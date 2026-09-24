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Мойка высокого давления STEHER 140 Атм, 1700 Вт, пистолет G-180 (HPW-140) купить с доставкой в Москве
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Мойка высокого давления STEHER 140 Атм, 1700 Вт, пистолет G-180 (HPW-140)

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Мойка высокого давления STEHER 140 Атм, 1700 Вт, пистолет G-180 (HPW-140) - фото 1
Мойка высокого давления STEHER 140 Атм, 1700 Вт, пистолет G-180 (HPW-140) - фото 2
Мойка высокого давления STEHER 140 Атм, 1700 Вт, пистолет G-180 (HPW-140) - фото 3
Мойка высокого давления STEHER 140 Атм, 1700 Вт, пистолет G-180 (HPW-140) - фото 4
Мойка высокого давления STEHER 140 Атм, 1700 Вт, пистолет G-180 (HPW-140) - фото 5
Мойка высокого давления STEHER 140 Атм, 1700 Вт, пистолет G-180 (HPW-140) - фото 6
Мойка высокого давления STEHER 140 Атм, 1700 Вт, пистолет G-180 (HPW-140) - фото 7
Мойка высокого давления STEHER 140 Атм, 1700 Вт, пистолет G-180 (HPW-140) - фото 8
Мойка высокого давления STEHER 140 Атм, 1700 Вт, пистолет G-180 (HPW-140) - фото 9
Мойка высокого давления STEHER 140 Атм, 1700 Вт, пистолет G-180 (HPW-140) - фото 10
Мойка высокого давления STEHER 140 Атм, 1700 Вт, пистолет G-180 (HPW-140) - фото 11
Мойка высокого давления STEHER 140 Атм, 1700 Вт, пистолет G-180 (HPW-140) - фото 12
Мойка высокого давления STEHER 140 Атм, 1700 Вт, пистолет G-180 (HPW-140) - фото 13
Мойка высокого давления STEHER 140 Атм, 1700 Вт, пистолет G-180 (HPW-140) - фото 14
Мойка высокого давления STEHER 140 Атм, 1700 Вт, пистолет G-180 (HPW-140) - фото 15
Мойка высокого давления STEHER 140 Атм, 1700 Вт, пистолет G-180 (HPW-140) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
1700
Производительность, л/ч
25200
Длина шланга
5 м
Подогрев воды
нет
Максимальное рабочее давление, Бар
140
Функция автоматического отключения
да
Колеса
да
  • Мойка высокого давления STEHER 140 Атм, 1700 Вт, пистолет G-180 (HPW-140) - фото 1
  • Мойка высокого давления STEHER 140 Атм, 1700 Вт, пистолет G-180 (HPW-140) - фото 2
  • Мойка высокого давления STEHER 140 Атм, 1700 Вт, пистолет G-180 (HPW-140) - фото 3
  • Мойка высокого давления STEHER 140 Атм, 1700 Вт, пистолет G-180 (HPW-140) - фото 4
  • Мойка высокого давления STEHER 140 Атм, 1700 Вт, пистолет G-180 (HPW-140) - фото 5
  • Мойка высокого давления STEHER 140 Атм, 1700 Вт, пистолет G-180 (HPW-140) - фото 6
  • Мойка высокого давления STEHER 140 Атм, 1700 Вт, пистолет G-180 (HPW-140) - фото 7
  • Мойка высокого давления STEHER 140 Атм, 1700 Вт, пистолет G-180 (HPW-140) - фото 8
  • Мойка высокого давления STEHER 140 Атм, 1700 Вт, пистолет G-180 (HPW-140) - фото 9
  • Мойка высокого давления STEHER 140 Атм, 1700 Вт, пистолет G-180 (HPW-140) - фото 10
  • Мойка высокого давления STEHER 140 Атм, 1700 Вт, пистолет G-180 (HPW-140) - фото 11
  • Мойка высокого давления STEHER 140 Атм, 1700 Вт, пистолет G-180 (HPW-140) - фото 12
  • Мойка высокого давления STEHER 140 Атм, 1700 Вт, пистолет G-180 (HPW-140) - фото 13
  • Мойка высокого давления STEHER 140 Атм, 1700 Вт, пистолет G-180 (HPW-140) - фото 14
  • Мойка высокого давления STEHER 140 Атм, 1700 Вт, пистолет G-180 (HPW-140) - фото 15
  • Мойка высокого давления STEHER 140 Атм, 1700 Вт, пистолет G-180 (HPW-140) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 480 руб. 
Начислим 88 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658439
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мойка высокого давления STEHER 140 Атм, 1700 Вт, пистолет G-180 (HPW-140)
5 480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
1700
Производительность, л/ч
25200
Длина шланга
5 м
Подогрев воды
нет
Максимальное рабочее давление, Бар
140
Забор воды
нет
Возможность использовать моющее средство
да
Функция автоматического отключения
да
Колеса
да
Длина, мм
430
Высота, мм
285
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х33х30
Вес, кг.
7.5

Описание товара Мойка высокого давления STEHER 140 Атм, 1700 Вт, пистолет G-180 (HPW-140)

— Система полной остановки выключает двигатель при отпускании клавиши пистолета, что экономит энергию и увеличивает ресурс — Высокая мощность выходной струи для эффективной мойки — Быстросъёмное соединение шланга, распылителя и насадок позволяет оперативно собирать и переподключать компоненты — Универсальная насадка 3-в-1 для формирования разных струй для различного применения — Бачок с регулировкой выхода пены для предварительной обработки моющим средством в комплекте — Прилагаемый фильтр на вход для защиты помпы от загрязнений в воде — Удлинённая рукоятка и Колёса для удобства перемещения Для образования струи воды высокого давления, используемой для мойки автомобилей, велосипедов и другой колесной техники, садового инвентаря, наружных стен и уличных покрытий. Изделие предназначено для использования только вне помещений



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Отзывы о товаре Мойка высокого давления STEHER 140 Атм, 1700 Вт, пистолет G-180 (HPW-140)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
STEHER
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
1700
Производительность, л/ч
25200
Длина шланга
5 м
Подогрев воды
нет
Максимальное рабочее давление, Бар
140
Забор воды
нет
Возможность использовать моющее средство
да
Функция автоматического отключения
да
Колеса
да
Длина, мм
430
Развернуть
Высота, мм
285
Страна производитель
Китай
Описание
— Система полной остановки выключает двигатель при отпускании клавиши пистолета, что экономит энергию и увеличивает ресурс — Высокая мощность выходной струи для эффективной мойки — Быстросъёмное соединение шланга, распылителя и насадок позволяет оперативно собирать и переподключать компоненты — Универсальная насадка 3-в-1 для формирования разных струй для различного применения — Бачок с регулировкой выхода пены для предварительной обработки моющим средством в комплекте — Прилагаемый фильтр на вход для защиты помпы от загрязнений в воде — Удлинённая рукоятка и Колёса для удобства перемещения Для образования струи воды высокого давления, используемой для мойки автомобилей, велосипедов и другой колесной техники, садового инвентаря, наружных стен и уличных покрытий. Изделие предназначено для использования только вне помещений


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мойка высокого давления STEHER 140 Атм, 1700 Вт, пистолет G-180 (HPW-140) - по цене 5480 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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