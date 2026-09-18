Минимойка Huter W195-ARV 2500Вт
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Минимойка Huter W195-ARV 2500Вт
HUTER W195-ARV — мойка высокого давления, предназначенная для очистки от загрязнений автомобилей, мотоциклов, велотехники, сельскохозяйственных агрегатов, а также элементов фасадов зданий. Мойка очищает поверхности струей чистой воды или воды, с добавлением специальных моющих составов через встроенный пеногенератор. Струя воды подаётся специальным пистолетом-распылителем с рабочим давлением 130 бар, при максимально возможных показателях напора в 195 бар. Расход воды при рабочем давлении – 420 л/час. Пистолет-распылитель соединён шлангом длиной 8 м. Для удобства использования, пластиковый корпус агрегата имеет колеса для перемещения и активный барабан для расположения соединительного шланга.
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