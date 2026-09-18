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Мойка высокого давления Sturm! PW9223 купить с доставкой в Москве
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Мойка высокого давления Sturm! PW9223

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Мойка высокого давления Sturm! PW9223
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%
15 700 руб.  18 613 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 266634
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Характеристики

Бренд
Sturm!
Тип товара
Мойки высокого давления
Размеры в упаковке, см
50х48х33
Вес, кг.
9.8

Описание товара Мойка высокого давления Sturm! PW9223

Данная модель позволяет быстро и эффективно очистить от грязи и пыли садовые дорожки, стены домов, бассейны, заборы. Помпа изготовлена из алюминия, что значительно повышает ресурс ее эксплуатации.

Отзывы о товаре Мойка высокого давления Sturm! PW9223




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Характеристики
Бренд
Sturm!
Тип товара
Мойки высокого давления
Описание
Данная модель позволяет быстро и эффективно очистить от грязи и пыли садовые дорожки, стены домов, бассейны, заборы. Помпа изготовлена из алюминия, что значительно повышает ресурс ее эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мойка высокого давления Sturm! PW9223 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 15700 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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