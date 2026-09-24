Минимойка Karcher К 2 Compact 1400Вт
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Минимойка Karcher К 2 Compact 1400Вт
Модельный ряд бытовых аппаратов высокого давления Karcher K 2 серии Compact отличается универсальностью, компактностью. Малый вес и небольшая ручка эргономичной формы позволяют легко и удобно переносить аппарат. Они рассчитаны на применение время от времени, например, для очистки слегка загрязненной садовой мебели, велосипедов или садовых инструментов. С соответствующим комплектом принадлежностей они могут использоваться и для мойки автомобилей. Их также удобно иметь в качестве второго аппарата - это прекрасная альтернатива для удаления незначительных загрязнений. Все модели K 2 Compact имеют практичные держатели для струйных трубок, систему всасывания чистящего средства с помощью трубки, водяной фильтр, защищающий насос от частиц, содержащихся в подаваемой в аппарат воде. Комплектация зависит от приоритетных задач, которые будет решать владелец аппарата.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 390 руб.1848 руб. в СплитSTEHER 160 Атм, 2100 Вт, мойка высокого давления, пистолет G-180...
-
В наличииЦена 7 510 руб. 12 238 руб.1878 руб. в СплитМинимойка Patriot GT540 Imperial 322306025
-
В наличииЦена 7 950 руб.1988 руб. в СплитМойка высокого давления Denzel R-135 (58233)
-
В наличииЦена 9 240 руб.2310 руб. в СплитМойка высокого давления Bort BHR-2000M
-
В наличииЦена 9 460 руб.2365 руб. в СплитМоечная машина высокого давления DENZEL 58239, R-180D, 2200 Вт, ...
-
В наличииЦена 9 530 руб.2383 руб. в СплитМойка высокого давления ЗУБР 160 Атм, 2100 Вт
-
В наличииЦена 10 430 руб. 21 860 руб.2608 руб. в СплитМинимойка Karcher K 3 1600Вт (1.601-888.0)
-
В наличииЦена 11 030 руб.2758 руб. в СплитМойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт
-
В наличииЦена 11 160 руб.2790 руб. в СплитМойка высокого давления Bort BHR-2100M
-
В наличииЦена 11 630 руб.2908 руб. в СплитМинимойка Patriot GT590 Imperial 2050Вт (322306098)
-
В наличииЦена 11 880 руб.2970 руб. в СплитМоечная машина высокого давления DENZEL 58264, R-200D, 2400 Вт, ...
-
В наличииЦена 13 640 руб.3410 руб. в СплитМоечная машина высокого давления DENZEL 58266, R-180iD, 2000 Вт,...
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Отзывы о товаре Минимойка Karcher К 2 Compact 1400Вт