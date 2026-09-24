STEHER 200 Атм, 2600 Вт, мойка высокого давления, пистолет G-280 PRO (HPW-200B)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
2600
Производительность, л/ч
33000
Длина шланга
8 м
Подогрев воды
нет
Минимальное рабочее давление, Бар
130
Максимальное рабочее давление, Бар
200
Функция автоматического отключения
да
Колеса
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 550 руб.
В наличии
Код товара: 658442
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18 550 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
2600
Производительность, л/ч
33000
Длина шланга
8 м
Подогрев воды
нет
Минимальное рабочее давление, Бар
130
Максимальное рабочее давление, Бар
200
Забор воды
да
Возможность использовать моющее средство
да
Функция автоматического отключения
да
Колеса
да
Длина, мм
1020
Высота, мм
430
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.02х0.44х0.44
Вес, кг.
29
Описание товара STEHER 200 Атм, 2600 Вт, мойка высокого давления, пистолет G-280 PRO (HPW-200B)
Мойка высокого давления STEHER 200 атм, 2600 Вт HPW-200B - профессиональная мойка высокого давления, оснащенная бесщеточным двигателем с низкими оборотами и высоким крутящим моментом, используется как для бытовых нужд, так и в сфере клининга или на профессиональной автомойке. Благодаря системе полной остановки, помпа не работает при не нажатом пистолете, что позволяет экономить воду и ресурс изделия при неизбежных паузах в работе. Элегантный дизайн и удобная конструкция с держателями для аксессуаров делают работу с изделием комфортной. Регулировка давления и формы выходной струи позволяет обрабатывать различные поверхности - автомобили, стены, велосипеды, напольные покрытия и т.п.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
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Бренд
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
2600
Производительность, л/ч
33000
Длина шланга
8 м
Подогрев воды
нет
Минимальное рабочее давление, Бар
130
Максимальное рабочее давление, Бар
200
Забор воды
да
Возможность использовать моющее средство
да
Функция автоматического отключения
да
Колеса
да
Развернуть
Длина, мм
1020
Высота, мм
430
Страна производитель
Китай
Мойка высокого давления STEHER 200 атм, 2600 Вт HPW-200B - профессиональная мойка высокого давления, оснащенная бесщеточным двигателем с низкими оборотами и высоким крутящим моментом, используется как для бытовых нужд, так и в сфере клининга или на профессиональной автомойке. Благодаря системе полной остановки, помпа не работает при не нажатом пистолете, что позволяет экономить воду и ресурс изделия при неизбежных паузах в работе. Элегантный дизайн и удобная конструкция с держателями для аксессуаров делают работу с изделием комфортной. Регулировка давления и формы выходной струи позволяет обрабатывать различные поверхности - автомобили, стены, велосипеды, напольные покрытия и т.п.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
STEHER 200 Атм, 2600 Вт, мойка высокого давления, пистолет G-280 PRO (HPW-200B) - стоимость товара 18550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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