рабочее давление
200
Забор воды
да
Возможность использовать моющее средство
да
Длина кабеля, м
8
Длина, мм
1030
Высота, мм
450
Мойка высокого давления ЗУБР Профессионал АВД-П200 используется для мойки автомобилей, велосипедов и другой колесной техники, садового инвентаря, наружных стен и уличных покрытий. Изделие предназначено для использования только вне помещений. Оснащена бесщеточным двигателем с низкими оборотами и высоким крутящим моментом. Благодаря системе полной остановки, помпа не работает при не нажатом пистолете – это экономит воду и ресурс изделия при неизбежных паузах в работе. Элегантный дизайн и удобная конструкция с держателями для аксессуаров делают работу с изделием комфортной. Регулировка давления и формы выходной струи позволяет обрабатывать различные поверхности - автомобили, стены, велосипеды, напольные покрытия и другое.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Достоинства:
Комментарий:
отличная мойка, пользуюсь уже месяца 2, достойная мощность
Достоинства:
Комментарий:
Мойка пришла во время. Товар очень хорошо упакован. Моет достаточно хорошо, но заявленного давления не выдаёт, тянет бар на 180-190. Ещё существенные минусом является жёсткость шланга, при температуре в 8-10 градусов замучаетесть разматывать и сматывать. В остальном удобная мойка, в целом советую. На счёт долговечности говорить не могу, пока рано.
Достоинства:
Комментарий:
Мойка просто класс. Шланг сразу на замену(родной полное г... о,) поставил резиновый. Купил грязевую фрезу, отдельный пеногенератор и мойка просто бомба. Советую
Достоинства:
Комментарий:
Новый ,работает.Упаковка целая.Доставка быстрая. Наверное лучший за такую цену
Достоинства:
Комментарий:
Собранна качественно, пришла в срок, запакованна хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
мощность хорошая для своего дома самое то
Достоинства:
Комментарий:
Все на высшем уровне! Упаковка супер (даже пакетик с селикагелем положили!), инструкция подробная, доставка вовремя, 5лет гарантии. И, конечно, сам аппарат - успел испытать в последний неминусовой день. Только керхер в конкурентах, но цена..
Достоинства:
Комментарий:
мойка мощьная,хорошая нужен пеногенератор свой выдаёт эмульсию. При транспортировке было сломано колесо, но продавец пришлёт новое на замену , советую
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мойка, муж в восторге. Машину моет лучше чем бесконтактная мойка
Мойка высокого давления ЗУБР 200 Атм, 2600 Вт, Профессионал - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 22950 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мойка высокого давления ЗУБР 200 Атм, 2600 Вт, Профессионал
Достоинства:
Комментарий:
отличная мойка, пользуюсь уже месяца 2, достойная мощность
Достоинства:
Комментарий:
Мойка пришла во время. Товар очень хорошо упакован. Моет достаточно хорошо, но заявленного давления не выдаёт, тянет бар на 180-190. Ещё существенные минусом является жёсткость шланга, при температуре в 8-10 градусов замучаетесть разматывать и сматывать. В остальном удобная мойка, в целом советую. На счёт долговечности говорить не могу, пока рано.
Достоинства:
Комментарий:
Мойка просто класс. Шланг сразу на замену(родной полное г... о,) поставил резиновый. Купил грязевую фрезу, отдельный пеногенератор и мойка просто бомба. Советую
Достоинства:
Комментарий:
Новый ,работает.Упаковка целая.Доставка быстрая. Наверное лучший за такую цену
Достоинства:
Комментарий:
Собранна качественно, пришла в срок, запакованна хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
мощность хорошая для своего дома самое то
Достоинства:
Комментарий:
Все на высшем уровне! Упаковка супер (даже пакетик с селикагелем положили!), инструкция подробная, доставка вовремя, 5лет гарантии. И, конечно, сам аппарат - успел испытать в последний неминусовой день. Только керхер в конкурентах, но цена..
Достоинства:
Комментарий:
мойка мощьная,хорошая нужен пеногенератор свой выдаёт эмульсию. При транспортировке было сломано колесо, но продавец пришлёт новое на замену , советую
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мойка, муж в восторге. Машину моет лучше чем бесконтактная мойка