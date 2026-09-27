Минимойка Karcher K 5 Power Control *EU 2100Вт (1.324-550.0)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность двигателя
2100
Производительность, л/ч
500
Подогрев воды
нет
Макс. температура воды на входе
40
Максимальное рабочее давление
125
Длина шланга, м
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%27 320 руб. 53 240 руб.
В наличии
Код товара: 603875
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Загружаем...
27 320 руб. -49%
53 240 руб.
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Характеристики
Бренд
Мощность двигателя
2100
Производительность, л/ч
500
Подогрев воды
нет
Макс. температура воды на входе
40
Максимальное рабочее давление
125
Длина шланга, м
10
Высота, мм
306
Размеры в упаковке, см
59х40х31
Вес, кг.
16.1
Описание товара Минимойка Karcher K 5 Power Control *EU 2100Вт (1.324-550.0)
Мойка высокого давления Karcher K 5 Power Control 1.324-550.0 используется для очистки различных поверхностей от загрязнений. Пистолет Power Control позволяет выбрать одну из ступеней давления для оптимального выполнения различных задач. Также предусмотрен режим нанесения чистящего средства, все выбранные настройки отображаются индикатором. Аппарат работает от электросети, прост в использовании и не требует сложного технического обслуживания. Для удобства хранения корпус оборудован держателем для пистолета складной рукояткой. Для комфортного перемещения мойки по рабочему участку предусмотрены колесики и удобная телескопическая ручка.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Мощность двигателя
2100
Производительность, л/ч
500
Подогрев воды
нет
Макс. температура воды на входе
40
Максимальное рабочее давление
125
Длина шланга, м
10
Высота, мм
306
Мойка высокого давления Karcher K 5 Power Control 1.324-550.0 используется для очистки различных поверхностей от загрязнений. Пистолет Power Control позволяет выбрать одну из ступеней давления для оптимального выполнения различных задач. Также предусмотрен режим нанесения чистящего средства, все выбранные настройки отображаются индикатором. Аппарат работает от электросети, прост в использовании и не требует сложного технического обслуживания. Для удобства хранения корпус оборудован держателем для пистолета складной рукояткой. Для комфортного перемещения мойки по рабочему участку предусмотрены колесики и удобная телескопическая ручка.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Минимойка Karcher K 5 Power Control *EU 2100Вт (1.324-550.0) - этот товар вы можете купить по цене 27320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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