Мойка высокого давления Patriot GT320 Imperial
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Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Производительность
23400
Подогрев воды
нет
Функция автоматического отключения
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%5 200 руб. 8 238 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 266632
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мойки высокого давления
Максимальное давление
100
Производительность
23400
Подогрев воды
нет
Забор воды
да
Насадки
нет
Возможность использовать моющее средство
да
Функция автоматического отключения
нет
Ширина, см
280
Высота, см
430
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х29х27
Вес, кг.
6.2
Описание товара Мойка высокого давления Patriot GT320 Imperial
Моющий аппарат PATRIOT GT320 Imperial 322306000 - устройство для очистки небольших предметов и техники средних размеров. Насос выполнен из алюминиевого сплава. Ручка и колеса обеспечивают удобство перемещения во время эксплуатации. Мойка обладает производительностью 390 л/ч. Имеет функцию самовсасывания.
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Бренд
Тип товара
Мойки высокого давления
Максимальное давление
100
Производительность
23400
Подогрев воды
нет
Забор воды
да
Насадки
нет
Возможность использовать моющее средство
да
Функция автоматического отключения
нет
Ширина, см
280
Высота, см
430
Страна производитель
Китай
Моющий аппарат PATRIOT GT320 Imperial 322306000 - устройство для очистки небольших предметов и техники средних размеров. Насос выполнен из алюминиевого сплава. Ручка и колеса обеспечивают удобство перемещения во время эксплуатации. Мойка обладает производительностью 390 л/ч. Имеет функцию самовсасывания.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Мойка высокого давления Patriot GT320 Imperial - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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