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Минимойка Karcher K 5 WCM 2100Вт (1.324-400.0) купить с доставкой в Москве
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Минимойка Karcher K 5 WCM 2100Вт (1.324-400.0)

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Минимойка Karcher K 5 WCM 2100Вт (1.324-400.0) - фото 1
Минимойка Karcher K 5 WCM 2100Вт (1.324-400.0) - фото 2
Минимойка Karcher K 5 WCM 2100Вт (1.324-400.0) - фото 3
Минимойка Karcher K 5 WCM 2100Вт (1.324-400.0) - фото 4
Минимойка Karcher K 5 WCM 2100Вт (1.324-400.0) - фото 5
Минимойка Karcher K 5 WCM 2100Вт (1.324-400.0) - фото 6
Минимойка Karcher K 5 WCM 2100Вт (1.324-400.0) - фото 7
Минимойка Karcher K 5 WCM 2100Вт (1.324-400.0) - фото 8
Минимойка Karcher K 5 WCM 2100Вт (1.324-400.0) - фото 9
Минимойка Karcher K 5 WCM 2100Вт (1.324-400.0) - фото 10
Минимойка Karcher K 5 WCM 2100Вт (1.324-400.0) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
  • Минимойка Karcher K 5 WCM 2100Вт (1.324-400.0) - фото 1
  • Минимойка Karcher K 5 WCM 2100Вт (1.324-400.0) - фото 2
  • Минимойка Karcher K 5 WCM 2100Вт (1.324-400.0) - фото 3
  • Минимойка Karcher K 5 WCM 2100Вт (1.324-400.0) - фото 4
  • Минимойка Karcher K 5 WCM 2100Вт (1.324-400.0) - фото 5
  • Минимойка Karcher K 5 WCM 2100Вт (1.324-400.0) - фото 6
  • Минимойка Karcher K 5 WCM 2100Вт (1.324-400.0) - фото 7
  • Минимойка Karcher K 5 WCM 2100Вт (1.324-400.0) - фото 8
  • Минимойка Karcher K 5 WCM 2100Вт (1.324-400.0) - фото 9
  • Минимойка Karcher K 5 WCM 2100Вт (1.324-400.0) - фото 10
  • Минимойка Karcher K 5 WCM 2100Вт (1.324-400.0) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 480 руб. 
Начислим 520 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 690441
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Минимойка Karcher K 5 WCM 2100Вт (1.324-400.0)
32 480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Karcher
Тип товара
Мойки высокого давления
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х39х36
Вес, кг.
13

Описание товара Минимойка Karcher K 5 WCM 2100Вт (1.324-400.0)

Высокопроизводительный аппарат высокого давления K 5 WCM, оснащенный мощным и долговечным двигателем водяного охлаждения, способен быстро устранить любые загрязнения. Он укомплектован струйными трубками, позволяющими эффективно очищать любые объекты – садовые дорожки, террасы, автомобили и т. д. Трубка Vario Power предусматривает легкую регулировку давления для бережной очистки чувствительных поверхностей. В комплект поставки входят также грязевая фреза, формирующая вращающуюся точечную струю, и встроенный фильтр для воды, надежно защищающий насос от частиц грязи.



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Отзывы о товаре Минимойка Karcher K 5 WCM 2100Вт (1.324-400.0)




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Характеристики
Бренд
Karcher
Тип товара
Мойки высокого давления
Страна производитель
Китай
Описание
Высокопроизводительный аппарат высокого давления K 5 WCM, оснащенный мощным и долговечным двигателем водяного охлаждения, способен быстро устранить любые загрязнения. Он укомплектован струйными трубками, позволяющими эффективно очищать любые объекты – садовые дорожки, террасы, автомобили и т. д. Трубка Vario Power предусматривает легкую регулировку давления для бережной очистки чувствительных поверхностей. В комплект поставки входят также грязевая фреза, формирующая вращающуюся точечную струю, и встроенный фильтр для воды, надежно защищающий насос от частиц грязи.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Минимойка Karcher K 5 WCM 2100Вт (1.324-400.0) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 32480 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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