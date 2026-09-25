Top.Mail.Ru
Моечная машина высокого давления DENZEL 58266, R-180iD, 2000 Вт, 180 бар, 420 л/ч, асинх. двиг., бар купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Моечная машина высокого давления DENZEL 58266, R-180iD, 2000 Вт, 180 бар, 420 л/ч, асинх. двиг., бар

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Моечная машина высокого давления DENZEL 58266, R-180iD, 2000 Вт, 180 бар, 420 л/ч, асинх. двиг., бар - фото 1
Моечная машина высокого давления DENZEL 58266, R-180iD, 2000 Вт, 180 бар, 420 л/ч, асинх. двиг., бар - фото 2
Моечная машина высокого давления DENZEL 58266, R-180iD, 2000 Вт, 180 бар, 420 л/ч, асинх. двиг., бар - фото 3
Моечная машина высокого давления DENZEL 58266, R-180iD, 2000 Вт, 180 бар, 420 л/ч, асинх. двиг., бар - фото 4
Моечная машина высокого давления DENZEL 58266, R-180iD, 2000 Вт, 180 бар, 420 л/ч, асинх. двиг., бар - фото 5
Моечная машина высокого давления DENZEL 58266, R-180iD, 2000 Вт, 180 бар, 420 л/ч, асинх. двиг., бар - фото 6
Моечная машина высокого давления DENZEL 58266, R-180iD, 2000 Вт, 180 бар, 420 л/ч, асинх. двиг., бар - фото 7
Моечная машина высокого давления DENZEL 58266, R-180iD, 2000 Вт, 180 бар, 420 л/ч, асинх. двиг., бар - фото 8
Моечная машина высокого давления DENZEL 58266, R-180iD, 2000 Вт, 180 бар, 420 л/ч, асинх. двиг., бар - фото 9
Моечная машина высокого давления DENZEL 58266, R-180iD, 2000 Вт, 180 бар, 420 л/ч, асинх. двиг., бар - фото 10
Моечная машина высокого давления DENZEL 58266, R-180iD, 2000 Вт, 180 бар, 420 л/ч, асинх. двиг., бар - фото 11
Моечная машина высокого давления DENZEL 58266, R-180iD, 2000 Вт, 180 бар, 420 л/ч, асинх. двиг., бар - фото 12
Моечная машина высокого давления DENZEL 58266, R-180iD, 2000 Вт, 180 бар, 420 л/ч, асинх. двиг., бар - фото 13
Моечная машина высокого давления DENZEL 58266, R-180iD, 2000 Вт, 180 бар, 420 л/ч, асинх. двиг., бар - фото 14
Моечная машина высокого давления DENZEL 58266, R-180iD, 2000 Вт, 180 бар, 420 л/ч, асинх. двиг., бар - фото 15
Моечная машина высокого давления DENZEL 58266, R-180iD, 2000 Вт, 180 бар, 420 л/ч, асинх. двиг., бар - фото 16
Моечная машина высокого давления DENZEL 58266, R-180iD, 2000 Вт, 180 бар, 420 л/ч, асинх. двиг., бар - фото 17
Моечная машина высокого давления DENZEL 58266, R-180iD, 2000 Вт, 180 бар, 420 л/ч, асинх. двиг., бар - фото 18
Моечная машина высокого давления DENZEL 58266, R-180iD, 2000 Вт, 180 бар, 420 л/ч, асинх. двиг., бар - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность двигателя
2000
Производительность, л/ч
420
Макс. температура воды на входе
50
Максимальное рабочее давление, Бар
180
Источник питания
от сети
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58266, R-180iD, 2000 Вт, 180 бар, 420 л/ч, асинх. двиг., бар - фото 1
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58266, R-180iD, 2000 Вт, 180 бар, 420 л/ч, асинх. двиг., бар - фото 2
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58266, R-180iD, 2000 Вт, 180 бар, 420 л/ч, асинх. двиг., бар - фото 3
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58266, R-180iD, 2000 Вт, 180 бар, 420 л/ч, асинх. двиг., бар - фото 4
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58266, R-180iD, 2000 Вт, 180 бар, 420 л/ч, асинх. двиг., бар - фото 5
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58266, R-180iD, 2000 Вт, 180 бар, 420 л/ч, асинх. двиг., бар - фото 6
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58266, R-180iD, 2000 Вт, 180 бар, 420 л/ч, асинх. двиг., бар - фото 7
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58266, R-180iD, 2000 Вт, 180 бар, 420 л/ч, асинх. двиг., бар - фото 8
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58266, R-180iD, 2000 Вт, 180 бар, 420 л/ч, асинх. двиг., бар - фото 9
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58266, R-180iD, 2000 Вт, 180 бар, 420 л/ч, асинх. двиг., бар - фото 10
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58266, R-180iD, 2000 Вт, 180 бар, 420 л/ч, асинх. двиг., бар - фото 11
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58266, R-180iD, 2000 Вт, 180 бар, 420 л/ч, асинх. двиг., бар - фото 12
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58266, R-180iD, 2000 Вт, 180 бар, 420 л/ч, асинх. двиг., бар - фото 13
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58266, R-180iD, 2000 Вт, 180 бар, 420 л/ч, асинх. двиг., бар - фото 14
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58266, R-180iD, 2000 Вт, 180 бар, 420 л/ч, асинх. двиг., бар - фото 15
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58266, R-180iD, 2000 Вт, 180 бар, 420 л/ч, асинх. двиг., бар - фото 16
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58266, R-180iD, 2000 Вт, 180 бар, 420 л/ч, асинх. двиг., бар - фото 17
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58266, R-180iD, 2000 Вт, 180 бар, 420 л/ч, асинх. двиг., бар - фото 18
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58266, R-180iD, 2000 Вт, 180 бар, 420 л/ч, асинх. двиг., бар - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 640 руб. 
Начислим 219 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745469
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Моечная машина высокого давления DENZEL 58266, R-180iD, 2000 Вт, 180 бар, 420 л/ч, асинх. двиг., бар
13 640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Мощность двигателя
2000
Производительность, л/ч
420
Макс. температура воды на входе
50
Максимальное рабочее давление, Бар
180
Источник питания
от сети
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
71х39х39
Вес, кг.
18.52

