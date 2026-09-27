Минимойка Karcher K 5 basic 2100Вт
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мощность двигателя
2100
Производительность, л/ч
500
Подогрев воды
нет
Макс. температура воды на входе
40
Максимальное рабочее давление
125
Длина шланга, м
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-12%31 890 руб. 36 108 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 217773
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мощность двигателя
2100
Производительность, л/ч
500
Подогрев воды
нет
Макс. температура воды на входе
40
Максимальное рабочее давление
125
Длина шланга, м
8
Высота, мм
341
Размеры в упаковке, см
58х38х38
Вес, кг.
13
Описание товара Минимойка Karcher K 5 basic 2100Вт
Аппарат высокого давления KARCHER K 5 Basic 1.180-580 предназначен для очистки различных поверхностей, садовых дорожек, фасадов и транспортных средств. Оснащен мощным электродвигателем с водяным охлаждением. Благодаря высокой производительности (500 л/ч) подойдет для очистки загрязнений высокой интенсивности. Насос надежно защищен благодаря встроенному фильтру для воды.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Мощность двигателя
2100
Производительность, л/ч
500
Подогрев воды
нет
Макс. температура воды на входе
40
Максимальное рабочее давление
125
Длина шланга, м
8
Высота, мм
341
Аппарат высокого давления KARCHER K 5 Basic 1.180-580 предназначен для очистки различных поверхностей, садовых дорожек, фасадов и транспортных средств. Оснащен мощным электродвигателем с водяным охлаждением. Благодаря высокой производительности (500 л/ч) подойдет для очистки загрязнений высокой интенсивности. Насос надежно защищен благодаря встроенному фильтру для воды.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
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