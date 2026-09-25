Моечная машина высокого давления DENZEL 58266, R-180iD, 2000 Вт, 180 бар, 420 л/ч, асинх. двиг., бар
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Характеристики
Описание товара Моечная машина высокого давления DENZEL 58266, R-180iD, 2000 Вт, 180 бар, 420 л/ч, асинх. двиг., бар
Моечная машина высокого давления Denzel R-180iD 58266 мощностью 2000 Вт, с барабаном и асинхронным двигателем, используется для мытья дорожек, тротуаров, фасадов зданий, автомобилей, окон, садовой мебели и инвентаря. Максимальное давление составляет 180 бар, производительность — 420 л/ч. Мойка подключается к водопроводной сети, а в случае ее отсутствия может забирать воду из любого открытого резервуара, работая в режиме самовсасывания. Надежная алюминиевая помпа со стальными плунжерами обеспечивает стабильное давление даже при длительном интенсивном использовании. Мойка высокого давления незаменима на дачном участке.
Преимущества
- Надежность — асинхронный двигатель устойчив к нагрузкам и не требует сложного обслуживания.
- Максимально эффективное очищение — к мойке прилагается внешний пенокомплект с функцией улучшенного пенообразования, быстросъемное крепление позволяет устанавливать его на пистолет одним движением.
- Выбор оптимального угла распыления — машина поставляется с 3 насадками: 0°, 25° и 40°.
- Быстрая подготовка к работе — быстросъемный адаптер упрощает подключение шланга подачи воды.
- Качественная фильтрация — посторонние частицы задерживаются на входе, что защищает помпу от поломки.
- Защита от случайного пуска — перед началом работы необходимо разблокировать рычаг моечного пистолета.
- Защита от превышения допустимого давления — машина оснащена перепускным клапаном, пневматическое реле останавливает насос при отпущенном рычаге пистолета и запускает после нажатия на курок.
- Термозащита — производитель предусмотрел датчик температуры, электродвигатель автоматически отключается при перегреве.
- Максимально комфортное передвижение — длина шнура питания составляет 5 м, длина шланга высокого давления увеличена до 8 м.
- Удобное использование — функциональный барабан подключен к магистрали высокого давления, поэтому вы можете разматывать и убирать шланг на барабан, не отсоединяя его
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Моечная машина высокого давления Denzel R-180iD 58266 мощностью 2000 Вт, с барабаном и асинхронным двигателем, используется для мытья дорожек, тротуаров, фасадов зданий, автомобилей, окон, садовой мебели и инвентаря. Максимальное давление составляет 180 бар, производительность — 420 л/ч. Мойка подключается к водопроводной сети, а в случае ее отсутствия может забирать воду из любого открытого резервуара, работая в режиме самовсасывания. Надежная алюминиевая помпа со стальными плунжерами обеспечивает стабильное давление даже при длительном интенсивном использовании. Мойка высокого давления незаменима на дачном участке.
Преимущества
- Надежность — асинхронный двигатель устойчив к нагрузкам и не требует сложного обслуживания.
- Максимально эффективное очищение — к мойке прилагается внешний пенокомплект с функцией улучшенного пенообразования, быстросъемное крепление позволяет устанавливать его на пистолет одним движением.
- Выбор оптимального угла распыления — машина поставляется с 3 насадками: 0°, 25° и 40°.
- Быстрая подготовка к работе — быстросъемный адаптер упрощает подключение шланга подачи воды.
- Качественная фильтрация — посторонние частицы задерживаются на входе, что защищает помпу от поломки.
- Защита от случайного пуска — перед началом работы необходимо разблокировать рычаг моечного пистолета.
- Защита от превышения допустимого давления — машина оснащена перепускным клапаном, пневматическое реле останавливает насос при отпущенном рычаге пистолета и запускает после нажатия на курок.
- Термозащита — производитель предусмотрел датчик температуры, электродвигатель автоматически отключается при перегреве.
- Максимально комфортное передвижение — длина шнура питания составляет 5 м, длина шланга высокого давления увеличена до 8 м.
- Удобное использование — функциональный барабан подключен к магистрали высокого давления, поэтому вы можете разматывать и убирать шланг на барабан, не отсоединяя его
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
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