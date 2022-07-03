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Мойка высокого давления Bort KEX-3500 91278166 купить с доставкой в Москве
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Мойка высокого давления Bort KEX-3500 91278166

9 Отзывы
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Мойка высокого давления Bort KEX-3500 91278166 - фото 1
Мойка высокого давления Bort KEX-3500 91278166 - фото 2
Мойка высокого давления Bort KEX-3500 91278166 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Производительность
42000
Подогрев воды
нет
Функция автоматического отключения
да
  • Мойка высокого давления Bort KEX-3500 91278166 - фото 1
  • Мойка высокого давления Bort KEX-3500 91278166 - фото 2
  • Мойка высокого давления Bort KEX-3500 91278166 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
24 920 руб.  46 800 руб. 
Начислим 399 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 275780
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мойка высокого давления Bort KEX-3500 91278166
24 920 руб. -47%
46 800 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORT
Тип товара
Мойки высокого давления
Максимальное давление
190
Производительность
42000
Подогрев воды
нет
Забор воды
да
Насадки
нет
Возможность использовать моющее средство
да
Функция автоматического отключения
да
Ширина, см
370
Высота, см
515
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х47х40
Вес, кг.
26

Описание товара Мойка высокого давления Bort KEX-3500 91278166

Отличительной особенностью модели является функция самовсасывания, что обеспечивает эффективную работу в тех местах, где поблизости нет водопровода. Вы можете забирать воду из бочки, бассейна или канистры.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT

Отзывы о товаре Мойка высокого давления Bort KEX-3500 91278166

Источник: Яндекс Маркет
03.07.2022
Юрий Ш.

Достоинства:
Хорошее давление, длинный шланг, удобная ручка телескопическая.

Недостатки:
Комплектация, четыре копеечные насадки и все.

Комментарий:
Долго выбирал какую мойку взять, взамен старой к3.75. Остановился на этой, пока всем доволен. Пенник, фрезу и пескоструйную насадку покупал отдельно. Все работает на 5. По поводу расширенной гарантии. С 26.05.2022 kex 3500 добавили до 5 лет гарантии. Надо после покупки зарегистрировать в течение трёх недель, на официальном сайте bort. К сожелению я узнал поздно, прошло 4 недели. Не тяните с регистрацией. К покупке рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
01.07.2022
Вячеслав К.

Достоинства:
Давление что надо, грязь отбивает

Недостатки:
Чувствителен к напряжению в сети. С аксессуарами придется повозиться - заказать с Али все с быстросьемами, иначе каждый раз придётся перекручивать крепление.
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2022
алексей

Достоинства:
Мощь

Недостатки:
Мягкая резьба

Комментарий:
Мыли 7 часов без отдыха
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2022
Владимир

Достоинства:
Мойка как и заявлено, очень мощная. Легко снимает слой дерева с железнодорожной шпалы. Использую с химией для мойки узкоколейных тепловозов.

Недостатки:
Проблема подключения пеногенератора, просто так его не подключишь!! чтобы подключить оригинальный пеногенератор к оригинальному пистолету....ВНИМАНИЕ!! Нужен оригинальный переходник!! Это понятно, но Вы хоть пишите об этом людям.

Комментарий:
Сильных замечаний нет, пользуюсь- нравится
Источник: Яндекс Маркет
16.06.2022
Александр К.

Достоинства:
Мощный
Источник: Яндекс Маркет
15.06.2022
Александр Борисов

Достоинства:
Покупкой доволен. Понравилось мощность, профессиональный шланг, тяжелый, сделан на ура.

