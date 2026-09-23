Минимойка Patriot GT590 Imperial 2050Вт (322306098)
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Характеристики
Описание товара Минимойка Patriot GT590 Imperial 2050Вт (322306098)
Моющий аппарат PATRIOT GT590 Imperial 322306098 используется для удаления загрязнений с различных поверхностей. Универсальное применение. Режим Soft: мягкий режим мойки, для садовой мебели, инвентаря, велосипедов и мототехники. Medium: режим работы на средней мощности, для мойки автомобиля, тротуарной плитки и дорожек, изгороди. Hard: самый мощный режим для работы с сильными загрязнениями, для мойки грузовых авто, катеров, автодомов, каменных оград и стен. Функция самовсасывания позволяет подсоединять аппарат не только к водопроводу, но и осуществлять забор воды из резервуаров. Встроенный сенсорный LCD дисплей позволяет легко регулировать давление в зависимости от типа очищаемой поверхности и держать работу аппарата под постоянным контролем.
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
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