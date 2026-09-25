Моечная машина высокого давления DENZEL 58267, R-230iD, 3300 Вт, 230 бар, 600 л/ч, асинх. двиг., бар
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Характеристики
Описание товара Моечная машина высокого давления DENZEL 58267, R-230iD, 3300 Вт, 230 бар, 600 л/ч, асинх. двиг., бар
Моечная машина высокого давления Denzel R-230iD 58267 с асинхронным двигателем мощностью 3300 Вт и барабаном для шланга предназначена для очищения поверхностей струей воды под давлением. Подходит для мытья дорожек, фасадов, автомобилей, садовых принадлежностей и т.д. Асинхронный двигатель устойчив к нагрузкам и выдерживает длительное интенсивное использование, а также не требует сложного обслуживания. Расход воды составляет 600 л/ч. Мойка способна работать в режиме самовсасывания и забирать воду из любого резервуара при отсутствии доступа к водопроводу. Машина рекомендована для применения в быту.
Преимущества
- Надежность — алюминиевая помпа со стальными плунжерами обеспечивает стабильное давление даже при длительной активной эксплуатации.
- Эффективное решение поставленных задач — 3 форсунки позволяют осуществлять распыление под углом 0, 25 и 40°.
- Удаление сильных загрязнений — в комплект поставки входит пеногенератор с улучшенной функцией пенообразования, латунным корпусом и увеличенным бачком для моющего средства объемом 1000 мл.
- Простая подготовка к работе — удлинитель пистолета с быстросъемным креплением позволяет легко изменить угол распыла, установив нужную форсунку, или перейти к использованию пеногенератора.
- Защита от засорения — фильтр воды для входного штуцера продлевает срок службы помпы.
- Простой уход — машина поставляется с иглой для прочистки форсунок.
- Продуманная конструкция — функциональный барабан для хранения шланга позволяет наматывать шланг без его отключения от мойки.
- Защита от непредвиденного запуска — производитель предусмотрел блокировку рычага моечного пистолета.
- Удобное управление — можно установить оптимальную величину давления при помощи кнопок и LED-дисплея.
- Контроль давления — манометрический выключатель останавливает насос при отпущенном рычаге пистолета, перепускной клапан предотвращает превышение допустимого рабочего давления.
- Термозащит
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
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Моечная машина высокого давления Denzel R-230iD 58267 с асинхронным двигателем мощностью 3300 Вт и барабаном для шланга предназначена для очищения поверхностей струей воды под давлением. Подходит для мытья дорожек, фасадов, автомобилей, садовых принадлежностей и т.д. Асинхронный двигатель устойчив к нагрузкам и выдерживает длительное интенсивное использование, а также не требует сложного обслуживания. Расход воды составляет 600 л/ч. Мойка способна работать в режиме самовсасывания и забирать воду из любого резервуара при отсутствии доступа к водопроводу. Машина рекомендована для применения в быту.
Преимущества
- Надежность — алюминиевая помпа со стальными плунжерами обеспечивает стабильное давление даже при длительной активной эксплуатации.
- Эффективное решение поставленных задач — 3 форсунки позволяют осуществлять распыление под углом 0, 25 и 40°.
- Удаление сильных загрязнений — в комплект поставки входит пеногенератор с улучшенной функцией пенообразования, латунным корпусом и увеличенным бачком для моющего средства объемом 1000 мл.
- Простая подготовка к работе — удлинитель пистолета с быстросъемным креплением позволяет легко изменить угол распыла, установив нужную форсунку, или перейти к использованию пеногенератора.
- Защита от засорения — фильтр воды для входного штуцера продлевает срок службы помпы.
- Простой уход — машина поставляется с иглой для прочистки форсунок.
- Продуманная конструкция — функциональный барабан для хранения шланга позволяет наматывать шланг без его отключения от мойки.
- Защита от непредвиденного запуска — производитель предусмотрел блокировку рычага моечного пистолета.
- Удобное управление — можно установить оптимальную величину давления при помощи кнопок и LED-дисплея.
- Контроль давления — манометрический выключатель останавливает насос при отпущенном рычаге пистолета, перепускной клапан предотвращает превышение допустимого рабочего давления.
- Термозащит
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Отзывы о товаре Моечная машина высокого давления DENZEL 58267, R-230iD, 3300 Вт, 230 бар, 600 л/ч, асинх. двиг., бар