Описание товара Моечная машина высокого давления DENZEL 58266, R-180iD, 2000 Вт, 180 бар, 420 л/ч, асинх. двиг., бар

Моечная машина высокого давления Denzel R-180iD 58266 мощностью 2000 Вт, с барабаном и асинхронным двигателем, используется для мытья дорожек, тротуаров, фасадов зданий, автомобилей, окон, садовой мебели и инвентаря. Максимальное давление составляет 180 бар, производительность — 420 л/ч. Мойка подключается к водопроводной сети, а в случае ее отсутствия может забирать воду из любого открытого резервуара, работая в режиме самовсасывания. Надежная алюминиевая помпа со стальными плунжерами обеспечивает стабильное давление даже при длительном интенсивном использовании. Мойка высокого давления незаменима на дачном участке.

Преимущества

Отзывы о товаре Моечная машина высокого давления DENZEL 58266, R-180iD, 2000 Вт, 180 бар, 420 л/ч, асинх. двиг., бар




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DENZEL
Мощность двигателя
2000
Производительность, л/ч
420
Макс. температура воды на входе
50
Максимальное рабочее давление, Бар
180
Источник питания
от сети
Страна производитель
Китай
Описание

Моечная машина высокого давления Denzel R-180iD 58266 мощностью 2000 Вт, с барабаном и асинхронным двигателем, используется для мытья дорожек, тротуаров, фасадов зданий, автомобилей, окон, садовой мебели и инвентаря. Максимальное давление составляет 180 бар, производительность — 420 л/ч. Мойка подключается к водопроводной сети, а в случае ее отсутствия может забирать воду из любого открытого резервуара, работая в режиме самовсасывания. Надежная алюминиевая помпа со стальными плунжерами обеспечивает стабильное давление даже при длительном интенсивном использовании. Мойка высокого давления незаменима на дачном участке.

Преимущества

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Моечная машина высокого давления DENZEL 58266, R-180iD, 2000 Вт, 180 бар, 420 л/ч, асинх. двиг., бар - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 13640 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...