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Мойка высокого давления P.I.T. PHP170-C1 купить с доставкой в Москве
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Мойка высокого давления P.I.T. PHP170-C1

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Мойка высокого давления P.I.T. PHP170-C1 - фото 1
Мойка высокого давления P.I.T. PHP170-C1 - фото 2
Мойка высокого давления P.I.T. PHP170-C1 - фото 3
Мойка высокого давления P.I.T. PHP170-C1 - фото 4
Мойка высокого давления P.I.T. PHP170-C1 - фото 5
Мойка высокого давления P.I.T. PHP170-C1 - фото 6
Мойка высокого давления P.I.T. PHP170-C1 - фото 7
Мойка высокого давления P.I.T. PHP170-C1 - фото 8
Мойка высокого давления P.I.T. PHP170-C1 - фото 9
Мойка высокого давления P.I.T. PHP170-C1 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность двигателя
2200
Производительность, л/ч
450
Длина шланга
5 м
Подогрев воды
нет
Макс. температура воды на входе
50
Минимальное рабочее давление, Бар
170
Максимальное рабочее давление, Бар
170
Колеса
да
  • Мойка высокого давления P.I.T. PHP170-C1 - фото 1
  • Мойка высокого давления P.I.T. PHP170-C1 - фото 2
  • Мойка высокого давления P.I.T. PHP170-C1 - фото 3
  • Мойка высокого давления P.I.T. PHP170-C1 - фото 4
  • Мойка высокого давления P.I.T. PHP170-C1 - фото 5
  • Мойка высокого давления P.I.T. PHP170-C1 - фото 6
  • Мойка высокого давления P.I.T. PHP170-C1 - фото 7
  • Мойка высокого давления P.I.T. PHP170-C1 - фото 8
  • Мойка высокого давления P.I.T. PHP170-C1 - фото 9
  • Мойка высокого давления P.I.T. PHP170-C1 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 743092
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Характеристики

Бренд
P.I.T.
Мощность двигателя
2200
Производительность, л/ч
450
Длина шланга
5 м
Подогрев воды
нет
Макс. температура воды на входе
50
Минимальное рабочее давление, Бар
170
Максимальное рабочее давление, Бар
170
Забор воды
да
Возможность использовать моющее средство
нет
Колеса
да
Источник питания
от сети
Длина, мм
45
Высота, мм
51
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х45х33
Вес, кг.
10.24

Описание товара Мойка высокого давления P.I.T. PHP170-C1

Мощная и надежная мойка высокого давления для бытовых нужд PHP170-C станет отличной помощницей на вашем садовом участке или в гараже. Подходит для очистки тротуаров, дорожек, фасадов, садовой мебели, мопедов, велосипедов, личного авто и других поверхностей. Легкая и мобильная, быстро и просто готовится к работе, для удобной транспортировки оснащена рукояткой и колесами. Мойка, с которой справится даже неподготовленный пользователь. Два способа забора воды - подключение к водопроводу и забор воды из емкости существенно расширяют возможности применения. Мойка оснащена барабаном для быстрой намотки длинного шланга для удобства хранения и транспортировки. Большое давление обеспечивает качественную и быструю мойку поверхностей. Прослужит долго благодаря алюминиевой помпе, качественным комплектующим и ударопрочному пластику.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT

Отзывы о товаре Мойка высокого давления P.I.T. PHP170-C1




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Характеристики
Бренд
P.I.T.
Мощность двигателя
2200
Производительность, л/ч
450
Длина шланга
5 м
Подогрев воды
нет
Макс. температура воды на входе
50
Минимальное рабочее давление, Бар
170
Максимальное рабочее давление, Бар
170
Забор воды
да
Возможность использовать моющее средство
нет
Колеса
да
Развернуть
Источник питания
от сети
Длина, мм
45
Высота, мм
51
Страна производитель
Китай
Описание
Мощная и надежная мойка высокого давления для бытовых нужд PHP170-C станет отличной помощницей на вашем садовом участке или в гараже. Подходит для очистки тротуаров, дорожек, фасадов, садовой мебели, мопедов, велосипедов, личного авто и других поверхностей. Легкая и мобильная, быстро и просто готовится к работе, для удобной транспортировки оснащена рукояткой и колесами. Мойка, с которой справится даже неподготовленный пользователь. Два способа забора воды - подключение к водопроводу и забор воды из емкости существенно расширяют возможности применения. Мойка оснащена барабаном для быстрой намотки длинного шланга для удобства хранения и транспортировки. Большое давление обеспечивает качественную и быструю мойку поверхностей. Прослужит долго благодаря алюминиевой помпе, качественным комплектующим и ударопрочному пластику.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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