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Мойка Huter W165-AR купить с доставкой в Москве
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Мойка Huter W165-AR

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Мойка Huter W165-AR
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 35636
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Характеристики

Бренд
Huter
Тип товара
Мойки высокого давления
Размеры в упаковке, см
84х34х32
Вес, кг.
11.6

Описание товара Мойка Huter W165-AR

бытовая мойка, давление до 165 бар, для сети 220/230 В В, производительность 375 л/час, потребляет 1.9 кВт

Отзывы о товаре Мойка Huter W165-AR




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Характеристики
Бренд
Huter
Тип товара
Мойки высокого давления
Описание
бытовая мойка, давление до 165 бар, для сети 220/230 В В, производительность 375 л/час, потребляет 1.9 кВт
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мойка Huter W165-AR - купить по цене 17000 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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