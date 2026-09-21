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Характеристики
Мощность двигателя
2100
Производительность, л/ч
500
Длина шланга
8 м
Подогрев воды
нет
Макс. температура воды на входе
40
Максимальное рабочее давление
120
Колеса
да
Источник питания
от сети
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
35 790 руб.
54 430
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 712544
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Описание товара Мойка высокого давления KARCHER K 5 Classic Home (1.950-702.0)
Мойка высокого давления Karcher — это надежное и мощное устройство, которое поможет справиться с самыми сложными загрязнениями. Оно идеально подходит для очистки автомобилей, садового инвентаря, дорожек и других поверхностей.
### Основные характеристики:
- **Вес**: 7 кг — легкая и удобная в транспортировке.
- **Забор воды**: Возможность забора воды из альтернативных источников.
- **Габариты**: Высота — 461 мм, длина — 281 мм, обеспечивает простоту хранения и использования.
- **Подогрев воды**: Отсутствует функция подогрева воды, что делает устройство более энергоэффективным.
- **Производительность**: Максимальная производительность составляет 500 литров в час, что позволяет быстро справляться с задачами любой сложности.
- **Кабель**: Длина 5 метров дает свободу маневра при использовании.
- **Шланг**: Длина 8 метров для достижения труднодоступных мест.
- **Колеса**: Наличие колес облегчает перемещение устройства по территории.
- **Максимальная температура воды на входе**: 40°C, что позволяет использовать воду практически из любого источника.
- **Рабочее давление**: Максимальное давление 120 бар для эффективного удаления загрязнений.
- **Мощность двигателя**: 2100 Вт обеспечивает высокую производительность и долговечность устройства.
- **Источник питания**: Работа от сети, что гарантирует стабильную мощность и непрерывность работы.
Мойка Karcher станет незаменимым помощником в поддержании чистоты вашего дома и приусадебного участка. Надежность и инновации от марки Karcher гарантируют долгий срок службы и удовлетворение от эксплуатации данного устройства.
Мойка высокого давления Karcher — это надежное и мощное устройство, которое поможет справиться с самыми сложными загрязнениями. Оно идеально подходит для очистки автомобилей, садового инвентаря, дорожек и других поверхностей.
### Основные характеристики:
- **Вес**: 7 кг — легкая и удобная в транспортировке.
- **Забор воды**: Возможность забора воды из альтернативных источников.
- **Габариты**: Высота — 461 мм, длина — 281 мм, обеспечивает простоту хранения и использования.
- **Подогрев воды**: Отсутствует функция подогрева воды, что делает устройство более энергоэффективным.
- **Производительность**: Максимальная производительность составляет 500 литров в час, что позволяет быстро справляться с задачами любой сложности.
- **Кабель**: Длина 5 метров дает свободу маневра при использовании.
- **Шланг**: Длина 8 метров для достижения труднодоступных мест.
- **Колеса**: Наличие колес облегчает перемещение устройства по территории.
- **Максимальная температура воды на входе**: 40°C, что позволяет использовать воду практически из любого источника.
- **Рабочее давление**: Максимальное давление 120 бар для эффективного удаления загрязнений.
- **Мощность двигателя**: 2100 Вт обеспечивает высокую производительность и долговечность устройства.
- **Источник питания**: Работа от сети, что гарантирует стабильную мощность и непрерывность работы.
Мойка Karcher станет незаменимым помощником в поддержании чистоты вашего дома и приусадебного участка. Надежность и инновации от марки Karcher гарантируют долгий срок службы и удовлетворение от эксплуатации данного устройства.
Мойка высокого давления KARCHER K 5 Classic Home (1.950-702.0) - по цене 35790 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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