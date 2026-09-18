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Мойка высокого давления Bosch AdvancedAquatak 140 (06008A7D00) купить с доставкой в Москве
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Мойка высокого давления Bosch AdvancedAquatak 140 (06008A7D00)

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Мойка высокого давления Bosch AdvancedAquatak 140 (06008A7D00)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-13%
28 010 руб.  32 155 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 266663
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
82х41х38
Вес, кг.
16

Описание товара Мойка высокого давления Bosch AdvancedAquatak 140 (06008A7D00)

Мойка высокого давления Bosch AdvancedAquatak 140 (06008A7D00)

Отзывы о товаре Мойка высокого давления Bosch AdvancedAquatak 140 (06008A7D00)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Страна производитель
Китай
Описание
Мойка высокого давления Bosch AdvancedAquatak 140 (06008A7D00)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мойка высокого давления Bosch AdvancedAquatak 140 (06008A7D00) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 28010 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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