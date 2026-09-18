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Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
2700
Максимальное рабочее давление
190
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
27 090 руб.
44 850
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 270665
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Минимойка Bort KEX-3000 предназначена для бытового применения. Эксплуатировать устройство с успехом можно на даче или в частном домовладении. Мойка поможет очистить от загрязнений садовые дорожки, стены построек, кузов автомобиля, садовый инвентарь или другие предметы. В качестве источников воды могут использоваться емкость или водопровод. Значительная (10 м) длина шланга высокого давления способствует удобству работы. Наличие колес позволяет быстро перемещать минимойку по любой относительно ровной поверхности. Максимальная производительность модели – 600 л/ч. Максимальное давление – 160 бар. Предусмотрена возможность применения моющего средства. Минимойка Bort KEX-3000 получает питание от сети. Мощность устройства высока – 2700 Вт. Долговечности минимойки способствуют металлические поршни и помпа. Электромотор защищен от перегрева: это может быть особенно актуально при работе в жаркую погоду. Помимо шланга высокого давления, в комплектацию минимойки входят 4 насадки и пистолет-распылитель. Масса модели довольно существенна: она составляет 21.75 кг.
Минимойка Bort KEX-3000 предназначена для бытового применения. Эксплуатировать устройство с успехом можно на даче или в частном домовладении. Мойка поможет очистить от загрязнений садовые дорожки, стены построек, кузов автомобиля, садовый инвентарь или другие предметы. В качестве источников воды могут использоваться емкость или водопровод. Значительная (10 м) длина шланга высокого давления способствует удобству работы. Наличие колес позволяет быстро перемещать минимойку по любой относительно ровной поверхности. Максимальная производительность модели – 600 л/ч. Максимальное давление – 160 бар. Предусмотрена возможность применения моющего средства. Минимойка Bort KEX-3000 получает питание от сети. Мощность устройства высока – 2700 Вт. Долговечности минимойки способствуют металлические поршни и помпа. Электромотор защищен от перегрева: это может быть особенно актуально при работе в жаркую погоду. Помимо шланга высокого давления, в комплектацию минимойки входят 4 насадки и пистолет-распылитель. Масса модели довольно существенна: она составляет 21.75 кг.
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