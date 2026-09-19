Мойка высокого давления Интерскол АМ-170/2200 (640.1.0.00)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%12 970 руб. 17 229 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 341518
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
50х35х33
Вес, кг.
9.3
Описание товара Мойка высокого давления Интерскол АМ-170/2200 (640.1.0.00)
Мойка ИНТЕРСКОЛ АМ-170/2200 640.1.0.00 эффективно справляется с мойкой автомобилей, с очисткой фасадов и садовых дорожек. Оснащена функцией самовсасывания, что позволяет делать забор воды из водоёмов и колодцев. Электродвигатель защищен от перегрева и перегрузки, что гарантирует долгий срок службы. Модель имеет длинный электрический шнур и комплектуется шлангом длиной 8 метров для свободного перемещения оператора. Большие колеса и широкая рукоятка облегчают перемещение аппарата.
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Мойка ИНТЕРСКОЛ АМ-170/2200 640.1.0.00 эффективно справляется с мойкой автомобилей, с очисткой фасадов и садовых дорожек. Оснащена функцией самовсасывания, что позволяет делать забор воды из водоёмов и колодцев. Электродвигатель защищен от перегрева и перегрузки, что гарантирует долгий срок службы. Модель имеет длинный электрический шнур и комплектуется шлангом длиной 8 метров для свободного перемещения оператора. Большие колеса и широкая рукоятка облегчают перемещение аппарата.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Мойка высокого давления Интерскол АМ-170/2200 (640.1.0.00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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