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Минимойка Patriot GT590 Imperial 2050Вт (322306098) купить с доставкой в Москве
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Минимойка Patriot GT590 Imperial 2050Вт (322306098)

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Минимойка Patriot GT590 Imperial 2050Вт (322306098) - фото 1
Минимойка Patriot GT590 Imperial 2050Вт (322306098) - фото 2
Минимойка Patriot GT590 Imperial 2050Вт (322306098) - фото 3
Минимойка Patriot GT590 Imperial 2050Вт (322306098) - фото 4
Минимойка Patriot GT590 Imperial 2050Вт (322306098) - фото 5
Минимойка Patriot GT590 Imperial 2050Вт (322306098) - фото 6
Минимойка Patriot GT590 Imperial 2050Вт (322306098) - фото 7
Минимойка Patriot GT590 Imperial 2050Вт (322306098) - фото 8
Минимойка Patriot GT590 Imperial 2050Вт (322306098) - фото 9
Минимойка Patriot GT590 Imperial 2050Вт (322306098) - фото 10
Минимойка Patriot GT590 Imperial 2050Вт (322306098) - фото 11
Минимойка Patriot GT590 Imperial 2050Вт (322306098) - фото 12
Минимойка Patriot GT590 Imperial 2050Вт (322306098) - фото 13
Минимойка Patriot GT590 Imperial 2050Вт (322306098) - фото 14
Минимойка Patriot GT590 Imperial 2050Вт (322306098) - фото 15
Минимойка Patriot GT590 Imperial 2050Вт (322306098) - фото 16
Минимойка Patriot GT590 Imperial 2050Вт (322306098) - фото 17
Минимойка Patriot GT590 Imperial 2050Вт (322306098) - фото 18
Минимойка Patriot GT590 Imperial 2050Вт (322306098) - фото 19
Минимойка Patriot GT590 Imperial 2050Вт (322306098) - фото 20
Минимойка Patriot GT590 Imperial 2050Вт (322306098) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Минимойка
Мощность двигателя
2050
Производительность, л/ч
25200
Подогрев воды
нет
Макс. температура воды на входе
40
Максимальное рабочее давление
105
Функция автоматического отключения
нет
Длина шланга, м
6
  • Минимойка Patriot GT590 Imperial 2050Вт (322306098) - фото 1
  • Минимойка Patriot GT590 Imperial 2050Вт (322306098) - фото 2
  • Минимойка Patriot GT590 Imperial 2050Вт (322306098) - фото 3
  • Минимойка Patriot GT590 Imperial 2050Вт (322306098) - фото 4
  • Минимойка Patriot GT590 Imperial 2050Вт (322306098) - фото 5
  • Минимойка Patriot GT590 Imperial 2050Вт (322306098) - фото 6
  • Минимойка Patriot GT590 Imperial 2050Вт (322306098) - фото 7
  • Минимойка Patriot GT590 Imperial 2050Вт (322306098) - фото 8
  • Минимойка Patriot GT590 Imperial 2050Вт (322306098) - фото 9
  • Минимойка Patriot GT590 Imperial 2050Вт (322306098) - фото 10
  • Минимойка Patriot GT590 Imperial 2050Вт (322306098) - фото 11
  • Минимойка Patriot GT590 Imperial 2050Вт (322306098) - фото 12
  • Минимойка Patriot GT590 Imperial 2050Вт (322306098) - фото 13
  • Минимойка Patriot GT590 Imperial 2050Вт (322306098) - фото 14
  • Минимойка Patriot GT590 Imperial 2050Вт (322306098) - фото 15
  • Минимойка Patriot GT590 Imperial 2050Вт (322306098) - фото 16
  • Минимойка Patriot GT590 Imperial 2050Вт (322306098) - фото 17
  • Минимойка Patriot GT590 Imperial 2050Вт (322306098) - фото 18
  • Минимойка Patriot GT590 Imperial 2050Вт (322306098) - фото 19
  • Минимойка Patriot GT590 Imperial 2050Вт (322306098) - фото 20
  • Минимойка Patriot GT590 Imperial 2050Вт (322306098) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 630 руб. 
Начислим 187 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 603881
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Минимойка Patriot GT590 Imperial 2050Вт (322306098)
11 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Минимойка
Мощность двигателя
2050
Производительность, л/ч
25200
Подогрев воды
нет
Макс. температура воды на входе
40
Максимальное рабочее давление
105
Забор воды
да
Возможность использовать моющее средство
да
Функция автоматического отключения
нет
Длина шланга, м
6
Длина, мм
300
Высота, мм
630
Размеры в упаковке, см
63х34х30
Вес, кг.
12

Описание товара Минимойка Patriot GT590 Imperial 2050Вт (322306098)

Моющий аппарат PATRIOT GT590 Imperial 322306098 используется для удаления загрязнений с различных поверхностей. Универсальное применение. Режим Soft: мягкий режим мойки, для садовой мебели, инвентаря, велосипедов и мототехники. Medium: режим работы на средней мощности, для мойки автомобиля, тротуарной плитки и дорожек, изгороди. Hard: самый мощный режим для работы с сильными загрязнениями, для мойки грузовых авто, катеров, автодомов, каменных оград и стен. Функция самовсасывания позволяет подсоединять аппарат не только к водопроводу, но и осуществлять забор воды из резервуаров. Встроенный сенсорный LCD дисплей позволяет легко регулировать давление в зависимости от типа очищаемой поверхности и держать работу аппарата под постоянным контролем.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT

Отзывы о товаре Минимойка Patriot GT590 Imperial 2050Вт (322306098)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Минимойка
Мощность двигателя
2050
Производительность, л/ч
25200
Подогрев воды
нет
Макс. температура воды на входе
40
Максимальное рабочее давление
105
Забор воды
да
Возможность использовать моющее средство
да
Функция автоматического отключения
нет
Длина шланга, м
6
Длина, мм
300
Развернуть
Высота, мм
630
Описание
Моющий аппарат PATRIOT GT590 Imperial 322306098 используется для удаления загрязнений с различных поверхностей. Универсальное применение. Режим Soft: мягкий режим мойки, для садовой мебели, инвентаря, велосипедов и мототехники. Medium: режим работы на средней мощности, для мойки автомобиля, тротуарной плитки и дорожек, изгороди. Hard: самый мощный режим для работы с сильными загрязнениями, для мойки грузовых авто, катеров, автодомов, каменных оград и стен. Функция самовсасывания позволяет подсоединять аппарат не только к водопроводу, но и осуществлять забор воды из резервуаров. Встроенный сенсорный LCD дисплей позволяет легко регулировать давление в зависимости от типа очищаемой поверхности и держать работу аппарата под постоянным контролем.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Минимойка Patriot GT590 Imperial 2050Вт (322306098) - этот товар вы можете купить по цене 11630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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