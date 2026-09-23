Мойка высокого давления ЗУБР 160 Атм, 2100 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
2100
Производительность, л/ч
28800
Длина шланга
5 м
Подогрев воды
да
Максимальное рабочее давление
160
Длина шланга, м
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 530 руб.
В наличии
Код товара: 603740
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
9 530 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
2100
Производительность, л/ч
28800
Длина шланга
5 м
Подогрев воды
да
Максимальное рабочее давление
160
Возможность использовать моющее средство
да
Длина шланга, м
5
Длина, мм
505
Высота, мм
345
Размеры в упаковке, см
51х42х35
Вес, кг.
10.5
Описание товара Мойка высокого давления ЗУБР 160 Атм, 2100 Вт
Мойка высокого давления ЗУБР АВД-160 используется для мойки автомобилей, велосипедов и другой колесной техники, садового инвентаря, наружных стен и уличных покрытий. Изделие предназначено для использования только вне помещений. Благодаря системе полной остановки, помпа не работает при не нажатом пистолете - это экономит воду и ресурс изделия при неизбежных паузах в работе. Элегантный дизайн и удобная конструкция с держателями для аксессуаров делают работу с изделием комфортной . Регулировка выходной струи позволяет обрабатывать различные поверхности - автомобили, стены, велосипеды, напольные покрытия и другое.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 9 240 руб.2310 руб. в СплитМойка высокого давления Bort BHR-2000M
-
В наличииЦена 9 460 руб.2365 руб. в СплитМоечная машина высокого давления DENZEL 58239, R-180D, 2200 Вт, ...
-
В наличииЦена 9 560 руб.2390 руб. в СплитМойка высокого давления Bort BHR-2000M-Pro
-
В наличииЦена 10 430 руб. 21 860 руб.2608 руб. в СплитМинимойка Karcher K 3 1600Вт (1.601-888.0)
-
В наличииЦена 11 030 руб.2758 руб. в СплитМойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт
-
В наличииЦена 11 160 руб.2790 руб. в СплитМойка высокого давления Bort BHR-2100M
-
В наличииЦена 11 630 руб.2908 руб. в СплитМинимойка Patriot GT590 Imperial 2050Вт (322306098)
-
В наличииЦена 11 880 руб.2970 руб. в СплитМоечная машина высокого давления DENZEL 58264, R-200D, 2400 Вт, ...
-
В наличииЦена 13 640 руб.3410 руб. в СплитМоечная машина высокого давления DENZEL 58266, R-180iD, 2000 Вт,...
-
В наличииЦена 15 190 руб.3798 руб. в СплитМоечная машина высокого давления DENZEL 58237, R-210iD, 2600 Вт,...
-
В наличииЦена 15 450 руб. 24 080 руб.3863 руб. в СплитМойка высокого давления STEHER 180 Атм, 2200 Вт, пистолет G-280 ...
-
В наличииЦена 18 550 руб.4638 руб. в СплитSTEHER 200 Атм, 2600 Вт, мойка высокого давления, пистолет G-280...
Бренд
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
2100
Производительность, л/ч
28800
Длина шланга
5 м
Подогрев воды
да
Максимальное рабочее давление
160
Возможность использовать моющее средство
да
Длина шланга, м
5
Длина, мм
505
Высота, мм
345
Мойка высокого давления ЗУБР АВД-160 используется для мойки автомобилей, велосипедов и другой колесной техники, садового инвентаря, наружных стен и уличных покрытий. Изделие предназначено для использования только вне помещений. Благодаря системе полной остановки, помпа не работает при не нажатом пистолете - это экономит воду и ресурс изделия при неизбежных паузах в работе. Элегантный дизайн и удобная конструкция с держателями для аксессуаров делают работу с изделием комфортной . Регулировка выходной струи позволяет обрабатывать различные поверхности - автомобили, стены, велосипеды, напольные покрытия и другое.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Мойка высокого давления ЗУБР 160 Атм, 2100 Вт - данный товар вы можете купить по цене 9530 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мойка высокого давления ЗУБР 160 Атм, 2100 Вт