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Характеристики
Мощность двигателя
3000
Производительность, л/ч
600
Длина шланга
10 м
Подогрев воды
нет
Макс. температура воды на входе
60
Минимальное рабочее давление, Бар
20
Максимальное рабочее давление, Бар
160
Колеса
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 713878
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Описание товара Минимойка Karcher K 6 Special 3000Вт (1.168-508.0)
Минимойка K 6 Special оснащена двигателем с водяным охлаждением и предназначена для частой уборки, а также для борьбы со значительными загрязнениями, которые часто встречаются на дорожках, в бассейнах, на больших транспортных средствах и т.д.
В комплект поставки входят триггерный пистолет с практичным адаптером Quick Connect, шланг высокого давления значительной длины (10 м), надежный водяной фильтр, защищающий насос, распылительная трубка Vario Power (VPS) и грязевая фреза с вращающейся точечной струей.
Регулировка давления на трубке Vario Power осуществляется простым поворотом руки, а грязевая фреза быстро справляется даже с самыми стойкими загрязнениями.
Быстро, легко и удобно – благодаря системе Plug ’n’ Clean чистящее средство заменяется буквально одним движением руки.
Длина кабеля: 5 м.
Производительность по площади: 60 м?/ч.
Размеры (ДхШхВ): 404 x 461 x 968 мм.
Комплектация:
Пистолет высокого давления: G 180 Q.
Грязевая фреза.
Струйная трубка Vario Power.
Встроенный фильтр тонкой очистки воды.
Шланг высокого давления: 10 м.
Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4".
Минимойка K 6 Special оснащена двигателем с водяным охлаждением и предназначена для частой уборки, а также для борьбы со значительными загрязнениями, которые часто встречаются на дорожках, в бассейнах, на больших транспортных средствах и т.д.
В комплект поставки входят триггерный пистолет с практичным адаптером Quick Connect, шланг высокого давления значительной длины (10 м), надежный водяной фильтр, защищающий насос, распылительная трубка Vario Power (VPS) и грязевая фреза с вращающейся точечной струей.
Регулировка давления на трубке Vario Power осуществляется простым поворотом руки, а грязевая фреза быстро справляется даже с самыми стойкими загрязнениями.
Быстро, легко и удобно – благодаря системе Plug ’n’ Clean чистящее средство заменяется буквально одним движением руки.
Длина кабеля: 5 м.
Производительность по площади: 60 м?/ч.
Размеры (ДхШхВ): 404 x 461 x 968 мм.
Комплектация:
Пистолет высокого давления: G 180 Q.
Грязевая фреза.
Струйная трубка Vario Power.
Встроенный фильтр тонкой очистки воды.
Шланг высокого давления: 10 м.
Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4".
Минимойка Karcher K 6 Special 3000Вт (1.168-508.0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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