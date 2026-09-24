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Мойка высокого давления STEHER 180 Атм, 2200 Вт, пистолет G-280 PRO (HPW-180B) купить с доставкой в Москве
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Мойка высокого давления STEHER 180 Атм, 2200 Вт, пистолет G-280 PRO (HPW-180B)

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Мойка высокого давления STEHER 180 Атм, 2200 Вт, пистолет G-280 PRO (HPW-180B) - фото 1
Мойка высокого давления STEHER 180 Атм, 2200 Вт, пистолет G-280 PRO (HPW-180B) - фото 2
Мойка высокого давления STEHER 180 Атм, 2200 Вт, пистолет G-280 PRO (HPW-180B) - фото 3
Мойка высокого давления STEHER 180 Атм, 2200 Вт, пистолет G-280 PRO (HPW-180B) - фото 4
Мойка высокого давления STEHER 180 Атм, 2200 Вт, пистолет G-280 PRO (HPW-180B) - фото 5
Мойка высокого давления STEHER 180 Атм, 2200 Вт, пистолет G-280 PRO (HPW-180B) - фото 6
Мойка высокого давления STEHER 180 Атм, 2200 Вт, пистолет G-280 PRO (HPW-180B) - фото 7
Мойка высокого давления STEHER 180 Атм, 2200 Вт, пистолет G-280 PRO (HPW-180B) - фото 8
Мойка высокого давления STEHER 180 Атм, 2200 Вт, пистолет G-280 PRO (HPW-180B) - фото 9
Мойка высокого давления STEHER 180 Атм, 2200 Вт, пистолет G-280 PRO (HPW-180B) - фото 10
Мойка высокого давления STEHER 180 Атм, 2200 Вт, пистолет G-280 PRO (HPW-180B) - фото 11
Мойка высокого давления STEHER 180 Атм, 2200 Вт, пистолет G-280 PRO (HPW-180B) - фото 12
Мойка высокого давления STEHER 180 Атм, 2200 Вт, пистолет G-280 PRO (HPW-180B) - фото 13
Мойка высокого давления STEHER 180 Атм, 2200 Вт, пистолет G-280 PRO (HPW-180B) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
2200
Производительность, л/ч
30000
Длина шланга
8 м
Подогрев воды
нет
Макс. температура воды на входе
50
Минимальное рабочее давление, Бар
110
Максимальное рабочее давление, Бар
180
Функция автоматического отключения
да
  • Мойка высокого давления STEHER 180 Атм, 2200 Вт, пистолет G-280 PRO (HPW-180B) - фото 1
  • Мойка высокого давления STEHER 180 Атм, 2200 Вт, пистолет G-280 PRO (HPW-180B) - фото 2
  • Мойка высокого давления STEHER 180 Атм, 2200 Вт, пистолет G-280 PRO (HPW-180B) - фото 3
  • Мойка высокого давления STEHER 180 Атм, 2200 Вт, пистолет G-280 PRO (HPW-180B) - фото 4
  • Мойка высокого давления STEHER 180 Атм, 2200 Вт, пистолет G-280 PRO (HPW-180B) - фото 5
  • Мойка высокого давления STEHER 180 Атм, 2200 Вт, пистолет G-280 PRO (HPW-180B) - фото 6
  • Мойка высокого давления STEHER 180 Атм, 2200 Вт, пистолет G-280 PRO (HPW-180B) - фото 7
  • Мойка высокого давления STEHER 180 Атм, 2200 Вт, пистолет G-280 PRO (HPW-180B) - фото 8
  • Мойка высокого давления STEHER 180 Атм, 2200 Вт, пистолет G-280 PRO (HPW-180B) - фото 9
  • Мойка высокого давления STEHER 180 Атм, 2200 Вт, пистолет G-280 PRO (HPW-180B) - фото 10
  • Мойка высокого давления STEHER 180 Атм, 2200 Вт, пистолет G-280 PRO (HPW-180B) - фото 11
  • Мойка высокого давления STEHER 180 Атм, 2200 Вт, пистолет G-280 PRO (HPW-180B) - фото 12
  • Мойка высокого давления STEHER 180 Атм, 2200 Вт, пистолет G-280 PRO (HPW-180B) - фото 13
  • Мойка высокого давления STEHER 180 Атм, 2200 Вт, пистолет G-280 PRO (HPW-180B) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
15 450 руб.  24 080 руб. 
Начислим 248 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658441
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Загружаем...
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Мойка высокого давления STEHER 180 Атм, 2200 Вт, пистолет G-280 PRO (HPW-180B)
15 450 руб. -36%
24 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
2200
Производительность, л/ч
30000
Длина шланга
8 м
Подогрев воды
нет
Макс. температура воды на входе
50
Минимальное рабочее давление, Бар
110
Максимальное рабочее давление, Бар
180
Забор воды
да
Возможность использовать моющее средство
да
Функция автоматического отключения
да
Колеса
да
Длина, мм
645
Высота, мм
445
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х50х45
Вес, кг.
22.5

