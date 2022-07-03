Мойка высокого давления Bort KEX-3500 91278166
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Производительность
42000
Подогрев воды
нет
Функция автоматического отключения
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%24 920 руб. 46 800 руб.
В наличии
Код товара: 275780
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
24 920 руб. -47%
46 800 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мойки высокого давления
Максимальное давление
190
Производительность
42000
Подогрев воды
нет
Забор воды
да
Насадки
нет
Возможность использовать моющее средство
да
Функция автоматического отключения
да
Ширина, см
370
Высота, см
515
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х47х40
Вес, кг.
26
Описание товара Мойка высокого давления Bort KEX-3500 91278166
Отличительной особенностью модели является функция самовсасывания, что обеспечивает эффективную работу в тех местах, где поблизости нет водопровода. Вы можете забирать воду из бочки, бассейна или канистры.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
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Бренд
Тип товара
Мойки высокого давления
Максимальное давление
190
Производительность
42000
Подогрев воды
нет
Забор воды
да
Насадки
нет
Возможность использовать моющее средство
да
Функция автоматического отключения
да
Ширина, см
370
Высота, см
515
Страна производитель
Китай
Отличительной особенностью модели является функция самовсасывания, что обеспечивает эффективную работу в тех местах, где поблизости нет водопровода. Вы можете забирать воду из бочки, бассейна или канистры.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Достоинства:
Хорошее давление, длинный шланг, удобная ручка телескопическая.
Недостатки:
Комплектация, четыре копеечные насадки и все.
Комментарий:
Долго выбирал какую мойку взять, взамен старой к3.75. Остановился на этой, пока всем доволен. Пенник, фрезу и пескоструйную насадку покупал отдельно. Все работает на 5. По поводу расширенной гарантии. С 26.05.2022 kex 3500 добавили до 5 лет гарантии. Надо после покупки зарегистрировать в течение трёх недель, на официальном сайте bort. К сожелению я узнал поздно, прошло 4 недели. Не тяните с регистрацией. К покупке рекомендую.
Достоинства:
Давление что надо, грязь отбивает
Недостатки:
Чувствителен к напряжению в сети. С аксессуарами придется повозиться - заказать с Али все с быстросьемами, иначе каждый раз придётся перекручивать крепление.
Достоинства:
Мощь
Недостатки:
Мягкая резьба
Комментарий:
Мыли 7 часов без отдыха
Достоинства:
Мойка как и заявлено, очень мощная. Легко снимает слой дерева с железнодорожной шпалы. Использую с химией для мойки узкоколейных тепловозов.
Недостатки:
Проблема подключения пеногенератора, просто так его не подключишь!! чтобы подключить оригинальный пеногенератор к оригинальному пистолету....ВНИМАНИЕ!! Нужен оригинальный переходник!! Это понятно, но Вы хоть пишите об этом людям.
Комментарий:
Сильных замечаний нет, пользуюсь- нравится
Достоинства:
Мощный
Достоинства:
Покупкой доволен. Понравилось мощность, профессиональный шланг, тяжелый, сделан на ура.
Недостатки:
В комплекте отсутствует пеногенератор, покупал отдельно
Комментарий:
К покупке рекомендую
Достоинства:
Мощная
Недостатки:
Их нет
Комментарий:
Подключил и проверил мне понравилось,мощная руку подкидывает при включении докуплю пленник и напишу ещё.Докупил пенни и переходник под мои насадки со старой мойки (грязевая фреза и регулируемая напор насадка все Гуд )
Достоинства:
Хороший аппарат, только нету пеногенератора в комплекте
Достоинства:
Мощный, хорошо отмывает грязь, длинный шланг
Недостатки:
Тяжелый
Комментарий:
Довольно таки хорошая мойка, пока покупкой доволен.
Мойка высокого давления Bort KEX-3500 91278166 - стоимость товара 24920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мойка высокого давления Bort KEX-3500 91278166
Достоинства:
Хорошее давление, длинный шланг, удобная ручка телескопическая.
Недостатки:
Комплектация, четыре копеечные насадки и все.
Комментарий:
Долго выбирал какую мойку взять, взамен старой к3.75. Остановился на этой, пока всем доволен. Пенник, фрезу и пескоструйную насадку покупал отдельно. Все работает на 5. По поводу расширенной гарантии. С 26.05.2022 kex 3500 добавили до 5 лет гарантии. Надо после покупки зарегистрировать в течение трёх недель, на официальном сайте bort. К сожелению я узнал поздно, прошло 4 недели. Не тяните с регистрацией. К покупке рекомендую.
Достоинства:
Давление что надо, грязь отбивает
Недостатки:
Чувствителен к напряжению в сети. С аксессуарами придется повозиться - заказать с Али все с быстросьемами, иначе каждый раз придётся перекручивать крепление.
Достоинства:
Мощь
Недостатки:
Мягкая резьба
Комментарий:
Мыли 7 часов без отдыха
Достоинства:
Мойка как и заявлено, очень мощная. Легко снимает слой дерева с железнодорожной шпалы. Использую с химией для мойки узкоколейных тепловозов.
Недостатки:
Проблема подключения пеногенератора, просто так его не подключишь!! чтобы подключить оригинальный пеногенератор к оригинальному пистолету....ВНИМАНИЕ!! Нужен оригинальный переходник!! Это понятно, но Вы хоть пишите об этом людям.
Комментарий:
Сильных замечаний нет, пользуюсь- нравится
Достоинства:
Мощный
Достоинства:
Покупкой доволен. Понравилось мощность, профессиональный шланг, тяжелый, сделан на ура.
Недостатки:
В комплекте отсутствует пеногенератор, покупал отдельно
Комментарий:
К покупке рекомендую
Достоинства:
Мощная
Недостатки:
Их нет
Комментарий:
Подключил и проверил мне понравилось,мощная руку подкидывает при включении докуплю пленник и напишу ещё.Докупил пенни и переходник под мои насадки со старой мойки (грязевая фреза и регулируемая напор насадка все Гуд )
Достоинства:
Хороший аппарат, только нету пеногенератора в комплекте
Достоинства:
Мощный, хорошо отмывает грязь, длинный шланг
Недостатки:
Тяжелый
Комментарий:
Довольно таки хорошая мойка, пока покупкой доволен.