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Мойка высокого давления DEKO DKCW140 купить с доставкой в Москве
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Мойка высокого давления DEKO DKCW140

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Мойка высокого давления DEKO DKCW140 - фото 2
Мойка высокого давления DEKO DKCW140 - фото 3
Мойка высокого давления DEKO DKCW140 - фото 4
Мойка высокого давления DEKO DKCW140 - фото 5
Мойка высокого давления DEKO DKCW140 - фото 6
Мойка высокого давления DEKO DKCW140 - фото 7
Мойка высокого давления DEKO DKCW140 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка
Мощность двигателя
2000
Производительность, л/ч
360
Длина шланга
5 м
Подогрев воды
нет
Макс. температура воды на входе
40
Максимальное рабочее давление
140
Колеса
да
Источник питания
от сети
  • Мойка высокого давления DEKO DKCW140 - фото 1
  • Мойка высокого давления DEKO DKCW140 - фото 2
  • Мойка высокого давления DEKO DKCW140 - фото 3
  • Мойка высокого давления DEKO DKCW140 - фото 4
  • Мойка высокого давления DEKO DKCW140 - фото 5
  • Мойка высокого давления DEKO DKCW140 - фото 6
  • Мойка высокого давления DEKO DKCW140 - фото 7
  • Мойка высокого давления DEKO DKCW140 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%
6 140 руб.  7 383 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 568275
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Характеристики

Бренд
DEKO
Тип товара
Мойка
Мощность двигателя
2000
Производительность, л/ч
360
Длина шланга
5 м
Подогрев воды
нет
Макс. температура воды на входе
40
Максимальное рабочее давление
140
Забор воды
да
Возможность использовать моющее средство
да
Колеса
да
Источник питания
от сети
Длина кабеля, м
3
Длина, мм
290
Высота, мм
250
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х29х25
Вес, кг.
7.5

Описание товара Мойка высокого давления DEKO DKCW140

Мойка высокого давления DEKO – это надежное и эффективное устройство, идеально подходящее для очистки самых разных поверхностей. С мощностью двигателя в 2000 Вт и максимальным рабочим давлением 140 бар, эта мойка обеспечивает впечатляющую производительность до 360 литров в час, что позволяет быстро и качественно справляться с загрязнениями. Вес мойки составляет всего 6,68 кг, что в сочетании с наличием колес обеспечивает простоту ее перемещения. Благодаря компактным размерам, высота устройства составляет всего 250 мм, мойку удобно хранить даже в ограниченном пространстве. Устройство поддерживает забор воды, а максимальная температура воды на входе составляет 40°C. Несмотря на отсутствие функции подогрева воды, мойка успешно справляется со своей задачей благодаря высоким показателям мощности и давления. Длина кабеля составляет 3 метра, а длина шланга – 5 метров, что обеспечивает достаточную свободу перемещения во время работы. Кроме того, мойка оборудована функцией использования моющего средства, что значительно увеличивает эффективность чистки. Питается мойка от сети, что обеспечивает стабильную работу без необходимости думать о подзарядке. Бренд DEKO – это гарантия качества и долговечности устройства, что делает эту мойку высокого давления отличным выбором для использования в домашних условиях или на дачном участке.

Отзывы о товаре Мойка высокого давления DEKO DKCW140




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Характеристики
Бренд
DEKO
Тип товара
Мойка
Мощность двигателя
2000
Производительность, л/ч
360
Длина шланга
5 м
Подогрев воды
нет
Макс. температура воды на входе
40
Максимальное рабочее давление
140
Забор воды
да
Возможность использовать моющее средство
да
Колеса
да
Источник питания
от сети
Развернуть
Длина кабеля, м
3
Длина, мм
290
Высота, мм
250
Страна производитель
Китай
Описание
Мойка высокого давления DEKO – это надежное и эффективное устройство, идеально подходящее для очистки самых разных поверхностей. С мощностью двигателя в 2000 Вт и максимальным рабочим давлением 140 бар, эта мойка обеспечивает впечатляющую производительность до 360 литров в час, что позволяет быстро и качественно справляться с загрязнениями. Вес мойки составляет всего 6,68 кг, что в сочетании с наличием колес обеспечивает простоту ее перемещения. Благодаря компактным размерам, высота устройства составляет всего 250 мм, мойку удобно хранить даже в ограниченном пространстве. Устройство поддерживает забор воды, а максимальная температура воды на входе составляет 40°C. Несмотря на отсутствие функции подогрева воды, мойка успешно справляется со своей задачей благодаря высоким показателям мощности и давления. Длина кабеля составляет 3 метра, а длина шланга – 5 метров, что обеспечивает достаточную свободу перемещения во время работы. Кроме того, мойка оборудована функцией использования моющего средства, что значительно увеличивает эффективность чистки. Питается мойка от сети, что обеспечивает стабильную работу без необходимости думать о подзарядке. Бренд DEKO – это гарантия качества и долговечности устройства, что делает эту мойку высокого давления отличным выбором для использования в домашних условиях или на дачном участке.
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Отзывы


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