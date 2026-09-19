Мойка высокого давления Bosch UniversalAquatak 130 (06008A7B00)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
1700
Производительность
22800
Подогрев воды
да
Максимальное рабочее давление
130
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 260 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 341520
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мойки высокого давления
Максимальное давление
130
Мощность двигателя
1700
Производительность
22800
Подогрев воды
да
Максимальное рабочее давление
130
Забор воды
да
Насадки
Насадка 3-в-1
Возможность использовать моющее средство
да
Ширина, см
410
Высота, см
450
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х36х36
Вес, кг.
13
Описание товара Мойка высокого давления Bosch UniversalAquatak 130 (06008A7B00)
Очиститель высокого давления Bosch UniversalAquatak 130 Car Kit 0.615.992.61B предназначен для эффективной очистки различных поверхностей и автотранспорта. Он не нуждается в сборке и готов к работе сразу же после распаковки. Возможна работа без подключения к водопроводу благодаря функции самовсасывания.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Мойки высокого давления
Максимальное давление
130
Мощность двигателя
1700
Производительность
22800
Подогрев воды
да
Максимальное рабочее давление
130
Забор воды
да
Насадки
Насадка 3-в-1
Возможность использовать моющее средство
да
Ширина, см
410
Высота, см
450
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Страна производитель
Китай
Очиститель высокого давления Bosch UniversalAquatak 130 Car Kit 0.615.992.61B предназначен для эффективной очистки различных поверхностей и автотранспорта. Он не нуждается в сборке и готов к работе сразу же после распаковки. Возможна работа без подключения к водопроводу благодаря функции самовсасывания.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
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