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Мойка высокого давления Denzel R-135 (58233) купить с доставкой в Москве
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Мойка высокого давления Denzel R-135 (58233)

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Мойка высокого давления Denzel R-135 (58233) - фото 1
Мойка высокого давления Denzel R-135 (58233) - фото 2
Мойка высокого давления Denzel R-135 (58233) - фото 3
Мойка высокого давления Denzel R-135 (58233) - фото 4
Мойка высокого давления Denzel R-135 (58233) - фото 5
Мойка высокого давления Denzel R-135 (58233) - фото 6
Мойка высокого давления Denzel R-135 (58233) - фото 7
Мойка высокого давления Denzel R-135 (58233) - фото 8
Мойка высокого давления Denzel R-135 (58233) - фото 9
Мойка высокого давления Denzel R-135 (58233) - фото 10
Мойка высокого давления Denzel R-135 (58233) - фото 11
Мойка высокого давления Denzel R-135 (58233) - фото 12
Мойка высокого давления Denzel R-135 (58233) - фото 13
Мойка высокого давления Denzel R-135 (58233) - фото 14
Мойка высокого давления Denzel R-135 (58233) - фото 15
Мойка высокого давления Denzel R-135 (58233) - фото 16
Мойка высокого давления Denzel R-135 (58233) - фото 17
Мойка высокого давления Denzel R-135 (58233) - фото 18
Мойка высокого давления Denzel R-135 (58233) - фото 19
Мойка высокого давления Denzel R-135 (58233) - фото 20
Мойка высокого давления Denzel R-135 (58233) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
1800
Производительность, л/ч
360
Подогрев воды
нет
Макс. температура воды на входе
40
Максимальное рабочее давление, Бар
95
Источник питания
от сети
  • Мойка высокого давления Denzel R-135 (58233) - фото 1
  • Мойка высокого давления Denzel R-135 (58233) - фото 2
  • Мойка высокого давления Denzel R-135 (58233) - фото 3
  • Мойка высокого давления Denzel R-135 (58233) - фото 4
  • Мойка высокого давления Denzel R-135 (58233) - фото 5
  • Мойка высокого давления Denzel R-135 (58233) - фото 6
  • Мойка высокого давления Denzel R-135 (58233) - фото 7
  • Мойка высокого давления Denzel R-135 (58233) - фото 8
  • Мойка высокого давления Denzel R-135 (58233) - фото 9
  • Мойка высокого давления Denzel R-135 (58233) - фото 10
  • Мойка высокого давления Denzel R-135 (58233) - фото 11
  • Мойка высокого давления Denzel R-135 (58233) - фото 12
  • Мойка высокого давления Denzel R-135 (58233) - фото 13
  • Мойка высокого давления Denzel R-135 (58233) - фото 14
  • Мойка высокого давления Denzel R-135 (58233) - фото 15
  • Мойка высокого давления Denzel R-135 (58233) - фото 16
  • Мойка высокого давления Denzel R-135 (58233) - фото 17
  • Мойка высокого давления Denzel R-135 (58233) - фото 18
  • Мойка высокого давления Denzel R-135 (58233) - фото 19
  • Мойка высокого давления Denzel R-135 (58233) - фото 20
  • Мойка высокого давления Denzel R-135 (58233) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 950 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 275800
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мойка высокого давления Denzel R-135 (58233)
7 950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
1800
Производительность, л/ч
360
Подогрев воды
нет
Макс. температура воды на входе
40
Максимальное рабочее давление, Бар
95
Источник питания
от сети
Высота, мм
320
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х48х35
Вес, кг.
14.64

Описание товара Мойка высокого давления Denzel R-135 (58233)

Моечная машина высокого давления DENZEL R-135 58233 используется в быту, например, для чистки автомобилей, мотоциклов. Оснащена колесами и удобной ручкой для быстрого перемещения по территории. Для эффективного удаления серьезных загрязнений можно использовать химическое моющее средство.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT

Отзывы о товаре Мойка высокого давления Denzel R-135 (58233)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
1800
Производительность, л/ч
360
Подогрев воды
нет
Макс. температура воды на входе
40
Максимальное рабочее давление, Бар
95
Источник питания
от сети
Высота, мм
320
Страна производитель
Китай
Описание
Моечная машина высокого давления DENZEL R-135 58233 используется в быту, например, для чистки автомобилей, мотоциклов. Оснащена колесами и удобной ручкой для быстрого перемещения по территории. Для эффективного удаления серьезных загрязнений можно использовать химическое моющее средство.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мойка высокого давления Denzel R-135 (58233) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 7950 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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