Мойка высокого давления Karcher K 5 Power Control Flex (1.324-700.0)
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Характеристики
Мощность двигателя
2100
Производительность, л/ч
500
Длина шланга
10 м
Подогрев воды
нет
Макс. температура воды на входе
40
Минимальное рабочее давление, Бар
20
Максимальное рабочее давление, Бар
125
Колеса
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 743095
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Характеристики
Бренд
Мощность двигателя
2100
Производительность, л/ч
500
Длина шланга
10 м
Подогрев воды
нет
Макс. температура воды на входе
40
Минимальное рабочее давление, Бар
20
Максимальное рабочее давление, Бар
125
Забор воды
да
Колеса
да
Источник питания
от сети
Длина, мм
405
Высота, мм
584
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х40х37
Вес, кг.
15.9
Описание товара Мойка высокого давления Karcher K 5 Power Control Flex (1.324-700.0)
Производительный аппарат высокого давления K?rcher с мощностью 2,1 кВт и производительностью до 500 литров в час. Система Power Control с пистолетом G 160 Q обеспечивает оптимальную настройку давления для удаления стойких загрязнений с террас, садовой мебели и автомобилей.
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Бренд
Мощность двигателя
2100
Производительность, л/ч
500
Длина шланга
10 м
Подогрев воды
нет
Макс. температура воды на входе
40
Минимальное рабочее давление, Бар
20
Максимальное рабочее давление, Бар
125
Забор воды
да
Колеса
да
Источник питания
от сети
Развернуть
Длина, мм
405
Высота, мм
584
Страна производитель
Китай
Производительный аппарат высокого давления K?rcher с мощностью 2,1 кВт и производительностью до 500 литров в час. Система Power Control с пистолетом G 160 Q обеспечивает оптимальную настройку давления для удаления стойких загрязнений с террас, садовой мебели и автомобилей.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Мойка высокого давления Karcher K 5 Power Control Flex (1.324-700.0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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