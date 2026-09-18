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Минимойка Bort KEX-3000 купить с доставкой в Москве
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Минимойка Bort KEX-3000

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Минимойка Bort KEX-3000 - фото 1
Минимойка Bort KEX-3000 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
2700
Максимальное рабочее давление
190
  • Минимойка Bort KEX-3000 - фото 1
  • Минимойка Bort KEX-3000 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
27 090 руб.  44 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 270665
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Характеристики

Бренд
BORT
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
2700
Максимальное рабочее давление
190
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х47х40
Вес, кг.
10.5

Описание товара Минимойка Bort KEX-3000

Минимойка Bort KEX-3000 предназначена для бытового применения. Эксплуатировать устройство с успехом можно на даче или в частном домовладении. Мойка поможет очистить от загрязнений садовые дорожки, стены построек, кузов автомобиля, садовый инвентарь или другие предметы. В качестве источников воды могут использоваться емкость или водопровод. Значительная (10 м) длина шланга высокого давления способствует удобству работы. Наличие колес позволяет быстро перемещать минимойку по любой относительно ровной поверхности. Максимальная производительность модели – 600 л/ч. Максимальное давление – 160 бар. Предусмотрена возможность применения моющего средства. Минимойка Bort KEX-3000 получает питание от сети. Мощность устройства высока – 2700 Вт. Долговечности минимойки способствуют металлические поршни и помпа. Электромотор защищен от перегрева: это может быть особенно актуально при работе в жаркую погоду. Помимо шланга высокого давления, в комплектацию минимойки входят 4 насадки и пистолет-распылитель. Масса модели довольно существенна: она составляет 21.75 кг.

Отзывы о товаре Минимойка Bort KEX-3000




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BORT
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
2700
Максимальное рабочее давление
190
Страна производитель
Китай
Описание
Минимойка Bort KEX-3000 предназначена для бытового применения. Эксплуатировать устройство с успехом можно на даче или в частном домовладении. Мойка поможет очистить от загрязнений садовые дорожки, стены построек, кузов автомобиля, садовый инвентарь или другие предметы. В качестве источников воды могут использоваться емкость или водопровод. Значительная (10 м) длина шланга высокого давления способствует удобству работы. Наличие колес позволяет быстро перемещать минимойку по любой относительно ровной поверхности. Максимальная производительность модели – 600 л/ч. Максимальное давление – 160 бар. Предусмотрена возможность применения моющего средства. Минимойка Bort KEX-3000 получает питание от сети. Мощность устройства высока – 2700 Вт. Долговечности минимойки способствуют металлические поршни и помпа. Электромотор защищен от перегрева: это может быть особенно актуально при работе в жаркую погоду. Помимо шланга высокого давления, в комплектацию минимойки входят 4 насадки и пистолет-распылитель. Масса модели довольно существенна: она составляет 21.75 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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