Описание товара Мойка высокого давления STEHER 180 Атм, 2200 Вт, пистолет G-280 PRO (HPW-180B)

Мойка высокого давления STEHER 180 атм, 2200 Вт HPW-180B применяется для образования струи воды высокого давления, используемой для мойки автомобилей, велосипедов и другой колесной техники, садового инвентаря, наружных стен и уличных покрытий. Изделие предназначено для использования только вне помещений. Профессиональные мойки высокого давления, оснащенные бесщеточным двигателем с низкими оборотами и высоким крутящим моментом, используются как для бытовых нужд, так и в сфере клининга или на профессиональной автомойке. Благодаря системе полной остановки, помпа не работает при не нажатом пистолете – это экономит воду и ресурс изделия при неизбежных паузах в работе. Элегантный дизайн и удобная конструкция с держателями для аксессуаров делают работу с изделием комфортной. Регулировка давления и формы выходной струи позволяет обрабатывать различные поверхности - автомобили, стены, велосипеды, напольные покрытия и т.п. Бесщеточный двигатель обладает рядом существенных преимуществ: Обладает повышенными характеристиками при тех же габаритах; Не нагревается; Работает тише; Не требует обслуживания из-за отсутствия щеток. Преимущества Функция самовсасывания позволяет использовать изделие без внешнего источника давления воды Система полной остановки выключает двигатель при отпускании клавиши пистолета, что экономит энергию и увеличивает ресурс помпы Высокая мощность выходной струи для эффективной мойки Шланг длиной 8 м позволяет производить обработку без необходимости перемещать мойку Сменные быстросъемные насадки с различными углами распыления для формирования струи различного давления, а также нанесения моющего средства: красная - угол распыления 0 градусов, зеленая - угол распыления 25 градусов, белая - угол распыления 40 градусов, черная - для нанесения моющего средства Прилагаемый фильтр на вход для защиты помпы от загрязнений в воде Встроенный бачок для моющего средства для предварительной обработки пенным составом Крюк для крепления и простого снятия кабеля Колеса и удлиненная рукоятка для простоты перемещения



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT

Отзывы о товаре Мойка высокого давления STEHER 180 Атм, 2200 Вт, пистолет G-280 PRO (HPW-180B)




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Характеристики
Бренд
STEHER
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
2200
Производительность, л/ч
30000
Длина шланга
8 м
Подогрев воды
нет
Макс. температура воды на входе
50
Минимальное рабочее давление, Бар
110
Максимальное рабочее давление, Бар
180
Забор воды
да
Возможность использовать моющее средство
да
Функция автоматического отключения
да
Развернуть
Колеса
да
Длина, мм
645
Высота, мм
445
Страна производитель
Китай
Описание
Мойка высокого давления STEHER 180 атм, 2200 Вт HPW-180B применяется для образования струи воды высокого давления, используемой для мойки автомобилей, велосипедов и другой колесной техники, садового инвентаря, наружных стен и уличных покрытий. Изделие предназначено для использования только вне помещений. Профессиональные мойки высокого давления, оснащенные бесщеточным двигателем с низкими оборотами и высоким крутящим моментом, используются как для бытовых нужд, так и в сфере клининга или на профессиональной автомойке. Благодаря системе полной остановки, помпа не работает при не нажатом пистолете – это экономит воду и ресурс изделия при неизбежных паузах в работе. Элегантный дизайн и удобная конструкция с держателями для аксессуаров делают работу с изделием комфортной. Регулировка давления и формы выходной струи позволяет обрабатывать различные поверхности - автомобили, стены, велосипеды, напольные покрытия и т.п. Бесщеточный двигатель обладает рядом существенных преимуществ: Обладает повышенными характеристиками при тех же габаритах; Не нагревается; Работает тише; Не требует обслуживания из-за отсутствия щеток. Преимущества Функция самовсасывания позволяет использовать изделие без внешнего источника давления воды Система полной остановки выключает двигатель при отпускании клавиши пистолета, что экономит энергию и увеличивает ресурс помпы Высокая мощность выходной струи для эффективной мойки Шланг длиной 8 м позволяет производить обработку без необходимости перемещать мойку Сменные быстросъемные насадки с различными углами распыления для формирования струи различного давления, а также нанесения моющего средства: красная - угол распыления 0 градусов, зеленая - угол распыления 25 градусов, белая - угол распыления 40 градусов, черная - для нанесения моющего средства Прилагаемый фильтр на вход для защиты помпы от загрязнений в воде Встроенный бачок для моющего средства для предварительной обработки пенным составом Крюк для крепления и простого снятия кабеля Колеса и удлиненная рукоятка для простоты перемещения


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мойка высокого давления STEHER 180 Атм, 2200 Вт, пистолет G-280 PRO (HPW-180B) - этот товар вы можете купить по цене 15450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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