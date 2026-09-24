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Минимойка Karcher K 6 Special 3000Вт (1.168-508.0) купить с доставкой в Москве
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Минимойка Karcher K 6 Special 3000Вт (1.168-508.0)

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Минимойка Karcher K 6 Special 3000Вт (1.168-508.0) - фото 1
Минимойка Karcher K 6 Special 3000Вт (1.168-508.0) - фото 2
Минимойка Karcher K 6 Special 3000Вт (1.168-508.0) - фото 3
Минимойка Karcher K 6 Special 3000Вт (1.168-508.0) - фото 4
Минимойка Karcher K 6 Special 3000Вт (1.168-508.0) - фото 5
Минимойка Karcher K 6 Special 3000Вт (1.168-508.0) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность двигателя
3000
Производительность, л/ч
600
Длина шланга
10 м
Подогрев воды
нет
Макс. температура воды на входе
60
Минимальное рабочее давление, Бар
20
Максимальное рабочее давление, Бар
160
Колеса
да
  • Минимойка Karcher K 6 Special 3000Вт (1.168-508.0) - фото 1
  • Минимойка Karcher K 6 Special 3000Вт (1.168-508.0) - фото 2
  • Минимойка Karcher K 6 Special 3000Вт (1.168-508.0) - фото 3
  • Минимойка Karcher K 6 Special 3000Вт (1.168-508.0) - фото 4
  • Минимойка Karcher K 6 Special 3000Вт (1.168-508.0) - фото 5
  • Минимойка Karcher K 6 Special 3000Вт (1.168-508.0) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713878
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Характеристики

Бренд
Karcher
Мощность двигателя
3000
Производительность, л/ч
600
Длина шланга
10 м
Подогрев воды
нет
Макс. температура воды на входе
60
Минимальное рабочее давление, Бар
20
Максимальное рабочее давление, Бар
160
Колеса
да
Источник питания
от сети
Длина, мм
404
Высота, мм
968
Размеры в упаковке, см
80х50х40
Вес, кг.
20.6

Описание товара Минимойка Karcher K 6 Special 3000Вт (1.168-508.0)

Минимойка K 6 Special оснащена двигателем с водяным охлаждением и предназначена для частой уборки, а также для борьбы со значительными загрязнениями, которые часто встречаются на дорожках, в бассейнах, на больших транспортных средствах и т.д. В комплект поставки входят триггерный пистолет с практичным адаптером Quick Connect, шланг высокого давления значительной длины (10 м), надежный водяной фильтр, защищающий насос, распылительная трубка Vario Power (VPS) и грязевая фреза с вращающейся точечной струей. Регулировка давления на трубке Vario Power осуществляется простым поворотом руки, а грязевая фреза быстро справляется даже с самыми стойкими загрязнениями. Быстро, легко и удобно – благодаря системе Plug ’n’ Clean чистящее средство заменяется буквально одним движением руки. Длина кабеля: 5 м. Производительность по площади: 60 м?/ч. Размеры (ДхШхВ): 404 x 461 x 968 мм. Комплектация: Пистолет высокого давления: G 180 Q. Грязевая фреза. Струйная трубка Vario Power. Встроенный фильтр тонкой очистки воды. Шланг высокого давления: 10 м. Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4".



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT

Отзывы о товаре Минимойка Karcher K 6 Special 3000Вт (1.168-508.0)




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Характеристики
Бренд
Karcher
Мощность двигателя
3000
Производительность, л/ч
600
Длина шланга
10 м
Подогрев воды
нет
Макс. температура воды на входе
60
Минимальное рабочее давление, Бар
20
Максимальное рабочее давление, Бар
160
Колеса
да
Источник питания
от сети
Длина, мм
404
Развернуть
Высота, мм
968
Описание
Минимойка K 6 Special оснащена двигателем с водяным охлаждением и предназначена для частой уборки, а также для борьбы со значительными загрязнениями, которые часто встречаются на дорожках, в бассейнах, на больших транспортных средствах и т.д. В комплект поставки входят триггерный пистолет с практичным адаптером Quick Connect, шланг высокого давления значительной длины (10 м), надежный водяной фильтр, защищающий насос, распылительная трубка Vario Power (VPS) и грязевая фреза с вращающейся точечной струей. Регулировка давления на трубке Vario Power осуществляется простым поворотом руки, а грязевая фреза быстро справляется даже с самыми стойкими загрязнениями. Быстро, легко и удобно – благодаря системе Plug ’n’ Clean чистящее средство заменяется буквально одним движением руки. Длина кабеля: 5 м. Производительность по площади: 60 м?/ч. Размеры (ДхШхВ): 404 x 461 x 968 мм. Комплектация: Пистолет высокого давления: G 180 Q. Грязевая фреза. Струйная трубка Vario Power. Встроенный фильтр тонкой очистки воды. Шланг высокого давления: 10 м. Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4".


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
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Отзывы


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