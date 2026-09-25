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Мойка высокого давления P.I.T. PHP140-C1 купить с доставкой в Москве
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Мойка высокого давления P.I.T. PHP140-C1

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Мойка высокого давления P.I.T. PHP140-C1 - фото 1
Мойка высокого давления P.I.T. PHP140-C1 - фото 2
Мойка высокого давления P.I.T. PHP140-C1 - фото 3
Мойка высокого давления P.I.T. PHP140-C1 - фото 4
Мойка высокого давления P.I.T. PHP140-C1 - фото 5
Мойка высокого давления P.I.T. PHP140-C1 - фото 6
Мойка высокого давления P.I.T. PHP140-C1 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность двигателя
1800
Производительность, л/ч
420
Длина шланга
5 м
Подогрев воды
нет
Макс. температура воды на входе
50
Минимальное рабочее давление, Бар
140
Максимальное рабочее давление, Бар
85
Колеса
да
  • Мойка высокого давления P.I.T. PHP140-C1 - фото 1
  • Мойка высокого давления P.I.T. PHP140-C1 - фото 2
  • Мойка высокого давления P.I.T. PHP140-C1 - фото 3
  • Мойка высокого давления P.I.T. PHP140-C1 - фото 4
  • Мойка высокого давления P.I.T. PHP140-C1 - фото 5
  • Мойка высокого давления P.I.T. PHP140-C1 - фото 6
  • Мойка высокого давления P.I.T. PHP140-C1 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 743091
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Характеристики

Бренд
P.I.T.
Мощность двигателя
1800
Производительность, л/ч
420
Длина шланга
5 м
Подогрев воды
нет
Макс. температура воды на входе
50
Минимальное рабочее давление, Бар
140
Максимальное рабочее давление, Бар
85
Забор воды
да
Колеса
да
Источник питания
от сети
Длина, мм
320
Высота, мм
400
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х32х32
Вес, кг.
7.5

Описание товара Мойка высокого давления P.I.T. PHP140-C1

Мощная и надежная мойка высокого давления для бытовых нужд. PHP140-C1 станет отличной помощницей на вашем садовом участке или в гараже. Подходит для очистки тротуаров, дорожек, фасадов, садовой мебели, мопедов, велосипедов, личного авто и других поверхностей. Легкая и мобильная, быстро и просто готовится к работе, для удобной транспортировки оснащена рукояткой и колесами. Мойка, с которой справится даже неподготовленный пользователь. Максимальное давление 140 Бар обеспечивает качественную и быструю мойку поверхностей. Прослужит долго благодаря качественным комплектующим и ударопрочному пластику.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT

Отзывы о товаре Мойка высокого давления P.I.T. PHP140-C1




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
P.I.T.
Мощность двигателя
1800
Производительность, л/ч
420
Длина шланга
5 м
Подогрев воды
нет
Макс. температура воды на входе
50
Минимальное рабочее давление, Бар
140
Максимальное рабочее давление, Бар
85
Забор воды
да
Колеса
да
Источник питания
от сети
Развернуть
Длина, мм
320
Высота, мм
400
Страна производитель
Китай
Описание
Мощная и надежная мойка высокого давления для бытовых нужд. PHP140-C1 станет отличной помощницей на вашем садовом участке или в гараже. Подходит для очистки тротуаров, дорожек, фасадов, садовой мебели, мопедов, велосипедов, личного авто и других поверхностей. Легкая и мобильная, быстро и просто готовится к работе, для удобной транспортировки оснащена рукояткой и колесами. Мойка, с которой справится даже неподготовленный пользователь. Максимальное давление 140 Бар обеспечивает качественную и быструю мойку поверхностей. Прослужит долго благодаря качественным комплектующим и ударопрочному пластику.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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