Недостатки:
В комплекте отсутствует пеногенератор, покупал отдельно

Комментарий:
К покупке рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
13.06.2022
Женя Лоскутов

Достоинства:
Мощная

Недостатки:
Их нет

Комментарий:
Подключил и проверил мне понравилось,мощная руку подкидывает при включении докуплю пленник и напишу ещё.Докупил пенни и переходник под мои насадки со старой мойки (грязевая фреза и регулируемая напор насадка все Гуд )
Источник: Яндекс Маркет
06.06.2022
Владислав Цейц

Достоинства:
Хороший аппарат, только нету пеногенератора в комплекте
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2022
Имя скрыто

Достоинства:
Мощный, хорошо отмывает грязь, длинный шланг

Недостатки:
Тяжелый

Комментарий:
Довольно таки хорошая мойка, пока покупкой доволен.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
BORT
Тип товара
Мойки высокого давления
Максимальное давление
190
Производительность
42000
Подогрев воды
нет
Забор воды
да
Насадки
нет
Возможность использовать моющее средство
да
Функция автоматического отключения
да
Ширина, см
370
Высота, см
515
Страна производитель
Китай
Описание
Отличительной особенностью модели является функция самовсасывания, что обеспечивает эффективную работу в тех местах, где поблизости нет водопровода. Вы можете забирать воду из бочки, бассейна или канистры.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
03.07.2022
Юрий Ш.

Достоинства:
Хорошее давление, длинный шланг, удобная ручка телескопическая.

Недостатки:
Комплектация, четыре копеечные насадки и все.

Комментарий:
Долго выбирал какую мойку взять, взамен старой к3.75. Остановился на этой, пока всем доволен. Пенник, фрезу и пескоструйную насадку покупал отдельно. Все работает на 5. По поводу расширенной гарантии. С 26.05.2022 kex 3500 добавили до 5 лет гарантии. Надо после покупки зарегистрировать в течение трёх недель, на официальном сайте bort. К сожелению я узнал поздно, прошло 4 недели. Не тяните с регистрацией. К покупке рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
01.07.2022
Вячеслав К.

Достоинства:
Давление что надо, грязь отбивает

Недостатки:
Чувствителен к напряжению в сети. С аксессуарами придется повозиться - заказать с Али все с быстросьемами, иначе каждый раз придётся перекручивать крепление.
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2022
алексей

Достоинства:
Мощь

Недостатки:
Мягкая резьба

Комментарий:
Мыли 7 часов без отдыха
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2022
Владимир

Достоинства:
Мойка как и заявлено, очень мощная. Легко снимает слой дерева с железнодорожной шпалы. Использую с химией для мойки узкоколейных тепловозов.

Недостатки:
Проблема подключения пеногенератора, просто так его не подключишь!! чтобы подключить оригинальный пеногенератор к оригинальному пистолету....ВНИМАНИЕ!! Нужен оригинальный переходник!! Это понятно, но Вы хоть пишите об этом людям.

Комментарий:
Сильных замечаний нет, пользуюсь- нравится
Источник: Яндекс Маркет
16.06.2022
Александр К.

Достоинства:
Мощный
Источник: Яндекс Маркет
15.06.2022
Александр Борисов

Достоинства:
Покупкой доволен. Понравилось мощность, профессиональный шланг, тяжелый, сделан на ура.

Недостатки:
В комплекте отсутствует пеногенератор, покупал отдельно

Комментарий:
К покупке рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
13.06.2022
Женя Лоскутов

Достоинства:
Мощная

Недостатки:
Их нет

Комментарий:
Подключил и проверил мне понравилось,мощная руку подкидывает при включении докуплю пленник и напишу ещё.Докупил пенни и переходник под мои насадки со старой мойки (грязевая фреза и регулируемая напор насадка все Гуд )
Источник: Яндекс Маркет
06.06.2022
Владислав Цейц

Достоинства:
Хороший аппарат, только нету пеногенератора в комплекте
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2022
Имя скрыто

Достоинства:
Мощный, хорошо отмывает грязь, длинный шланг

Недостатки:
Тяжелый

Комментарий:
Довольно таки хорошая мойка, пока покупкой доволен.


Мойка высокого давления Bort KEX-3500 91278166 - стоимость товара 24920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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